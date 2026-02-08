Удивительный медальный зачёт Олимпиады после первого дня. Италия будет творить историю?!

Первый день Олимпийских игр – 2026 в Италии получился насыщенным, сочным и полным сенсаций. Далеко не все фавориты оправдали возложенные на них ожидания, и это привело к удивительной расстановке в медальном зачёте.

Во главе таблицы – три сборных, у которых одинаковое количество наград: по одному золоту, серебру и бронзе. Это Италия, Япония и Норвегия. Причём Италия стоит выше всех, но просто в соответствии с алфавитом.

На самом деле лидерство Италии немного удивляет. У хозяев Олимпиады в первый день Игр вроде бы было не так уж много медальных шансов, но использовали их сполна. Особенно удивила всех Франческа Лоллобриджида, которая неожиданно для всех выиграла золото в свой 35-й день рождения на глазах у тысяч изумлённых итальянцев и своей семьи. Бывает же такое!

Наверняка первое золото сможет зарядить всю сборную Италии позитивом. Эксперты перед стартом Игр предполагали, что хозяева будут где-то на четвёртой-пятой позиции. Однако старт Италия взяла очень бодрый.

Японцы забрали золото и серебро в биг-эйре (сноуборд) а норвежцы свою первую победу добыли в женских прыжках на лыжах с трамплина. Анна Одине Стрём выкрала победу у безоговорочного фаворита – Ники Превц.

Призёры в прыжках на лыжах с трамплина Фото: Alex Slitz/Getty Images

Первые 15 медалей разобрали представители восьми стран. И России среди них, увы, нет. В общем-то, никто и не был близок к наградам. Дарья Непряева упала в скиатлоне и сильно отстала от лидеров, став 17-й. Конькобежка Ксения Коржова тоже выступила без сюрпризов, но в свою силу – 12-й результат.

Первый медальный день Олимпиады позади. Впереди – ещё 15. И у России появятся медальные шансы, и у Италии – новые прорывы и победы. Однако такого, чтобы сразу три сборные были на вершине, наверное, уже не будет.