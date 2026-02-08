Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Кёрлинг. Южная Корея — Эстония
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада 2026 в Милане — медальный зачёт, таблица, результаты зимних Олимпийских игр 7 февраля 2026

Удивительный медальный зачёт Олимпиады после первого дня. Италия будет творить историю?!
Михаил Чесалин
Олимпиада-2026 в Милане — медальный зачёт
Комментарии
Сразу три сборные делят первое место — вот так совпадение!

Первый день Олимпийских игр – 2026 в Италии получился насыщенным, сочным и полным сенсаций. Далеко не все фавориты оправдали возложенные на них ожидания, и это привело к удивительной расстановке в медальном зачёте.

Во главе таблицы – три сборных, у которых одинаковое количество наград: по одному золоту, серебру и бронзе. Это Италия, Япония и Норвегия. Причём Италия стоит выше всех, но просто в соответствии с алфавитом.

Медальный зачёт Олимпиады-2026

На самом деле лидерство Италии немного удивляет. У хозяев Олимпиады в первый день Игр вроде бы было не так уж много медальных шансов, но использовали их сполна. Особенно удивила всех Франческа Лоллобриджида, которая неожиданно для всех выиграла золото в свой 35-й день рождения на глазах у тысяч изумлённых итальянцев и своей семьи. Бывает же такое!

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Наверняка первое золото сможет зарядить всю сборную Италии позитивом. Эксперты перед стартом Игр предполагали, что хозяева будут где-то на четвёртой-пятой позиции. Однако старт Италия взяла очень бодрый.

Кажется, более красивой истории уже не будет:
Самая красивая победа Олимпиады-2026! Как итальянская конькобежка написала сказку
Самая красивая победа Олимпиады-2026! Как итальянская конькобежка написала сказку

Японцы забрали золото и серебро в биг-эйре (сноуборд) а норвежцы свою первую победу добыли в женских прыжках на лыжах с трамплина. Анна Одине Стрём выкрала победу у безоговорочного фаворита – Ники Превц.

Призёры в прыжках на лыжах с трамплина

Призёры в прыжках на лыжах с трамплина

Фото: Alex Slitz/Getty Images

Первые 15 медалей разобрали представители восьми стран. И России среди них, увы, нет. В общем-то, никто и не был близок к наградам. Дарья Непряева упала в скиатлоне и сильно отстала от лидеров, став 17-й. Конькобежка Ксения Коржова тоже выступила без сюрпризов, но в свою силу – 12-й результат.

Непряевой дебют не очень удался:
Олимпийская трасса победила российскую лыжницу. Непряева упала на опасном повороте
Олимпийская трасса победила российскую лыжницу. Непряева упала на опасном повороте

Первый медальный день Олимпиады позади. Впереди – ещё 15. И у России появятся медальные шансы, и у Италии – новые прорывы и победы. Однако такого, чтобы сразу три сборные были на вершине, наверное, уже не будет.

Полное расписание Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android