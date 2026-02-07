Дарья начинает Игры с выступления в скиатлоне. Будет очень непросто, но россиянка готова биться!

Непряева вступает в борьбу на Олимпиаде-2026. Будет ли первая медаль? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботу, 7 февраля, на Олимпиаде-2026 будут разыграны первые медали в лыжных гонках. Первой дисциплиной олимпийской программы станет женский скиатлон. Спортсменки пробегут по 10 км классическим и коньковым ходом.

Участие в гонке примет и российская лыжница Дарья Непряева. Она никогда раньше не выступала на Играх, и от её дебюта зависит многое. Если Даша хорошо выступит в первой гонке, то зарядится силами и на более сложные для себя дисциплины. Теоретически шансы на высокое место есть, однако и соперницы Даши (особенно из Швеции) очень сильны.

Начало гонки — в 15:00 по московскому времени.