Главная Олимпиада 2026 Статьи

Лыжные гонки на Олимпиаде в Милане 2026: полное расписание, прогнозы, кто фаворит, шансы Коростелёва и Непряевой

Полный гайд по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026. Кто будет побеждать, кроме Клебо?
Андрей Шитихин
Полный гайд по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026
У женщин тоже есть претендент на несколько золотых медалей Игр. Борьба на олимпийской трассе будет очень интересной!

В Италии стартовали зимние Олимпийские игры – 2026. Отгремела церемония открытия, и теперь всё внимание – к спортивным событиям. А среди них одними из главных станут лыжные гонки.

Где будут проходить лыжные баталии? Сколько медалей будет разыграно? Кто главные фавориты? Где найти полное расписание гонок по дням?

В нашем гайде есть ответы на все эти вопросы.

Сколько медалей будет разыграно в лыжных гонках на Олимпиаде-2026?

В соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпиадах с 2002 года разыгрывается 12 комплектов наград – по шесть у мужчин и женщин, хотя соревновательная программа постоянно менялась. В Италии впервые в истории на Олимпиаде в лыжных гонках будет гендерное равенство – женщины пробегут те же дистанции, что и мужчины.

Календарь Олимпиады-2026

Если в Пекине скиатлон для мужчин был 30 км (15+15), а для женщин – 15 км (7,5+7,5), гонки с раздельным стартом проходили на дистанциях 15 км и 10 км, а этапы в эстафетах составляли 10 км и 5 км и самые длинные гонки проходили на дистанциях 50 км и 30 км, то теперь всё иначе: скиатлоны пройдут на дистанциях 20 км (10+10), разделки – на дистанциях 10 км, а протяжённость эстафетных этапов составит 7,5 км, а 50 км теперь побегут и женщины.

Где пройдут лыжные гонки на Олимпиаде-2026?

Все соревнования пройдут в Валь-ди-Фьемме на стадионе «Тезеро» на высоте 900 м над уровнем моря. Именно там ещё на ЧМ-1991 блистала Елена Вяльбе, выигравшая три золота и одно серебро. К Олимпиаде-2026 весь комплекс был модернизирован, включая и лыжные трассы.

На каких ещё объектах пройдут соревнования Олимпиады?
От альпийских пейзажей до древнего амфитеатра. Все спортивные арены Олимпиады-2026
От альпийских пейзажей до древнего амфитеатра. Все спортивные арены Олимпиады-2026

Полное расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026

  • 7 февраля, 15:00. Скиатлон, женщины
  • 8 февраля, 14:30. Скиатлон, мужчины
  • 10 февраля, 11:15. Классический спринт, женщины, квалификация
  • 10 февраля, 11:55. Классический спринт, мужчины, квалификация
  • 10 февраля, 15:13. Классический спринт, женщины, финал
  • 10 февраля, 15:25. Классический спринт, мужчины, финал
  • 12 февраля, 15:00. Гонка с раздельного старта, 10 км, свободный стиль, женщины
  • 13 февраля, 13:45. Гонка с раздельного старта, 10 км, свободный стиль, мужчины
  • 14 февраля, 14:00. Эстафета (4х7,5км), женщины
  • 15 февраля, 14:00. Эстафета (4х7,5км), мужчины
  • 18 февраля, 11:45. Командный спринт, свободный стиль, женщины – квалификация
  • 18 февраля, 12:15. Командный спринт, свободный стиль, мужчины – квалификация
  • 18 февраля, 13:45. Командный спринт, свободный стиль, женщины – финал
  • 18 февраля, 14:15. Командный спринт, свободный стиль, мужчины – финал
  • 21 февраля, 13:00. Масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины
  • 22 февраля, 12:00. Масс-старт, 50 км, классический стиль, женщины

Главные фавориты в лыжных гонках на Олимпиаде-2026

Главным фаворитом в мужской части соревнований является норвежец Йоханнес Клебо. Пятикратному олимпийскому чемпиону ещё до старта отдают золотые медали в личном и командном спринтах, а также в эстафете. Хотя и в личном спринте претендентов на самые высокие места много, но там Клебо – безоговорочный номер 1.

Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо

Фото: ANDREA SOLERO/EPA/ТАСС

Основные вопросы к дистанционным гонкам. Везде – мощные соперники. Прежде всего соотечественники Клебо – Мартин Нюэнгет, Харальд Амундсен, Маттис Стенсхаген, Эмиль Иверсен. В скиатлоне опасны американец Гус Шумахер, итальянцы Федерико Пеллегрино и Элиа Барп, швед Эдвин Ангер, французы Матис Делож и Жюль Лапьер. В коньковой разделке даже не Клебо главный фаворит, а бывший биатлонист Эйнар Хедегарт, который на своей профильной гонке практически не проигрывает. В классическом масс-старте ко всем названным выше добавится ещё финн Ийво Нисканен.

Установит ли Клебо рекорд всех времён?
Главная интрига Олимпиады-2026. Сможет ли Клебо установить феноменальный рекорд?
Главная интрига Олимпиады-2026. Сможет ли Клебо установить феноменальный рекорд?

У женщин также есть лыжница, которая способна собрать целую россыпь золотых медалей. Это шведка Йонна Сундлинг. Ей, как и Клебо, отдают золото в личном и командном спринтах и эстафете. Но у Сундлинг в личном спринте тоже мощные соперницы – соотечественница Линн Сван, норвежка Кристине Шистад, финки, немки, швейцарки.

В дистанционных гонках к числу претенденток стоит отнести шведок Эббу Андерссон, Фриду Карлссон, Моа Илар, норвежек Астрид Слинн и Хейди Венг, австрийку Терезу Штадлобер, финок Кертту Нисканен и Юханну Матинтало и, конечно, американку Джессику Диггинс, лидера общего зачёта Кубка мира, которая приехала побеждать на своей последней в карьере Олимпиаде.

Йонна Сундлинг

Йонна Сундлинг

Фото: Bildbyran/Sipa USA/ТАСС

Каковы шансы Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026?

А что же наши? На Олимпиаде-2026 выступят два российских лыжника – Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Смогут ли они претендовать на награды в такой мощной компании?

Коростелёв отлично проявил себя в предшествовавших Олимпиаде гонках Кубка мира. Савелий был хорош и в тактике, и в физике, и в технике. Российский лыжник силён, но пока не выглядит таким же крутым, как в своё время Александр Большунов. Всё придет, возможно, уже на Олимпиаде.

Что вы знаете про Коростелёва и Непряеву?
Главная надежда российских лыж на Олимпиаде-2026. Что надо знать про Савелия Коростелёва? Главная надежда российских лыж на Олимпиаде-2026. Что надо знать про Савелия Коростелёва?
«Внутри меня огромный потенциал». Как лучшая лыжница России прорвалась на Олимпиаду? «Внутри меня огромный потенциал». Как лучшая лыжница России прорвалась на Олимпиаду?

Его главные шансы – в скиатлоне и марафоне. Меньше шансов – в спринте и в раздельной гонке. Но если Савелий сумеет в одной из четырёх попыток добраться до медали, это не станет удивлением. У него для этого есть абсолютно всё.

А вот если до награды доберётся Дарья Непряева – это станет сенсацией. Всё-таки если Коростелёв на Кубке мира доказал право считаться тем, кто входит в группу сильнейших, то Дарья – одна из лучших, но среди «второй волны». Разрыв между лидерами и российской спортсменкой достаточно большой. Но будем верить в то, что именно на главном старте сезона случится прорыв наверх.

Дарья Непряева

Дарья Непряева

Фото: Leo Authamayou/Getty Images

Где смотреть лыжные гонки на Олимпиаде-2026?

В России права на официальный показ соревнований зимних Игр – 2026 в Италии получил сервис Okko. Только он будет вести прямые трансляции и знакомить свою аудиторию с контентом из разных олимпийских точек. На Okko будут показаны абсолютно все события Олимпиады-2026, включая лыжные гонки. А на «Чемпионате» будут хайлайты главных событий главного спортивного турнира зимы.

Как Олимпиаду-2026 покажут в России:
Где и как смотреть соревнования Олимпиады-2026? Вся информация о трансляциях
Где и как смотреть соревнования Олимпиады-2026? Вся информация о трансляциях
