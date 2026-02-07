Ютта Лердам привлекла к себе внимание ещё до первого старта на Олимпиаде в Милане.

Скандал вокруг чемпионки из Нидерландов: болельщики в ярости из-за фото в частном самолёте

Ютта Лердам, без сомнения, будет одной из главных звёзд Олимпиады-2026. Конькобежка покоряет всех не только эффектной внешностью, но и крутыми результатами. Однако ещё до старта Игр нидерландская спортсменка оказалась в эпицентре крупного скандала: болельщиков возмутили её фото.

Давайте разбираться, что случилось. Ну и смотреть снимки, конечно.

Шикарный перелёт

Несколько дней назад Лердам на своей странице в социальной сети поделилась кадрами с перелёта в Милан. Ютта, в отличие от остальной команды, летела в Италию на частном джете вместе со своими друзьями. Салон был украшен вымпелами с надписью «Успеха, Ютта», а на приборных панелях красовалась фотография спортсменки рядом с олимпийскими кольцами.

Скандальные фото Ютты Лердам Фото: Из личного архива спортсменки

Слова в поддержку нидерландки были написаны и на маффинах, с которыми конькобежку встречали на борту. По ходу перелёта Лердам и её друзьям предлагали разнообразные блюда с морепродуктами.

Скандальные фото Ютты Лердам Фото: Из личного архива спортсменки

В комментариях сразу отметился жених Ютты, знаменитый американский боксёр и видеоблогер Джейк Пол. Вероятно, именно он и предоставил своей возлюбленной частный джет для полёта на зимние Игры-2026.

«Время блистать», – лаконично написал Пол.

Болельщики в ярости

Некоторые болельщики по достоинству оценили шикарную обстановку, в котором Лердам добиралась до Италии. Но большинство оказалось недовольно поведением конькобежки, правда, по разным причинам. Комментарии под постом Ютты просто завалены гневными сообщениями:

«Эти частные рейсы – «прекрасны». Чем больше мы загрязняем природу, тем «лучше»…»

«О, Ютта, ты так мало понимаешь в жизни… Частный рейс?! Что для тебя значит «команда» Нидерландов?»

«Никто не осмеливается сказать это! Довольно высокомерно лететь в Милан на частном джете и ставить себя выше сборной Нидерландов».

«Веди себя нормально и летай вместе с командой. Какое высокомерие!»

«Как будто ты мировая знаменитость. Выглядит грустно».

«Я не стал бы это терпеть»

Высказывались не только простые болельщики. В неподобающем поведении конькобежку обвинили и публичные персоны. Недовольство высказал Йохан Дерксен, экс-футболист и популярный спортивный журналист.

«Она должна сама хотеть лететь с командой. Она и так уже живёт как миллионерша, с частными самолётами и всем прочим. Её поведение ужасно, она ведёт себя как дива. Она ничем не отличается от других конькобежцев, которые летают обычными рейсами. Я считаю это совершенно нелепым. Если бы я был её тренером, я бы не стал это терпеть. Постепенно все Нидерланды начнут уставать от её поведения», – сказал он.

Ютта Лердам Фото: Из личного архива спортсменки

С Дерксеном согласился и аналитик De Telegraaf Валентайн Дриссен.

«Везде мы видим: «Поддержите Ютту, поддержите Ютту». Выглядит так, будто она единственная представительница Нидерландов на Олимпийских играх».

Что ответила Ютта?

Сама Ютта на критику со стороны общества никак не отреагировала. Конькобежка просто продолжила публиковать красивые снимки в соцсетях: сначала из Олимпийской деревни, а потом – и с тренировки.

Ютта Лердам Фото: Из личного архива спортсменки

У неё есть 5 млн подписчиков, жених-мультимиллионер, золото чемпионата мира – 2022 и серебро Олимпиады в Пекине.

А в понедельник, 9 февраля, Лердам выступит и на Играх в Италии. Посмотрим, совладает ли с нервами нидерландка после такого скандала. Впрочем, даже если она с треском проиграет, её жизнь вряд ли станет хуже.