Савелий попробует достать Клебо в скиатлоне. А ещё состоится развязка в фигурном катании и пройдёт смешанная эстафета в биатлоне.

Коростелёв — в погоне за мечтой! За кем нужно следить во второй день Олимпиады-2026?

8 февраля на зимних Играх-2026 разыграют восемь комплектов наград. Будет жаркая борьба в лыжном скиатлоне, в скоростном спуске у женщин, а также последние выступления королей льда в командном турнире фигуристов.

Интересно, возьмёт ли Россия первую медаль? Шанс есть.

Выход Коростелёва

Приказываем оставить все дела и прильнуть к экранам смартфонов и телевизоров! Савелий Коростелёв, одна из немногих медальных надежд России, выступит в скиатлоне.

Шансов на награду не очень много, но россиянин попытается зацепиться за подиум. Должен же кто-то помешать норвежцам в их разборках?

Конечно, сложнее всего будет испортить планы Йоханнесу Клебо, который в Валь-ди-Фьемме может собрать всё золото. Получится ли у легенды спорта войти в историю в очередной раз? Завтра он сделает свой первый шаг.

Дата и время: 8 февраля в 14:30.

Какие секунды покажет Плешкова?

В санном спорте выступление продолжит Павел Репилов. У него в одноместных санях состоится третий заезд. Если всё сложится хорошо, то наш парень пройдёт и в заключительную, четвёртую попытку. Однако до медалей уже не достать.

Дата и время: 8 февраля в 19:00 мск.

Россиянка Юлия Плешкова выйдет на старт скоростного спуска в горнолыжном спорте. Для неё Игры-2026 — вторые в карьере. Призёр чемпионата мира среди юниоров уже проезжала по китайским склонам, но четыре года назад добраться до топ-10 ей не удалось. Тогда в скоростном спуске она осталась 20-й.

Юлия Плешкова Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Юлия прекрасно понимает, что у соперниц из топ-5 Кубка мира есть преимущество в борьбе за медали. Однако надо просто показать свой максимум.

Кстати, о соперницах. Все взгляды будут прикованы к великой американке Линдси Вонн, которую даже разорванные «кресты» не могут остановить на пути к олимпийской медали. Линдси не для того возвращалась в спорте после пятилетней паузы, чтобы остановиться в шаге от мечты. Есть ощущение, что она не будет жалеть себя, несмотря на очень неприятную травму.

Дата и время: 8 февраля в 13:30 мск.

Станет ли Вирер олимпийской чемпионкой?

На стадионе в Антхольце будет разыгран первый комплект наград среди биатлонистов. Там пройдёт смешанная эстафета.

Это состязание самых сбалансированных сборных, в которых хороши как мужчины, так и женщины. Можно выделить пять фаворитов: Италию, Францию, Норвегию, Германию и Швецию. Именно эти страны будут делить между собой награды, но хозяева в лице Вирер и Джакомеля будут иметь преимущество. Трибуны уже с первых метров начнут гнать Доротею Вирер к победе! Ей это золото нужно как воздух, чтобы красиво закончить со спортом.

Дата и время 8 февраля в 16:05 мск.

Кому уйдёт первое золото в фигурном катании?

Наступит развязка и в командном турнире фигуристов. Основным претендентом на победу здесь является сборная США. По итогам первых двух дней они закрепились на первом месте. В последний день командника выступят пары, мужчины и женщины, которые поставят в Милане точку.

Станет ли Илья Малинин чемпионом? Вероятность этого крайне высока!

Дата и время финала: 8 февраля в 21:30 мск.