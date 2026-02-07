Дебютный день Олимпиады-2026. Следим за розыгрышем первых комплектов наград! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В субботу, 7 февраля, в Италии пройдут соревнования первого медального дня Олимпиады-2026. В Милане, Кортина-д'Ампеццо и других местечках на севере Италии разыграют первые пять комплектов наград – в лыжных гонках, сноуборде, беге на коньках, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте.
Россияне церемонию открытия Игр пропускали, но сейчас активно включаются в борьбу. Лыжница Дарья Непряева пробежит скиатлон, конькобежка Ксения Коржова зарубится с соперницами на дистанции 3000 метров, а саночник Павел Репилов проведёт два из четырёх финальных заездов.
Ждём ли медалей у россиян? Скорее, нет. Пока просто кайфуем и наслаждаемся главным спортивным стартом четырёхлетия.
Первый интересный старт дня для нас — женский скиатлон. На старт выйдет россиянка Дарья Непряева. Гонка начинается в 15:00 мск.
А в 13:30 мск будет разыграно первое золото! Мужчины определят сильнейшего в скоростном спуске.
Расписание дня
Горнолыжный спорт:
13:30. 🥇 Мужчины. Скоростной спуск. Финал.
Кёрлинг:
12:05. Микст. Групповой этап. 7-й тур. Канада — Великобритания;
12:05. Микст. Групповой этап. 7-й тур. Швеция — Швейцария;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Эстония — Норвегия;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Чехия — Южная Корея;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Швеция — Италия;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. США — Великобритания;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Южная Корея — США;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Канада — Эстония;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Чехия — Швейцария;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Италия — Норвегия.
Конькобежный спорт:
18:00. 🥇 Женщины. 3000 м. Финал.
Лыжные гонки:
15:00. 🥇 Женщины. Скиатлон 2х10 км. Финал.
Прыжки с трамплина:
19:45. Женщины. Средний трамплин. Квалификация;
20:45. Женщины. Средний трамплин. Первый раунд;
21:57. 🥇 Женщины. Средний трамплин. Финал.
Санный спорт:
19:00. Мужчины. Одноместные сани. Первая попытка;
20:32. Мужчины. Одноместные сани. Вторая попытка.
Сноуборд:
21:30. 🥇 Мужчины. Биг-эйр. Финал.
Фигурное катание:
21:45. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа.
Фристайл:
12:30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация;
16:00. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация.
Хоккей:
14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия – Япония;
16:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Швеция – Италия;
16:40. Женщины. Группа А, предварительный раунд. США – Финляндия;
23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария – Канада.
Ну, красота же?! Насладитесь фотографиями со вчерашней церемонии на «Сан-Сиро»:
Друзья, всем привет! Пока не стартовали первые соревнования дня, давайте вспомнить церемонию открытия Игр. Было ярко!