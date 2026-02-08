Расписание второго дня Игр-2026: будет разыграно восемь комплектов наград. И наши в деле!

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх – 2026 продолжится распределение наград. В Италии будут разыграны восемь золотых медалей: в биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, сноуборде, конькобежном, санном и горнолыжном спорте.
В этот день мы станем болеть за трёх представителей России. В лыжах на старт скиатлона выйдет Савелий Коростелёв, в одноместных санях закончит своё выступление на Олимпиаде Павел Репилов, а Юлия Плешкова покажет себя в скоростном спуске в компании именитых горнолыжниц.
Ловите полное расписание очередного соревновательного дня!
Олимпиада-2026: расписание на 8 февраля
Биатлон
16:05. 🥇 Смешанная эстафета 4x6 км.
Горнолыжный спорт
13:30. 🥇 Женщины. Скоростной спуск. Финал.
Кёрлинг
12:05. Микст. Групповой этап. 10-й тур. Чехия — Норвегия.
12:05. Микст. Групповой этап. 10-й тур. Южная Корея — Эстония.
16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. Канада — Швеция.
16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. Великобритания — Швейцария.
16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. США — Эстония.
16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. Чехия — Италия.
21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. Италия — Великобритания.
21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. США — Швеция.
21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. Швейцария — Норвегия.
21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. Канада — Южная Корея.
Конькобежный спорт
18:00. 🥇 Мужчины. 5000 м. Финал.
Лыжные гонки
14:30. 🥇 Мужчины. Скиатлон 2х10 км. Финал.
Санный спорт
19:00. Мужчины. Одноместные сани, третья попытка.
20:34. 🥇 Мужчины. Одноместные сани. четвёртая попытка.
Сноуборд
11:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.
11:30. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.
12:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Раунд на выбывание.
12:30. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Раунд на выбывание.
15:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала.
15:24. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала.
15:48. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала.
16:00. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала.
16:12. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала.
16:19. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала.
16:26. 🥉 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за третье место).
16:29. 🥇 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал.
16:36. 🥉 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за третье место).
16:39. 🥇 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал.
21:30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация.
Фигурное катание
21:30. Командные соревнования. Пары. Произвольная программа.
22:45. Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа.
23:55. 🥇 Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа. Итог.
Хоккей
18:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Швеция — Франция.
23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Чехия — Финляндия.