В бой сегодня вступают и россияне: лыжница Дарья Непряева, конькобежка Ксения Коржова и саночник Павел Репилов. Болеем за наших на ОИ!

Дебютный день Олимпиады-2026. Следим за розыгрышем первых комплектов наград! LIVE

В субботу, 7 февраля, в Италии пройдут соревнования первого медального дня Олимпиады-2026. В Милане, Кортина-д'Ампеццо и других местечках на севере Италии разыграют первые пять комплектов наград – в лыжных гонках, сноуборде, беге на коньках, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте.

Россияне церемонию открытия Игр пропускали, но сейчас активно включаются в борьбу. Лыжница Дарья Непряева пробежит скиатлон, конькобежка Ксения Коржова зарубится с соперницами на дистанции 3000 метров, а саночник Павел Репилов проведёт два из четырёх финальных заездов.

Ждём ли медалей у россиян? Скорее, нет. Пока просто кайфуем и наслаждаемся главным спортивным стартом четырёхлетия.