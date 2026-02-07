Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане: неоднозначная реакция, что пишут в зарубежных СМИ

«Худшая из всех». Церемония открытия ОИ-2026 вызвала неоднозначную реакцию
Юлия Сидорова
Открытие ОИ-2026 вызвало неоднозначную реакцию
Комментарии
Постановки итальянцев не вызвали бешеного восторга в мире.

Стильная и лишённая эпатажа, как это было в Париже-2024, церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии вызвала неоднозначную реакцию в мировом спортивном сообществе.

Вроде бы от Милана ждали именно экономного и стильного шоу, но нашлись и те, кто придрался к церемонии. Впрочем, если вспомнить, что главной темой открытия стала гармония, то и этот баланс оправдан. Можем считать, что итальянцы справились и угодили почти всем.

Чем запомнилось открытие Игр-2026:
Гениальное просто. Чем запомнилась церемония открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане
Гениальное просто. Чем запомнилась церемония открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане

«Непринуждённо-шикарная»

Некоторые мировые СМИ отмечают, что церемония их не удивила. Но вместе с тем открытие стало настоящим олицетворением итальянского духа.

«Церемония открытия прошла в ожидаемом итальянском стиле», – отметил журналист американского издания CBS Sports Робби Калланд.

«Великолепная церемония и трогательный марш», – написали в Nordic Magazine.

«В конечном счёте цель состоит в том, чтобы продемонстрировать миру культуру, и, на мой взгляд. Италия с этим справилась. Добавьте к этому зрелищные выступления и знаменитостей, и, я бы сказал, что получилось неплохо», – говорит Льюис Браунинг из британского Daily Mail.

Авторы The Guardian остались в восторге от итальянского торжества.

«Потрясающее открытие Игр стало достойным праздником для принимающей страны и самих Игр, а более масштабные идеи не остались незамеченными. Это была церемония открытия на все времена: непринуждённо-шикарная, завораживающая и божественная.

Милан одновременно стал трёхчасовым признанием в любви к Италии и призывом к надежде и гармонии в раздираемом противоречиями мире», – восхитился журналист The Guardian Син Ингли.

Хронология церемонии открытия:
Олимпиада-2026 в Италии началась! Огонь зажгли сразу в двух городах!
Олимпиада-2026 в Италии началась! Огонь зажгли сразу в двух городах!

«Церемония была худшей из всех»

Журналист американского издания Deadline отметил стильные наряды выступающих, но на этом его хвалебные отзывы закончились. Даже здесь американец зачем-то упомянул российского президента.

«Более чем трёхчасовая церемония открытия Олимпийских игр в Милане и Кортине, состоявшая из трёх актов, не отличалась слаженностью, если не считать эстетики. Наполненная множеством великолепных нарядов (в конце концов, это Милан), эта церемония открытия, подготовленная опытным креативным директором Олимпийских игр Марко Баличем, была прекрасна с визуальной точки зрения. Однако, несмотря на всех итальянских и международных звёзд, она так и не показалась по-настоящему захватывающей или рассказывающей связную историю.

Да, она была гораздо более свободной и органичной, чем церемония открытия последних зимних Игр в Пекине четыре года назад, с её идеологической строгостью и присутствием Владимира Путина», – сказал Доминик Паттен.

Но основной негатив в сторону организаторов и постановщиков церемонии прилетел из Скандинавии. Норвежцы не оценили видеоролик, кажется, созданный с помощью нейросетей и посвящённый 100-летию Игр.

Ролик, посвящённый 100-летию Игр

Ролик, посвящённый 100-летию Игр

Фото: Кадр из трансляции Okko

«Моя первая реакция была: «К чёрту всё». Это провокационно. Я бы предпочёл увидеть слегка некачественные оригинальные видеоролики. Они пытаются создать глянцевую историю. Это разочаровывает, но не удивляет», – говорит известный норвежский комментатор NRK Ян Петтер Сальтведт.

Сальтведт оценил шансы российских лыжников:
Норвежский журналист оценил перспективы российских лыжников на Олимпиаде. Надежда есть?
Эксклюзив
Норвежский журналист оценил перспективы российских лыжников на Олимпиаде. Надежда есть?

А в шведском издании Sportbladet, кажется, сами не поняли, в чью сторону негативят: то ли им не понравилось открытие, то ли просто шведские комментаторы с телеканала SVT.

«Церемония открытия оказалась худшей из всех, что я когда-либо видел, с точки зрения комментариев и постановки. Ощущение присутствия было на грани замерзания, звук был ужасным, и казалось, что комментаторы сидят в ланч-боксе где-то на Гердете в Стокгольме.

Из всего, что я видел с 1984 года, связанного с Олимпийскими играми, это, пожалуй, было худшим. Флаг был передан и поднят так медленно, что континенты успели ещё немного раздвинуться. В конце концов, Альберто Томба и Дебора Компаньони всё-таки смогли разжечь огонь.

Зажжение олимпийского огня

Зажжение олимпийского огня

Фото: Stefano Rellandini-Pool/Getty Images

Лучшее в этом было не то, что Олимпийские игры открылись, а то, что трансляция SVT закончилась», – презрительно отметил журналист Маркус Лейфби.

Впрочем, шведы не впервые отличились своим негативным настроем. Да и угодить всем невозможно. Главное, что 6 февраля в Италии официально начались Олимпийские игры. Впереди две недели захватывающих сражений и написание новых глав истории зимнего спорта.

Войдёт эта церемония в список самых ярких?
5 самых ярких церемоний открытия Олимпиад. Превзойдёт ли их Милан-2026?
5 самых ярких церемоний открытия Олимпиад. Превзойдёт ли их Милан-2026?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android