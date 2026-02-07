Самая красивая победа Олимпиады-2026! Как итальянская конькобежка написала сказку

Что такое идеальная победа на Олимпиаде? Ответ на этот вопрос точно знает итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида. Эта спортсменка, не будучи фаворитом, неожиданно взяла золото на своих последних Играх, установив олимпийский рекорд. Причём сделала она это на домашней арене на глазах семьи и в свой 35-й день рождения. Ну просто сказка!

Удивительная победа

Главными фаворитами забега на 3000 м были двукратная чемпионка мира Рагне Виклунд (Норвегия) и пятикратная чемпионка мира Джой Бёне (Нидерланды). Но что-то пошло не так: ни Виклунд, ни Бёне не смогли добраться до золота. Норвежка осталась лишь с серебром, а Джой вообще не попала на подиум.

Победу же одержала Франческа Лоллобриджида. Та, которая приехала в Милан, по сути, завершать карьеру. Итальянка стала призёром Олимпиады-2022, но в последнее время выступала не слишком хорошо. К тому же перед стартом она подхватила вирус и долго думала, стартовать ей на 3000 м или нет.

Франческа всё же решила рискнуть и сотворила чудо. Лоллобриджида выдала невероятную скорость и неожиданно для всех показала лучший результат в карьере, попутно обновив рекорд Италии и олимпийский рекорд – 3.54,280.

С таким временем Франческа взлетела на первую строчку, однако не могла сразу праздновать победу. Ей пришлось ожидать окончания ещё двух забегов, в которых как раз бежали предполагаемые лидеры – Виклунд и Бёне.

Итальянка очень нервничала, пока ожидала чужих результатов. Но как только её соперницы уступили ей по времени, Лоллобриджида расплакалась и начала обниматься с тренерами. Уже после этих объятий итальянка рванула за своим маленьким сыном, чтобы вместе с ним отметить своё первое золото Олимпиады. Более трогательную историю сложно представить!

Франческа Лоллобриджида Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Достойный результат россиянки

В этом же финале выступала и россиянка Ксения Коржова. Ещё до старта было понятно, что на медали она рассчитывать не будет. Всё-таки её уровень пока несравним с признанными лидерами. Но россиянке было вполне по силам заехать в десятку сильнейших. И сделать это практически получилось.

Коржовой повезло на стадии жеребьёвки: нашей конькобежке в пару досталась австрийка Джанин Роснер, которая по ходу сезона показывала похожие результаты. Девушки начали вместе, однако россиянка оторвалась от соперницы.

Примерно половину дистанции Ксения шла уверенно, удерживая время круга в районе 31 секунды. А под конец устала. На заключительных кругах скорость Коржовой стала падать: сначала – до 32 секунд на круг, а потом – и вовсе почти до 34. Из-за этого австрийка почти догнала нашу спортсменку на финише.

Ксения Коржова Фото: DeFodi via Getty Images

Ксения преодолела дистанцию за 4.05,83. Увидев время, она выглядела вполне довольной: улыбалась и показывала в камеру сердечки. Очевидно, что примерно на такое и рассчитывали спортсменка с тренерами. В итоге Коржова заняла 12-е место, повторив свой лучший результат на Кубке мира.