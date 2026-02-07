Утончённый стиль и буйство фантазии: обзор парадной формы на Олимпиаде-2026

От лаконичных решений именитых дизайнеров до самых креативных попыток выделиться из толпы.

Вчера, 6 февраля, состоялась торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр – 2026. Мероприятия прошли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, а также в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В параде приняли участие 92 делегации, и это было настоящее модно-культурное шоу. Предлагаем изучить парадную форму стран-участниц: от подчёркнуто лаконичной – до самой необычной и яркой.

Италия

Форма итальянской сборной — одна из последних коллекций, над которой работал сам Джорджо Армани, ушедший из жизни в сентябре 2025 года.

Италия Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Хозяева стадиона в тёмно-серых костюмах выглядели сдержанно. Единственным ярким элементом стал принт итальянского флага, размещённый на мягких оборках рукавов, снизу курток, на подкладках капюшонов. Большому количеству аксессуаров итальянцы предпочли практичные детали. Варежки, трансформирующиеся в перчатки, и простую чёрную обувь.

Франция

Бренд Le Coq Sportif разработал модульный гардероб в бежево-голубой гамме. Спортсмены были одеты в белые дутые куртки с крупными поясами и болоньевые брюки. Дизайн дополнили капюшоны с лавандовыми разводами. «Французское ноу-хау» — так можно описать эту концепцию. Речь про утончённый минимализм, высокотехнологичные ткани и эргономику.

Обувь команды стилизована под кеды на крупной белой подошве. Вариант, конечно, не очень подходящий для зимы. Возможно, именно поэтому спортсмен с табличкой «Франция» поскользнулся и упал.

Франция Фото: David Ramos/Getty Images

Германия

Немецкие спортсмены, одетые в adidas, продемонстрировали смелый баланс утилитарности и авангардного стиля. Основой образа стали объёмные парки-пончо из лёгкой, но ветрозащитной мембранной ткани.

Лаконичный внешний вид плащей контрастировал с ярко-алой подкладкой, которая эффектно вспыхивала при движении, создавая динамичный визуальный акцент. Этот элемент не только отсылал к цвету немецкого флага, но и символизировал энергию и «внутренний огонь» команды. Завершали образ не традиционные вязаные шапки, а практичные панамы из техничного материала с контрастной жёлтой надписью Germany и дутые варежки. Всё функционально и современно.

Германия Фото: Cameron Spencer/Getty Images

США

Парадная форма США от Ralph Lauren стала примером сдержанного и технологичного патриотизма. В коллекции Modern Heritage использовала классическую гамму (белый, синий, красный) и специальный орнамент, сочетающий греческую меандру, звёзды и олимпийские кольца.

Главный акцент был сделан на инновациях: вся одежда создана из переработанных материалов, включая нейлон из пластиковых бутылок. Функциональность для зимнего Милана продумали до мелочей: многослойная система, влагозащитные брюки, ботинки на противоскользящей подошве.

США Фото: David Ramos/Getty Images

Швейцария

Бренд Lacoste сделал ставку на яркость. В колористическом решении используется градиент цветов швейцарского флага от красного к белому. Выглядит это броско, однако оправданно и без перебора.

В комплекты вошли фирменные поло с крокодилом, куртки, брюки с серыми акцентами, ветровки и шапки бини. Концепция «швейцарской точности и нейтралитета» выражена через дышащие ткани, эргономичный крой и использование антибактериальной пропитки.

Швейцария Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Великобритания

Марка Ben Sherman создала форму в тёмно-синей гамме с элементами флага. В комплекты вошли тренчкоты из габардина, свитеры, брюки-чиносы, а также шарфы и шапки с надписью Great Britain.

Концепция «элегантности и стойкости» наследует викторианскую моду, предлагая многослойность, дышащие вставки и классический крой для защиты от непогоды.

Великобритания Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Норвегия

Бренды Dale of Norway и Peak Performance обновили классическую норвежскую форму в цветах флага. Дизайн включает свитеры с застёжкой до груди, термокуртки из мембраны Gore-Tex и узоры, вдохновлённые скандинавскими мотивами и рунами викингов. Концепция «норвежской мощи и экоинноваций» основывается на многослойной изоляции и использовании переработанных материалов.

Норвегия Фото: David Ramos/Getty Images

Финляндия

Бренды Aarikka и Marimekko представили яркие формы с принтами, вдохновлёнными саамскими мотивами и северным сиянием. Куртки выполнены с градиентом от белого через голубой к тёмно-синему.

Ансамбли дополнены кепками с пайетками, шапками в цветах флага, белыми ботинками и перчатками. Концепция «финского хюгге» подчёркивает уют и стойкость, используя тёплые материалы и геометрические узоры.

Финляндия Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Монголия

Если вы уже заждались чего-то необычного, на очереди форма сборной Монголии. Она явно заслужила «приз зрительских симпатий» ещё до парада — благодаря промокартинкам, которые разошлись по Сети.

Парадная форма Монголии на Олимпиаде-2026 — это осознанное культурное заявление, ставшее возможным благодаря известному местному бренду Goyol Cashmere. Выбор именно этой марки вместо международного гиганта был глубоко символичным. Goyol построил свою философию на трёх принципах: работа с лучшим в мире кашемиром, современное переосмысление национального наследия и организация всего производственного цикла внутри страны.

Монголия Фото: Alex Pantling/Getty Images

Для олимпийской коллекции дизайнеры бренда адаптировали традиционный халат-дэли, сохранив сакральные элементы кроя и орнаменты. Они использовали тончайший кашемир и ручную отделку, превратив форму в произведение искусства.

Бразилия

А вот и что-то по-настоящему яркое и необычное! Для зимних Игр бразильский бренд купальников и пляжной моды Lenny Niemeyer совершил дерзкий и креативный ход, бросив вызов стереотипам о тропической стране. Коллекция, названная Tropical Winter — это своего рода мастер-класс по адаптации национальной идентичности к непривычному контексту.

Бразилия Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Вместо тяжёлых тканей дизайнер использовал многослойность: тонкие термобельевые водолазки в ярко-зелёную и жёлтую полоску (прямая отсылка к футбольной форме «селесао») сочетались с белоснежными куртками, на подкладках которых красовался бразильский флаг. Зима — снаружи, лето — внутри.

+10 стильных и ярких форм

Особенно запомнились команды, для которых эти Игры стали дебютом или возможностью громко заявить о своём наследии. Гаити, впервые вышедшая на зимнюю арену, поразила формой от Puma, где синие куртки цвета Карибского моря были украшены ручной вышивкой священных символов «веве».

Нигерия, другой дебютант, выбрала авангард, представив коллекцию, вдохновлённую тканью «акватекст» и традиционными головными уборами. Не менее ярко выступила Ямайка, чья форма в чёрно-золото-зелёной гамме с принтом из листьев гибискуса стала самым смелым и тропическим вызовом зимней эстетике.