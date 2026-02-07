Топ-события воскресенья: Олимпиада-2026, «Ливерпуль» — «Ман Сити», Матч звёзд КХЛ и НБА

Мощное 8 февраля: биатлон и лыжи на ОИ, «ПСЖ» — «Марсель» в Лиге 1, «Валенсия» — «Реал» Мадрид в Примере и «Локомотив-Кубань» против УНИКСа!

🏀 4:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: травмы убили зрелищность?

Как ни крути, но «Лейкерс» уже не являются командой Леброна, а главная звезда клуба Дончич получил травму во время последней игры регулярки с «Филадельфией». Впрочем, «Голден Стэйт» тоже выступал без Карри два матча подряд. Возможно, Стеф вернётся, но пока никто точного ответа не знает. Кто победит в противостоянии двух легендарных команд Калифорнии?

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 08 февраля 2026, воскресенье. 05:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: хозяева выиграют без лидеров?

«Финикс» побеждает даже без Букера и Грина. Молодая банда «Санз» недавно обыграла «Детройт» и «Кливленд» — первую и четвёртую команду на Востоке. «Филадельфия» немного сдала позиции, если сравнивать с началом регулярки, но команда тоже может удивить любого. Кому достанется победа?

🏒 12:45: KHL World Stars — KHL Ural Stars, Матч звёзд КХЛ, за третье место

Интрига: хозяева возьмут хотя бы бронзу?

Уральская команда рассматривалась в качестве фаворита звёздного шоу по причине того, что хозяева часто выигрывают это мини-соревнование. Однако реальность оказалась куда более суровой. Сборная легионеров выглядела в первый день самой расслабленной, и вряд ли что-то изменится. Разве что ещё больше будет веселиться Зак Фукале. Ждать от него ещё какого-то представления?

🥇❄️🎿 13:30: Горнолыжный спорт, Олимпийские игры — 2026, женщины, скоростной спуск

Интрига: как покажет себя Плешкова?

В скоростном спуске у горнолыжниц на олимпийскую трассу выйдет уже опытная россиянка Юлия Плешкова. Для неё Игры-2026 – вторые в карьере, дебют случился в Пекине-2022. Юлия – призёр Универсиады, юниорского ЧМ и этапа Кубка Европы. Справится ли она с давлением в Италии?

🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, Единая лига ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 08 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: увидим ли мы триумф краснодарцев?

В этом сезоне «Локомотив-Кубань» претерпел много изменений, начиная от игроков, заканчивая тренером. При этом клуб из «большой четвёрки» обыгрывал только дважды «Зенит». УНИКС очень силён и практически не ошибается по ходу регулярки. Хозяева готовы к первой победе над казанцами?

🥇❄️🎿 14:30: Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2026, мужчины, скиатлон 2x10 км

Интрига: в какой форме Коростелёв?

Старт в мужском скиатлоне возьмёт Савелий Коростелёв. Попадание в топ-10 на этой дистанции для россиянина можно будет назвать хорошим результатом, а итоги гонки, какими бы они не были, дадут информацию о физическом состоянии лыжника. Готов ли он бороться за медали в Валь-ди-Фьемме с норвежцами? На что он способен сейчас? Ответы получим совсем скоро!

🏒 14:45: KHL U23 Stars — KHL RUS Stars, Матч звёзд КХЛ, финал

Интрига: молодые звёзды перебегают опытных коллег?

U23 Stars блестяще проявили себя в первый день, почти без шансов переиграв легионеров КХЛ. Но такой лёгкой прогулки с RUS Stars ждать точно не стоит, потому что российские ребята мотивированы в разы больше, чем иностранцы. Хорош у них в полуфинальном матче был Константин Окулов, который набрал три очка и оформил дубль. Команды устроят бескомпромиссную борьбу.

🥇❄️🎯 16:05: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, смешанная эстафета, 4x6 км

Интрига: станет ли Вирер олимпийской чемпионкой?

Одними из основных фаворитов смешанной эстафеты на Олимпиаде являются итальянцы. Хозяева трассы выставили убийственный состав с Вирер, Виттоцци, Хофером и Джакомелем. Для самой опытной в команде Доротеи эта Олимпиада станет последней в карьере. В Антхольце она поставит точку в спортивной главе. Сумеет ли звезда биатлона взять олимпийское золото, ведь как раз этой награды не хватает в её послужном списке? Кажется, микст для реализации её мечты – это самая подходящая гонка.

⚽️ 17:00: «Ницца» — «Монако», Лига 1, 21-й тур

Интрига: обыграет ли «Монако» соперника, который находится ниже в таблице?

На этой неделе «Монако» вылетел из Кубка Франции — проиграл «Страсбургу» (1:3) в 1/8 финала. А вот предыдущий матч в Лиге 1 сложился для монегасков очень успешно — они разгромили «Ренн» (4:0). Сейчас команда занимает 10-е место в таблице Лиги 1 с отставанием от зоны еврокубков в четыре очка. «Ницца» находится чуть ниже — на 13-м месте. В последних пяти очных встречах каждый из соперников одержал по две победы. А кто наберёт три очка на этот раз? Или будет ничья?

🥇❄️ 19:00: Санный спорт, Олимпийские игры — 2026, мужчины, одноместные сани, третий и четвёртый заезды

Интрига: Репилов попадёт в топ-10?

