Гениальное просто. Чем запомнилась церемония открытия Олимпийских игр – 2026 в Милане

В Милане официально началась Олимпиада-2026.

После скандального открытия Олимпийских игр в Париже два года назад церемония старта Игр в Милане не могла не вызывать интереса. Но итальянцы – не французы. Они не любят риск и эпатаж. Они любят красоту.

Именно о красоте и была вся церемония открытия. Итальянцы просто, но довольно стильно показали главные элементы национальной культуры и искусства. Не обошлось без мифов Древнего Рима, оперы, скульптуры, живописи, литературы, диско, науки и моды.

Мифы Древнего Рима на «Сан-Сиро» Фото: Getty Images

Кстати, из-за того, что Олимпиада проходит сразу в двух городах, церемония параллельно шла и в Кортине, и в Милане. Между городами шла перекличка.

Эффектным получился выход звёзд Мэрайи Керри, которая исполнила поппури из Volare от Gipsy Kings и собственного хита Nothing Is Impossible, и Андреа Бочелли, который пел во время церемонии передачи олимпийского огня.

Андреа Бочелли Фото: Getty Images

Вообще церемония идеально отображала главную идею текущей Олимпиады: единение природы и города, а также трансформирующую силу красоты. На эту тему были и танцевальные номера, и небольшие театральные постановки, и музыкальные выступления. Итальянцы изящно показали, как природа взаимодействует с человечеством, как одно дополняет другое, как одно не может существовать без другого. Они подчеркнули, что по отдельности элементы не значат ничего, но вместе становятся чем-то важным. В это же была красиво вплетена тема космоса, бесконечности и мира. Кстати, речь о мире в качестве посла ООН читала знаменитая модель Шарлиз Терон.

Голубь мира и Шарлиз Терон Фото: Getty Images

Но это абсолютно не значит, что вся церемония прошла чинно и скучно. Итальянцы нашли, как элегантно пошутить. В один момент на сцену торжественно вышла девушка, которая, как казалось, должна была произнести официальную речь. Вот только выяснилось, что у неё не работает микрофон.

Конечно, всё так и было задумано. Этой девушкой была актриса-комик Бренда Ладиджани. Она провела урок для спортсменов и болельщиков по итальянским жестам. Получилось изящно, тонко, комично и поучительно.

Бренда Ладиджани Фото: Getty Images

Всё это выглядело очень органично, естественно и душевно. Удивительно, но в Италии даже обычно скучные речи чиновников были относительно живыми!

«Наслаждайтесь каждой секундой. В течение следующих недель вы подарите нам нечто особенное. Вы покажете, что такое быть человеком. Вы покажете нам, что сила — не только победа, а мужество, сочувствие и доброта», – заявила Кирсти Ковентри на своей первой Олимпиаде в роли главы МОК.

Колорита добавили и актёры в костюмах итальянских оперных гениев с карикатурно большими головами. Они ярко танцевали под заедающую песню «Милано и Кортина, о-о-о-уо»!

Актёры в костюмах итальянских оперных гениев с карикатурно большими головами Фото: Getty Images

Особым стал парад атлетов. Сборные шли одновременно сразу в четырёх местах: в Милане, Кортине, Предаццо, Ливиньо. Команды не съезжались в одну столицу Игр, а шли рядом с олимпийскими объектами, где совсем скоро стартуют соревнования. Такого ещё ни разу не было в истории Олимпиад!

Ну и напоследок итальянцы тоже покреативили. Организаторы создали очень необычную чашу для олимпийского огня. Как только её зажгли, она распустилась как цветок. Получилось грациозно и очень эффектно!

Чаша олимпийского огня в Арке Мира в Милане Фото: Getty Images

Остаётся надеяться, что и вся Олимпиада получится такой же волшебной, стильной и гармоничной, как и церемония её открытия.