Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Российская лыжница Дарья Непряева упала в скиатлоне на Олимпиаде-2026 и финишировала лишь 17-й, победила шведка Карлссон

Олимпийская трасса победила российскую лыжницу. Непряева упала на опасном повороте
Андрей Шитихин
Непряева упала в скиатлоне на Олимпиаде-2026
Дарья стала лишь 17-й на дебютной гонке на Играх-2026.

Россиянка Дарья Непряева неудачно дебютировала на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В первой же гонке турнира – скиатлоне на 20 км – Дарья не выдержала на классической части, теряла силы, упала, а в итоге финишировала лишь 17-й. Победительнице из Швеции Фриде Карлссон наша спортсменка проиграла почти четыре минуты.

До гонки всё-таки оптимизма по отношению к Дарье Непряевой было больше. В числе топ-15, а то и топ-10 по раскладам вполне могла бы быть. И гонку Дарья начала вполне прилично. После старта, правда, она провалилась в середину пелотона, но затем начала выбираться. Непряева избежала падений на резком повороте, без которых не обошлись американка Джессика Диггинс и норвежка Каролине Симпсон-Ларсен.

По сути, к концу первого круга российская лыжница догнала группу лидеров, которая, справедливости ради, не сильно и пыталась убежать. Однако едва начался второй круг, как четыре спортсменки прибавили темп. Ускорение шведок Эббы Андерссон, Фриды Карлссон, Йонны Сундлинг и норвежки Астрид Слинн поддержать не смог никто.

Пелотон резко разорвался на несколько групп. Непряева, к сожалению, быстро начала отставать. На третьем классическом круге Дарья уже заметно устала и не справилась с тем самым быстрым поворотом. После этого россиянка уже не боролась за высокие места. Возможно, это наши (болельщиков) ожидания были завышенными. А наши ожидания – наши проблемы.

Что именно помешало быть выше – а потенциал Дарьи точно выше 17-го места – мы узнаем позже. Пока же как факт – олимпийская трасса победила Непряеву.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:45.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+51.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:26.7

Победу, очень красивую и убедительную, одержала Фрида Карлссон. Помните, как шведка на «Тур де Ски» на классической гонке рванула вперёд, задав нереальный темп, а затем словно остановилась? Кажется, она тогда репетировала именно то, что сделала в итоге в олимпийском скиатлоне.

На классической части её темп выдержали только Андерссон и Слинн, а на коньке отстали и они. Карлссон убежала от всех соперниц и финишировала с национальным флагом, Андерссон – вторая, а третьей стала не Слинн, а другая норвежка, Хейди Венг, которая отлично прошла коньковую часть. Считавшаяся одним из фаворитов Йонна Сундлинг сдала к концу классической части и перестала бороться, решив сохранить силы на спринт.

