Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026: конькобежка Лоллобриджида принесла Италии первую победу на ОИ, россиянка Коржова — 12-я

Самая красивая победа Олимпиады-2026! Как итальянская конькобежка написала сказку
Татьяна Постникова
Конькобежка Лоллобриджида принесла Италии победу
Комментарии
Россиянка Ксения Коржова финишировала на 12-м месте. Её главные победы ещё впереди.

Что такое идеальная победа на Олимпиаде? Ответ на этот вопрос точно знает итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида. Эта спортсменка, не будучи фаворитом, неожиданно взяла золото на своих последних Играх, установив олимпийский рекорд. Причём сделала она это на домашней арене на глазах семьи и в свой 35-й день рождения. Ну просто сказка!

Удивительная победа

Главными фаворитами забега на 3000 м были двукратная чемпионка мира Рагне Виклунд (Норвегия) и пятикратная чемпионка мира Джой Бёне (Нидерланды). Но что-то пошло не так: ни Виклунд, ни Бёне не смогли добраться до золота. Норвежка осталась лишь с серебром, а Джой вообще не попала на подиум.

Ещё одна конькобежка оказалась в центре скандала:
Скандал вокруг чемпионки из Нидерландов: болельщики в ярости из-за фото в частном самолёте
Фото
Скандал вокруг чемпионки из Нидерландов: болельщики в ярости из-за фото в частном самолёте

Победу же одержала Франческа Лоллобриджида. Та, которая приехала в Милан, по сути, завершать карьеру. Итальянка стала призёром Олимпиады-2022, но в последнее время выступала не слишком хорошо. К тому же перед стартом она подхватила вирус и долго думала, стартовать ей на 3000 м или нет.

Франческа всё же решила рискнуть и сотворила чудо. Лоллобриджида выдала невероятную скорость и неожиданно для всех показала лучший результат в карьере, попутно обновив рекорд Италии и олимпийский рекорд – 3.54,280.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Франческа Лоллобриджида
Италия
3:54.28
2
Рагне Виклунд
Норвегия
+2.26
3
Валери Мальте
Канада
+2.65

С таким временем Франческа взлетела на первую строчку, однако не могла сразу праздновать победу. Ей пришлось ожидать окончания ещё двух забегов, в которых как раз бежали предполагаемые лидеры – Виклунд и Бёне.
Итальянка очень нервничала, пока ожидала чужих результатов. Но как только её соперницы уступили ей по времени, Лоллобриджида расплакалась и начала обниматься с тренерами. Уже после этих объятий итальянка рванула за своим маленьким сыном, чтобы вместе с ним отметить своё первое золото Олимпиады. Более трогательную историю сложно представить!

Франческа Лоллобриджида

Франческа Лоллобриджида

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Достойный результат россиянки

В этом же финале выступала и россиянка Ксения Коржова. Ещё до старта было понятно, что на медали она рассчитывать не будет. Всё-таки её уровень пока несравним с признанными лидерами. Но россиянке было вполне по силам заехать в десятку сильнейших. И сделать это практически получилось.

Биография Ксении Коржовой:
«Я практически не ела». Российская конькобежка прошла сложный путь к Олимпиаде-2026
«Я практически не ела». Российская конькобежка прошла сложный путь к Олимпиаде-2026

Коржовой повезло на стадии жеребьёвки: нашей конькобежке в пару досталась австрийка Джанин Роснер, которая по ходу сезона показывала похожие результаты. Девушки начали вместе, однако россиянка оторвалась от соперницы.

Примерно половину дистанции Ксения шла уверенно, удерживая время круга в районе 31 секунды. А под конец устала. На заключительных кругах скорость Коржовой стала падать: сначала – до 32 секунд на круг, а потом – и вовсе почти до 34. Из-за этого австрийка почти догнала нашу спортсменку на финише.

Ксения Коржова

Ксения Коржова

Фото: DeFodi via Getty Images

Ксения преодолела дистанцию за 4.05,83. Увидев время, она выглядела вполне довольной: улыбалась и показывала в камеру сердечки. Очевидно, что примерно на такое и рассчитывали спортсменка с тренерами. В итоге Коржова заняла 12-е место, повторив свой лучший результат на Кубке мира.

Когда ещё на Играх выступят россияне:
Россия на Играх-2026: полное расписание выступлений, финалы и шансы на медали
Россия на Играх-2026: полное расписание выступлений, финалы и шансы на медали
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android