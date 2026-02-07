Гуменника лишают медали? У Пети беда с музыкой — Медведеву на ЧМ-2017 это не остановило!

Олимпиада в Милане не успела стартовать, а уже погрязла в скандалах с авторскими правами фигуристов. Спортсменов словно намеренно «давят» правообладатели и делают это аккурат перед соревнованиями. В щекотливой ситуации оказался и российский одиночник Пётр Гуменник. Он может «потерять» всем полюбившегося «Парфюмера»! Смена короткой программы за несколько дней до начала личного турнира — это катастрофа, но Гуменнику не привыкать. Петя уже сталкивался с проблемами с музыкой, а ещё он всегда может позвонить Евгении Медведевой и посоветоваться.

Гуменник может сменить короткую программу перед Играми

Тревожные новости поступили утром 7 февраля: Пётр может сменить короткую программу «Парфюмер» из-за проблем с музыкой. Оказалось, правообладатели «зарубили» музыкальное сопровождение фигуриста и запретили ему использовать его в своём выступлении. Потеря «Парфюмера» для Гуменника может стать фатальной, ведь программа, поставленная Даниилом Глейхенгаузом, выгодно подчёркивает все достоинства спортсмена и, чего уж кривить душой, является лучшей из представленных Петей на Олимпиаде.

В то время как ученик Вероники Дайнеко мучился с выбором произвольной, вынужденно остановившись на более удачном «Онегине» от Ильи Авербуха (постановка этого сезона от хореографа не прошла экспертную проверку и не зашла фанатам), в короткой он был уверен на все сто. Даже несмотря на первые волнения из-за вспомогательного элемента в виде платка, постановка выглядела сбалансированно и эффектно — достаточно, чтобы считаться достойной олимпийской медали.

Теперь Пете нужно решать, что делать, чтобы сохранить свои шансы на награду Игр. Вероятно, он вернёт прошлогоднюю «Дюну», которая не так плоха. Но её, во-первых, ещё нужно вспомнить и накатать. А во-вторых, остаётся вопрос — понравится ли она судьям настолько, чтобы те захотели поощрить фигуриста высокими баллами и попаданием в сильнейшую разминку.

Хендрикс и Сабате — в одной компании с Гуменником

Ситуация вокруг единственного российского представителя в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане вызвала общественный резонанс, и болельщики тут же организовали акцию в поддержку Пети в социальных сетях. Такую быструю реакцию можно объяснить двумя вещами: в первую очередь тем, что программа и правда вызывает у аудитории эмоциональный отклик, а также самим фактом скандала, который на Играх повторяется уже в третий раз.

Сначала за неделю до Игр возникли проблемы у испанца Томаса-Льоренса Гуарино Сабате с его яркой запоминающейся программой «Миньоны». И это при том, что музыку одиночник прогнал через ISU ещё в августе и весь сезон откатал под неё. Фигурист мог лишиться своей визитной карточки, однако компания Universal под давлением общественности сделала исключение для Томаса и отменила своё первоначальное решение.

А вот у бельгийки Луны Хендрикс хорошего исхода не случилось: у неё отобрали возможность кататься под трек Ashes Селин Дион — пришлось экстренно менять программу и сделать выбор в пользу другой композиции — чемпионка Европы теперь будет кататься под I Surrender.

Гуменнику нужно обратиться за помощью к Медведевой?

Большая ирония кроется в том, что Пете уже не первый раз приходится бороться за свои программы. И если с Rammstein он смог решить вопрос за счёт кавера, то с «Парфюмером» придётся быть более изобретательным. Хотя он всегда может позвонить Евгении Медведевой и спросить, как она пережила период, когда могла навсегда отказаться от своей легендарной произвольной программы «Жутко громко и запредельно близко».

Перед чемпионатом мира — 2017 Женя получила извещение от правообладателя с претензией и запретом на использование музыки. Но Медведева и её команда действовали оперативно: выкупили трек на музыкальной площадке и выслали скрин автору, дополнительно выплатив компенсацию в $ 100. Тот турнир российская фигуристка, кстати, выиграла.

Евгения Медведева на чемпионате мира — 2017 Фото: РИА Новости

Получится ли у Гуменника повторить этот манёвр или мы увидим другую короткую программу в Италии? Станет известно уже в самое ближайшее время. Сам Пётр и его личный тренер Вероника Дайнеко на данный момент уже прибыли в Милан. Соревнования в личном турнире Олимпиады в мужском одиночном катании начнутся 10 февраля — так что на решение проблемы у нашего фигуриста есть ровно три дня.

Лучший вариант — если Петру удастся договориться с правообладателями музыки и спокойно продолжить подготовку к личному турниру Олимпиады. Но если не выйдет — тогда Гуменнику придётся экстренно что-то решать: либо подбирать кавер, как он сделал с программой под Rammstein, либо менять программу совсем — возвращать прошлогоднюю как вариант. Однако хочется надеяться, что наш олимпиец всё же уладит все проблемы с наименьшими потерями для себя и отделается лёгким стрессом.