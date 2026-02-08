Внимание россиян сосредоточено на трёх видах спорта, но можно посмотреть и фигурное катание!

Расписание второго дня Игр-2026: будет разыграно восемь комплектов наград. И наши в деле!

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх – 2026 продолжится распределение наград. В Италии будут разыграны восемь золотых медалей: в биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, сноуборде, конькобежном, санном и горнолыжном спорте.

В этот день мы станем болеть за трёх представителей России. В лыжах на старт скиатлона выйдет Савелий Коростелёв, в одноместных санях закончит своё выступление на Олимпиаде Павел Репилов, а Юлия Плешкова покажет себя в скоростном спуске в компании именитых горнолыжниц.

Ловите полное расписание очередного соревновательного дня!

Олимпиада-2026: расписание на 8 февраля

Биатлон

16:05. 🥇 Смешанная эстафета 4x6 км.

Горнолыжный спорт

13:30. 🥇 Женщины. Скоростной спуск. Финал.

Кёрлинг

12:05. Микст. Групповой этап. 10-й тур. Чехия — Норвегия.

12:05. Микст. Групповой этап. 10-й тур. Южная Корея — Эстония.

16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. Канада — Швеция.

16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. Великобритания — Швейцария.

16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. США — Эстония.

16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. Чехия — Италия.

21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. Италия — Великобритания.

21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. США — Швеция.

21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. Швейцария — Норвегия.

21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. Канада — Южная Корея.

Конькобежный спорт

18:00. 🥇 Мужчины. 5000 м. Финал.

Лыжные гонки

14:30. 🥇 Мужчины. Скиатлон 2х10 км. Финал.

Санный спорт

19:00. Мужчины. Одноместные сани, третья попытка.

20:34. 🥇 Мужчины. Одноместные сани. четвёртая попытка.

Сноуборд

11:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.

11:30. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.

12:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Раунд на выбывание.

12:30. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Раунд на выбывание.

15:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала.

15:24. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала.

15:48. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала.

16:00. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала.

16:12. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала.

16:19. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала.

16:26. 🥉 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за третье место).

16:29. 🥇 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал.

16:36. 🥉 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за третье место).

16:39. 🥇 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал.

21:30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация.

Фигурное катание

21:30. Командные соревнования. Пары. Произвольная программа.

22:45. Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа.

23:55. 🥇 Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа. Итог.

Хоккей

18:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Швеция — Франция.

23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Чехия — Финляндия.