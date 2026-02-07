Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада 2026 в Милане — онлайн-трансляция женского скиатлона, гонка Дарьи Непряевой 7 февраля 2026

Дебютный день Олимпиады-2026. Следим за розыгрышем первых комплектов наград! LIVE
Никита Паглазов Батраз Томаев
,
Олимпиада-2026, первый день
Комментарии
В бой сегодня вступают и россияне: лыжница Дарья Непряева, конькобежка Ксения Коржова и саночник Павел Репилов. Болеем за наших на ОИ!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботу, 7 февраля, в Италии пройдут соревнования первого медального дня Олимпиады-2026. В Милане, Кортина-д'Ампеццо и других местечках на севере Италии разыграют первые пять комплектов наград – в лыжных гонках, сноуборде, беге на коньках, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте.

Полное расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Россияне церемонию открытия Игр пропускали, но сейчас активно включаются в борьбу. Лыжница Дарья Непряева пробежит скиатлон, конькобежка Ксения Коржова зарубится с соперницами на дистанции 3000 метров, а саночник Павел Репилов проведёт два из четырёх финальных заездов.

Ждём ли медалей у россиян? Скорее, нет. Пока просто кайфуем и наслаждаемся главным спортивным стартом четырёхлетия.

За чем и за кем следить в первый день ОИ-2026?
Дебют Непряевой на Играх! Что посмотреть в первый день Олимпиады? Дебют Непряевой на Играх! Что посмотреть в первый день Олимпиады?
Россияне вступают борьбу за медали! Расписание первого дня Олимпиады-2026 Россияне вступают борьбу за медали! Расписание первого дня Олимпиады-2026
Расписание дня
Live Никита Паглазов

Первый интересный старт дня для нас — женский скиатлон. На старт выйдет россиянка Дарья Непряева. Гонка начинается в 15:00 мск.

А в 13:30 мск будет разыграно первое золото! Мужчины определят сильнейшего в скоростном спуске.

11:11 Никита Паглазов

Расписание дня

Горнолыжный спорт:
13:30. 🥇 Мужчины. Скоростной спуск. Финал.

Кёрлинг:
12:05. Микст. Групповой этап. 7-й тур. Канада — Великобритания;
12:05. Микст. Групповой этап. 7-й тур. Швеция — Швейцария;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Эстония — Норвегия;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Чехия — Южная Корея;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Швеция — Италия;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. США — Великобритания;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Южная Корея — США;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Канада — Эстония;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Чехия — Швейцария;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Италия — Норвегия.

Конькобежный спорт:
18:00. 🥇 Женщины. 3000 м. Финал.

Лыжные гонки:
15:00. 🥇 Женщины. Скиатлон 2х10 км. Финал.

Прыжки с трамплина:
19:45. Женщины. Средний трамплин. Квалификация;
20:45. Женщины. Средний трамплин. Первый раунд;
21:57. 🥇 Женщины. Средний трамплин. Финал.

Санный спорт:
19:00. Мужчины. Одноместные сани. Первая попытка;
20:32. Мужчины. Одноместные сани. Вторая попытка.

Сноуборд:
21:30. 🥇 Мужчины. Биг-эйр. Финал.

Фигурное катание:
21:45. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа.

Фристайл:
12:30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация;
16:00. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация.

Хоккей:
14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия – Япония;
16:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Швеция – Италия;
16:40. Женщины. Группа А, предварительный раунд. США – Финляндия;
23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария – Канада.

11:05 Никита Паглазов

Ну, красота же?! Насладитесь фотографиями со вчерашней церемонии на «Сан-Сиро»:

11:01 Никита Паглазов

Друзья, всем привет! Пока не стартовали первые соревнования дня, давайте вспомнить церемонию открытия Игр. Было ярко!

Материалы по теме
Гениальное просто. Чем запомнилась церемония открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане
Гениальное просто. Чем запомнилась церемония открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android