В санном спорте России будет сложно попасть на подиум. Павел, каким бы классными спортсменом ни был, вряд ли сможет сразиться с фаворитами из Германии. Куда более выполнимой выглядит задача попасть в топ-10 по итогам четвёртого заезда. Справится ли с ней выходец из спортивной семьи Репиловых?

🎦⚽️ 19:30: «Бавария» — «Хоффенхайм», Бундеслига, 21-й тур

Интрига: «Бавария» тормознёт набравшего ход соперника?

Очень интригующая игра! «Бавария» возглавляет таблицу Бундеслиги, но команда ни разу не победила в двух предыдущих турах. Более того, она пропустила по два мяча от «Аугсбурга» (1:2) и «Гамбурга» (2:2). Несмотря на это, «Бавария» сохранила первое место в таблице, а отрыв от ближайшего преследователя составляет шесть очков. «Хоффенхайм» шикарно начал 2026 год — пять побед в пяти матчах в Бундеслиге. В результате клуб из Зинсхайма поднялся на третье место в таблице. Впечатляет, не правда ли?

⚽️ 19:30: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», АПЛ, 25-й тур

Интрига: прервёт ли «Сити» неудачную серию в гостевых встречах с «Ливерпулем»?

Возможно, вы удивитесь, но «Ливерпуль» сейчас находится за пределами топ-5. Команда Арне Слота занимает всего лишь шестое место в таблице, а вот «Сити» располагается на второй строчке. Мерсисайдцы очень успешно провели предыдущий матч в АПЛ — разгромили дома «Ньюкасл» (4:1). «Сити», в свою очередь, упустил победу во встрече с «Тоттенхэмом» (2:2), но после этого пробился в финал Кубка английской лиги, повторно одолев всё тот же «Ньюкасл» (3:1). «Сити» не обыгрывал «Ливерпуль» на «Энфилде» с 2021 года.

⚽️ 20:00: «Сассуоло» — «Интер», Серия А, 24-й тур

Интрига: «Интер» увеличит отрыв от «Милана» в таблице?

«Интер» уверенно возглавляет таблицу Серии А. По итогам 23 туров команда Кристиана Киву сформировала отрыв от «Милана» в пять очков. Чёрно-синие одержали четыре победы подряд во всех турнирах. В прошлом туре они справились с «Кремонезе» (2:0), а потом выбили «Торино» (2:1) из Кубка Италии. «Сассуоло» располагается в середине таблицы — на 11-м месте (23 матча, 29 очков). Любопытно, что команда дважды обыграла «Интер» в трёх предыдущих встречах.

⚽️ 20:30: «Атлетико» Мадрид — «Бетис», Примера, 23-й тур

Интрига: возьмёт ли «Бетис» реванш за кошмарное поражение в Кубке?

На этой неделе «Атлетико» унизил «Бетис» (5:0) в четвертьфинале Кубка Испании. Правда, перед этим команда Диего Симеоне не одержала ни одной победы в двух встречах в Лиге чемпионов и Примере. Пока что столичный клуб находится на третьей строчке в таблице чемпионата Испании, но отрыв от первого места уже достаточно внушительный (10 очков). «Бетис» постарается реабилитироваться после унизительного поражения в Кубке. Теперь команду ждёт поездка в Мадрид. Три предыдущих матча с участием команд завершились победой «Атлетико».

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Лацио», Серия А, 24-й тур

Интрига: «Ювентус» сохранит место в зоне Лиги чемпионов?

«Ювентус» забрался на четвёртое место в таблице Серии А. Приход Лучано Спаллетти вдохнул в туринскую команду новую жизнь. Правда, на этой неделе чёрно-белые вылетели из Кубка Италии после того, как разгромно проиграли «Аталанте» в Бергамо (0:3). «Лацио» в прошлом туре дожал крепкий «Дженоа» (3:2) — помог пенальти на 90+10-й минуте. Несмотря на это, римский клуб по-прежнему находится за пределами зоны еврокубков, а именно – на восьмом месте. «Юве» дважды проиграл сопернику в четырёх прошлых встречах и одержал одну победу.

🎦⚽️ 22:45: «ПСЖ» — «Марсель», Лига 1, 21-й тур

Интрига: Сафонов сыграет в третьем матче за «ПСЖ» подряд?

Матвей Сафонов сыграл два матча подряд после травмы. Во встрече со «Страсбургом» россиянин отразил пенальти, а его команда набрала три очка (2:1). «ПСЖ» возглавляет таблицу, хотя «Ланс» отстаёт всего на два очка. «Марсель» пока располагается на третьем месте с отставанием от парижан в девять очков. «ПСЖ» ни разу не обыграл принципиального соперника в основное время в двух предыдущих встречах. Интересно, как проявит себя Сафонов в матче с такой командой, если ему доверят место в стартовом составе?

⚽️ 23:00: «Валенсия» — «Реал» Мадрид, Примера, 23-й тур

Интрига: «Реал» справится с «Валенсией» без Винисиуса?

«Реал» приедет в гости к «Валенсии», но там точно не сыграет Винисиус Жуниор. Бразилец перебрал с жёлтыми карточками. «Реал» в прошлом туре с большим трудом одолел «Райо Вальекано» (2:1) благодаря голу с пенальти в добавленное время (спасибо Килиану Мбаппе). Пока что мадридский клуб отстаёт от «Барселоны» на одно очко. «Валенсия» находится недалеко от зоны вылета — отрыв от опасной зоны составляет всего лишь одно очко. «Реал» трижды обыграл соперника в пяти прошлых очных встречах.