Полный гайд по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026. Кто будет побеждать, кроме Клебо?

В Италии стартовали зимние Олимпийские игры – 2026. Отгремела церемония открытия, и теперь всё внимание – к спортивным событиям. А среди них одними из главных станут лыжные гонки.
Где будут проходить лыжные баталии? Сколько медалей будет разыграно? Кто главные фавориты? Где найти полное расписание гонок по дням?
В нашем гайде есть ответы на все эти вопросы.
Сколько медалей будет разыграно в лыжных гонках на Олимпиаде-2026?
В соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпиадах с 2002 года разыгрывается 12 комплектов наград – по шесть у мужчин и женщин, хотя соревновательная программа постоянно менялась. В Италии впервые в истории на Олимпиаде в лыжных гонках будет гендерное равенство – женщины пробегут те же дистанции, что и мужчины.
Если в Пекине скиатлон для мужчин был 30 км (15+15), а для женщин – 15 км (7,5+7,5), гонки с раздельным стартом проходили на дистанциях 15 км и 10 км, а этапы в эстафетах составляли 10 км и 5 км и самые длинные гонки проходили на дистанциях 50 км и 30 км, то теперь всё иначе: скиатлоны пройдут на дистанциях 20 км (10+10), разделки – на дистанциях 10 км, а протяжённость эстафетных этапов составит 7,5 км, а 50 км теперь побегут и женщины.
Где пройдут лыжные гонки на Олимпиаде-2026?
Все соревнования пройдут в Валь-ди-Фьемме на стадионе «Тезеро» на высоте 900 м над уровнем моря. Именно там ещё на ЧМ-1991 блистала Елена Вяльбе, выигравшая три золота и одно серебро. К Олимпиаде-2026 весь комплекс был модернизирован, включая и лыжные трассы.
Полное расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
- 7 февраля, 15:00. Скиатлон, женщины
- 8 февраля, 14:30. Скиатлон, мужчины
- 10 февраля, 11:15. Классический спринт, женщины, квалификация
- 10 февраля, 11:55. Классический спринт, мужчины, квалификация
- 10 февраля, 15:13. Классический спринт, женщины, финал
- 10 февраля, 15:25. Классический спринт, мужчины, финал
- 12 февраля, 15:00. Гонка с раздельного старта, 10 км, свободный стиль, женщины
- 13 февраля, 13:45. Гонка с раздельного старта, 10 км, свободный стиль, мужчины
- 14 февраля, 14:00. Эстафета (4х7,5км), женщины
- 15 февраля, 14:00. Эстафета (4х7,5км), мужчины
- 18 февраля, 11:45. Командный спринт, свободный стиль, женщины – квалификация
- 18 февраля, 12:15. Командный спринт, свободный стиль, мужчины – квалификация
- 18 февраля, 13:45. Командный спринт, свободный стиль, женщины – финал
- 18 февраля, 14:15. Командный спринт, свободный стиль, мужчины – финал
- 21 февраля, 13:00. Масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины
- 22 февраля, 12:00. Масс-старт, 50 км, классический стиль, женщины
Главные фавориты в лыжных гонках на Олимпиаде-2026
Главным фаворитом в мужской части соревнований является норвежец Йоханнес Клебо. Пятикратному олимпийскому чемпиону ещё до старта отдают золотые медали в личном и командном спринтах, а также в эстафете. Хотя и в личном спринте претендентов на самые высокие места много, но там Клебо – безоговорочный номер 1.
Йоханнес Клебо
Фото: ANDREA SOLERO/EPA/ТАСС
Основные вопросы к дистанционным гонкам. Везде – мощные соперники. Прежде всего соотечественники Клебо – Мартин Нюэнгет, Харальд Амундсен, Маттис Стенсхаген, Эмиль Иверсен. В скиатлоне опасны американец Гус Шумахер, итальянцы Федерико Пеллегрино и Элиа Барп, швед Эдвин Ангер, французы Матис Делож и Жюль Лапьер. В коньковой разделке даже не Клебо главный фаворит, а бывший биатлонист Эйнар Хедегарт, который на своей профильной гонке практически не проигрывает. В классическом масс-старте ко всем названным выше добавится ещё финн Ийво Нисканен.
У женщин также есть лыжница, которая способна собрать целую россыпь золотых медалей. Это шведка Йонна Сундлинг. Ей, как и Клебо, отдают золото в личном и командном спринтах и эстафете. Но у Сундлинг в личном спринте тоже мощные соперницы – соотечественница Линн Сван, норвежка Кристине Шистад, финки, немки, швейцарки.
В дистанционных гонках к числу претенденток стоит отнести шведок Эббу Андерссон, Фриду Карлссон, Моа Илар, норвежек Астрид Слинн и Хейди Венг, австрийку Терезу Штадлобер, финок Кертту Нисканен и Юханну Матинтало и, конечно, американку Джессику Диггинс, лидера общего зачёта Кубка мира, которая приехала побеждать на своей последней в карьере Олимпиаде.
Йонна Сундлинг
Фото: Bildbyran/Sipa USA/ТАСС
Каковы шансы Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026?
А что же наши? На Олимпиаде-2026 выступят два российских лыжника – Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Смогут ли они претендовать на награды в такой мощной компании?
Коростелёв отлично проявил себя в предшествовавших Олимпиаде гонках Кубка мира. Савелий был хорош и в тактике, и в физике, и в технике. Российский лыжник силён, но пока не выглядит таким же крутым, как в своё время Александр Большунов. Всё придет, возможно, уже на Олимпиаде.
Его главные шансы – в скиатлоне и марафоне. Меньше шансов – в спринте и в раздельной гонке. Но если Савелий сумеет в одной из четырёх попыток добраться до медали, это не станет удивлением. У него для этого есть абсолютно всё.
А вот если до награды доберётся Дарья Непряева – это станет сенсацией. Всё-таки если Коростелёв на Кубке мира доказал право считаться тем, кто входит в группу сильнейших, то Дарья – одна из лучших, но среди «второй волны». Разрыв между лидерами и российской спортсменкой достаточно большой. Но будем верить в то, что именно на главном старте сезона случится прорыв наверх.
Дарья Непряева
Фото: Leo Authamayou/Getty Images
Где смотреть лыжные гонки на Олимпиаде-2026?
В России права на официальный показ соревнований зимних Игр – 2026 в Италии получил сервис Okko. Только он будет вести прямые трансляции и знакомить свою аудиторию с контентом из разных олимпийских точек. На Okko будут показаны абсолютно все события Олимпиады-2026, включая лыжные гонки. А на «Чемпионате» будут хайлайты главных событий главного спортивного турнира зимы.