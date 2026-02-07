«Худшая из всех». Церемония открытия ОИ-2026 вызвала неоднозначную реакцию

Стильная и лишённая эпатажа, как это было в Париже-2024, церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии вызвала неоднозначную реакцию в мировом спортивном сообществе.

Вроде бы от Милана ждали именно экономного и стильного шоу, но нашлись и те, кто придрался к церемонии. Впрочем, если вспомнить, что главной темой открытия стала гармония, то и этот баланс оправдан. Можем считать, что итальянцы справились и угодили почти всем.

«Непринуждённо-шикарная»

Некоторые мировые СМИ отмечают, что церемония их не удивила. Но вместе с тем открытие стало настоящим олицетворением итальянского духа.

«Церемония открытия прошла в ожидаемом итальянском стиле», – отметил журналист американского издания CBS Sports Робби Калланд.

«Великолепная церемония и трогательный марш», – написали в Nordic Magazine.

«В конечном счёте цель состоит в том, чтобы продемонстрировать миру культуру, и, на мой взгляд. Италия с этим справилась. Добавьте к этому зрелищные выступления и знаменитостей, и, я бы сказал, что получилось неплохо», – говорит Льюис Браунинг из британского Daily Mail.

Авторы The Guardian остались в восторге от итальянского торжества.

«Потрясающее открытие Игр стало достойным праздником для принимающей страны и самих Игр, а более масштабные идеи не остались незамеченными. Это была церемония открытия на все времена: непринуждённо-шикарная, завораживающая и божественная.

Милан одновременно стал трёхчасовым признанием в любви к Италии и призывом к надежде и гармонии в раздираемом противоречиями мире», – восхитился журналист The Guardian Син Ингли.

«Церемония была худшей из всех»

Журналист американского издания Deadline отметил стильные наряды выступающих, но на этом его хвалебные отзывы закончились. Даже здесь американец зачем-то упомянул российского президента.

«Более чем трёхчасовая церемония открытия Олимпийских игр в Милане и Кортине, состоявшая из трёх актов, не отличалась слаженностью, если не считать эстетики. Наполненная множеством великолепных нарядов (в конце концов, это Милан), эта церемония открытия, подготовленная опытным креативным директором Олимпийских игр Марко Баличем, была прекрасна с визуальной точки зрения. Однако, несмотря на всех итальянских и международных звёзд, она так и не показалась по-настоящему захватывающей или рассказывающей связную историю.

Да, она была гораздо более свободной и органичной, чем церемония открытия последних зимних Игр в Пекине четыре года назад, с её идеологической строгостью и присутствием Владимира Путина», – сказал Доминик Паттен.

Но основной негатив в сторону организаторов и постановщиков церемонии прилетел из Скандинавии. Норвежцы не оценили видеоролик, кажется, созданный с помощью нейросетей и посвящённый 100-летию Игр.

Ролик, посвящённый 100-летию Игр Фото: Кадр из трансляции Okko

«Моя первая реакция была: «К чёрту всё». Это провокационно. Я бы предпочёл увидеть слегка некачественные оригинальные видеоролики. Они пытаются создать глянцевую историю. Это разочаровывает, но не удивляет», – говорит известный норвежский комментатор NRK Ян Петтер Сальтведт.

А в шведском издании Sportbladet, кажется, сами не поняли, в чью сторону негативят: то ли им не понравилось открытие, то ли просто шведские комментаторы с телеканала SVT.

«Церемония открытия оказалась худшей из всех, что я когда-либо видел, с точки зрения комментариев и постановки. Ощущение присутствия было на грани замерзания, звук был ужасным, и казалось, что комментаторы сидят в ланч-боксе где-то на Гердете в Стокгольме.

Из всего, что я видел с 1984 года, связанного с Олимпийскими играми, это, пожалуй, было худшим. Флаг был передан и поднят так медленно, что континенты успели ещё немного раздвинуться. В конце концов, Альберто Томба и Дебора Компаньони всё-таки смогли разжечь огонь.

Зажжение олимпийского огня Фото: Stefano Rellandini-Pool/Getty Images

Лучшее в этом было не то, что Олимпийские игры открылись, а то, что трансляция SVT закончилась», – презрительно отметил журналист Маркус Лейфби.

Впрочем, шведы не впервые отличились своим негативным настроем. Да и угодить всем невозможно. Главное, что 6 февраля в Италии официально начались Олимпийские игры. Впереди две недели захватывающих сражений и написание новых глав истории зимнего спорта.