Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада 2026 в Милане — онлайн-трансляция женского скиатлона, гонка Дарьи Непряевой 7 февраля 2026

Непряева вступает в борьбу на Олимпиаде-2026. Будет ли первая медаль? LIVE
Татьяна Постникова
Наталья Непряева на ОИ-2026
Дарья начинает Игры с выступления в скиатлоне. Будет очень непросто, но россиянка готова биться!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботу, 7 февраля, на Олимпиаде-2026 будут разыграны первые медали в лыжных гонках. Первой дисциплиной олимпийской программы станет женский скиатлон. Спортсменки пробегут по 10 км классическим и коньковым ходом.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Не началось

Участие в гонке примет и российская лыжница Дарья Непряева. Она никогда раньше не выступала на Играх, и от её дебюта зависит многое. Если Даша хорошо выступит в первой гонке, то зарядится силами и на более сложные для себя дисциплины. Теоретически шансы на высокое место есть, однако и соперницы Даши (особенно из Швеции) очень сильны.

Начало гонки — в 15:00 по московскому времени.

Live Татьяна Постникова

Сегодня Непряева побежит скиатлон (10 км + 10 км). На высшем уровне россиянка ещё не участвовала в такой гонке, так что Дарью будет ждать двойной дебют. Старт скиатлона запланирован на 15:00 по Москве.

09:09 Татьяна Постникова

Если вы не очень хорошо знаете Дарью, предлагаем получше познакомиться с ней.

Дарья — очень крутая и перспективная лыжница
«Внутри меня огромный потенциал». Как лучшая лыжница России прорвалась на Олимпиаду?
«Внутри меня огромный потенциал». Как лучшая лыжница России прорвалась на Олимпиаду?
09:05 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня первой на олимпийские трассы соревноваться выходит Дарья Непряева. Будем болеть за нашу лыжницу!

Полный календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
