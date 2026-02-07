У женщин тоже есть претендент на несколько золотых медалей Игр. Борьба на олимпийской трассе будет очень интересной!

Полный гайд по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026. Кто будет побеждать, кроме Клебо?

В Италии стартовали зимние Олимпийские игры – 2026. Отгремела церемония открытия, и теперь всё внимание – к спортивным событиям. А среди них одними из главных станут лыжные гонки.

Где будут проходить лыжные баталии? Сколько медалей будет разыграно? Кто главные фавориты? Где найти полное расписание гонок по дням?

В нашем гайде есть ответы на все эти вопросы.

Сколько медалей будет разыграно в лыжных гонках на Олимпиаде-2026?

В соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпиадах с 2002 года разыгрывается 12 комплектов наград – по шесть у мужчин и женщин, хотя соревновательная программа постоянно менялась. В Италии впервые в истории на Олимпиаде в лыжных гонках будет гендерное равенство – женщины пробегут те же дистанции, что и мужчины.

Если в Пекине скиатлон для мужчин был 30 км (15+15), а для женщин – 15 км (7,5+7,5), гонки с раздельным стартом проходили на дистанциях 15 км и 10 км, а этапы в эстафетах составляли 10 км и 5 км и самые длинные гонки проходили на дистанциях 50 км и 30 км, то теперь всё иначе: скиатлоны пройдут на дистанциях 20 км (10+10), разделки – на дистанциях 10 км, а протяжённость эстафетных этапов составит 7,5 км, а 50 км теперь побегут и женщины.

Где пройдут лыжные гонки на Олимпиаде-2026?

Все соревнования пройдут в Валь-ди-Фьемме на стадионе «Тезеро» на высоте 900 м над уровнем моря. Именно там ещё на ЧМ-1991 блистала Елена Вяльбе, выигравшая три золота и одно серебро. К Олимпиаде-2026 весь комплекс был модернизирован, включая и лыжные трассы.

Полное расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026

7 февраля, 15:00. Скиатлон, женщины

8 февраля, 14:30. Скиатлон, мужчины

10 февраля, 11:15. Классический спринт, женщины, квалификация

10 февраля, 11:55. Классический спринт, мужчины, квалификация

10 февраля, 15:13. Классический спринт, женщины, финал

10 февраля, 15:25. Классический спринт, мужчины, финал

12 февраля, 15:00. Гонка с раздельного старта, 10 км, свободный стиль, женщины

13 февраля, 13:45. Гонка с раздельного старта, 10 км, свободный стиль, мужчины

14 февраля, 14:00. Эстафета (4х7,5км), женщины

15 февраля, 14:00. Эстафета (4х7,5км), мужчины

18 февраля, 11:45. Командный спринт, свободный стиль, женщины – квалификация

18 февраля, 12:15. Командный спринт, свободный стиль, мужчины – квалификация

18 февраля, 13:45. Командный спринт, свободный стиль, женщины – финал

18 февраля, 14:15. Командный спринт, свободный стиль, мужчины – финал

21 февраля, 13:00. Масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины

22 февраля, 12:00. Масс-старт, 50 км, классический стиль, женщины

Главные фавориты в лыжных гонках на Олимпиаде-2026

Главным фаворитом в мужской части соревнований является норвежец Йоханнес Клебо. Пятикратному олимпийскому чемпиону ещё до старта отдают золотые медали в личном и командном спринтах, а также в эстафете. Хотя и в личном спринте претендентов на самые высокие места много, но там Клебо – безоговорочный номер 1.

Йоханнес Клебо Фото: ANDREA SOLERO/EPA/ТАСС

Основные вопросы к дистанционным гонкам. Везде – мощные соперники. Прежде всего соотечественники Клебо – Мартин Нюэнгет, Харальд Амундсен, Маттис Стенсхаген, Эмиль Иверсен. В скиатлоне опасны американец Гус Шумахер, итальянцы Федерико Пеллегрино и Элиа Барп, швед Эдвин Ангер, французы Матис Делож и Жюль Лапьер. В коньковой разделке даже не Клебо главный фаворит, а бывший биатлонист Эйнар Хедегарт, который на своей профильной гонке практически не проигрывает. В классическом масс-старте ко всем названным выше добавится ещё финн Ийво Нисканен.

У женщин также есть лыжница, которая способна собрать целую россыпь золотых медалей. Это шведка Йонна Сундлинг. Ей, как и Клебо, отдают золото в личном и командном спринтах и эстафете. Но у Сундлинг в личном спринте тоже мощные соперницы – соотечественница Линн Сван, норвежка Кристине Шистад, финки, немки, швейцарки.

В дистанционных гонках к числу претенденток стоит отнести шведок Эббу Андерссон, Фриду Карлссон, Моа Илар, норвежек Астрид Слинн и Хейди Венг, австрийку Терезу Штадлобер, финок Кертту Нисканен и Юханну Матинтало и, конечно, американку Джессику Диггинс, лидера общего зачёта Кубка мира, которая приехала побеждать на своей последней в карьере Олимпиаде.

Йонна Сундлинг Фото: Bildbyran/Sipa USA/ТАСС

Каковы шансы Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026?

А что же наши? На Олимпиаде-2026 выступят два российских лыжника – Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Смогут ли они претендовать на награды в такой мощной компании?

Коростелёв отлично проявил себя в предшествовавших Олимпиаде гонках Кубка мира. Савелий был хорош и в тактике, и в физике, и в технике. Российский лыжник силён, но пока не выглядит таким же крутым, как в своё время Александр Большунов. Всё придет, возможно, уже на Олимпиаде.

Его главные шансы – в скиатлоне и марафоне. Меньше шансов – в спринте и в раздельной гонке. Но если Савелий сумеет в одной из четырёх попыток добраться до медали, это не станет удивлением. У него для этого есть абсолютно всё.

А вот если до награды доберётся Дарья Непряева – это станет сенсацией. Всё-таки если Коростелёв на Кубке мира доказал право считаться тем, кто входит в группу сильнейших, то Дарья – одна из лучших, но среди «второй волны». Разрыв между лидерами и российской спортсменкой достаточно большой. Но будем верить в то, что именно на главном старте сезона случится прорыв наверх.

Дарья Непряева Фото: Leo Authamayou/Getty Images

Где смотреть лыжные гонки на Олимпиаде-2026?

В России права на официальный показ соревнований зимних Игр – 2026 в Италии получил сервис Okko. Только он будет вести прямые трансляции и знакомить свою аудиторию с контентом из разных олимпийских точек. На Okko будут показаны абсолютно все события Олимпиады-2026, включая лыжные гонки. А на «Чемпионате» будут хайлайты главных событий главного спортивного турнира зимы.