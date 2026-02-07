Российские лыжники на ОИ пробегут восемь гонок на двоих. В каких у них будут наибольшие шансы показать себя?

Реальные шансы Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026: даже одна медаль будет чудом

На зимних Олимпийских играх – 2026 в Италии выступят всего два российских лыжника – Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Каждый из них может пробежать по четыре личных гонки. Каковы шансы наших ребят на медали? В каких гонках они наиболее высоки? Попробуем разобраться.

Скиатлон, 20 км (10+10)

Непряева пробежит скиатлон в первый же медальный день Олимпиады-2026, Коростелёв – во второй. На Кубке мира у российских лыжников не было возможности проверить свои силы в скиатлоне – в тех этапах, где они участвовали, этой дисциплины в программе соревнований не оказалось.

Наиболее близкими к скиатлону можно считать классический масс-старт на 20 км в Гомсе и с большой натяжкой – коньковый масс-старт по забегам на 5 км в рамках «Тур де Ски». По крайней мере, они дают представление о том, как наши лыжники бегут в общей группе каждым из стилей.

Савелий Коростелёв Фото: Leo Authamayou/Getty Images

Дарья очень убедительно смотрелась на первой половине классической гонки и отлично провела всю коньковую. В пелотоне она не затерялась, но показательно, что, когда началась основная раздача, сил на вторую часть гонки на 20 км ей не хватило. На Олимпиаде, кажется, раздача пойдёт сразу.

Шансов на медали в этой гонке у Дарьи практически нет. Тут даже чудо не поможет – слишком много сильных соперниц, а разница между элитой и лыжницами второй волны намного больше, чем у мужчин.

В России у Савелия Коростелёва скиатлоны не слишком получались, отставание от главного мастера этих гонок Александра Большунова всегда было большим.

Но это масс-старт, где очень большое значение имеет правильная тактика – заметил вовремя рывок конкурентов, удержался – и ты в борьбе; проморгал даже чуть-чуть – и уже значительное отставание. Коростелёв может поддержать любой темп, однако способен ли он ускориться и после того, как лидеры начнут постоянно «натягивать»?

Шансы на медали в скиатлоне у Савелия минимальны, но при определённых раскладах они есть.

Даты и время гонок: 7 февраля в 15:00 и 8 февраля в 14:30.

Классический спринт

В спринтерских гонках самое сложное – пройти квалификацию. В предыдущих попытках на Кубке мира Дарья и Савелий лишь по разу смогли пробиться в забеги на выбывание.

Это случилось как раз на классическом спринте в Гомсе. Даже с участием увеличенной по сравнению с Олимпиадой национальной квоты для сильнейших сборных. Иными словами, даже с участием всех норвежцев, а не только четырёх, как будет в Валь-ди-Фьемме. А на олимпийской трассе во время «Тур де Ски» квалификацию классического спринта нашим ребятам пройти не удалось.

И старший тренер сборной России Егор Сорин, и сами спортсмены, и многочисленные эксперты отметили, что в спринтерских гонках у нас самое большое отставание по сравнению с лидерами. Исправить это за месяц невозможно. Конечно, в спринте бывают случайности, однако шансов на медали в данной дисциплине у россиян нет.

Сорин, кстати, говорил о вероятности того, что Непряева и Коростелёв спринт на Олимпиаде не побегут.

Дата и время начала квалификации: 10 февраля в 11:15.

Коньковая разделка (10 км)

Как жаль, что гонка с раздельного старта на 10 км на Олимпиаде-2026 пройдёт свободным стилем, а не классикой! Ведь у российских лыжников гораздо лучше получается именно классический ход.

Вообще, именно разделки, как считалось всегда, являются важным показателем готовности спортсмена – тут невозможно отсидеться за спинами, бежать нужно только по раскладке и добавлять во второй половине. Даже Йоханнес Клебо не является фаворитом на коньковой разделке.

Про россиян можно сказать только то, что место в топ-10 будет очень хорошим результатом.

Даты и время гонок: 12 февраля в 15:00 и 13 февраля в 13:45.

Классический масс-старт (50 км)

Масс-старты на 50 км классикой станут заключительными лыжными дисциплинами на Олимпиаде-2026. У российских лыжников перед этими гонками будет достаточно много времени на подготовку, поскольку в командных дисциплинах они не участвуют.

Дарья Непряева классический полтинник бежала только один раз в карьере – на Спартакиаде-2024, когда стала восьмой. Но её отставание от лидеров составило более пяти минут. С тех пор Дарья стала сильнее во всех компонентах. Правда, не до такой степени, чтобы бороться за олимпийские медали. Если Непряева попадёт в топ-6, это будем настоящим чудом.

Для Савелия Коростелёва 50 км – главный олимпийский шанс. Ни разу за свою карьеру он не оставался вне топ-3 на классическом полтиннике. Да, все эти старты были только в России, но призовые места говорят о том, что Коростелёву хватает сил на то, чтобы терпеть всю дистанцию, и на то, чтобы работать в затяжном финише.

Если именно на этой гонке Коростелёв забежит в топ-3, это не будет сенсацией. Но медаль сразу сделает Савелия героем российских лыж. Всё-таки ещё никогда в истории наши лыжники не выступали в таких условиях, как сейчас.

Даты и время гонок: 21 февраля в 13:00 и 22 февраля в 12:00.