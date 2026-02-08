Скидки
ОИ-2026. Кёрлинг. Южная Корея — Эстония
12:05 Мск
Олимпиада 2026 Статьи

Прыжки на лыжах с трамплина, Олимпиада 2026 в Милане — медали, результаты, обзор 7 февраля 2026, Стрём обыграла Превц

Победа Стрём — это норм? Главная сенсация первого дня Олимпиады-2026
Михаил Чесалин
Анна Одине Стрём
Комментарии
А казалось, что Ника Превц легко возьмёт золото Игр в первый же день.

Всё-таки удивительные сюжеты порой разворачиваются на Олимпиаде.

Даже если ты главный фаворит, приехал на Игры заряженным, непобедимым и полным решимости забрать золото, это ещё ничего не значит.

Пример словенской прыгуньи с трамплина Ники Превц это показал. В свои 20 она приехала на первую Олимпиаду, и всем казалось, что она легко победит. Почему? Да потому, что за последние годы она выиграла почти три десятка этапов Кубка мира, дважды поднимала над головой главный приз по итогам сезона, дважды становилась чемпионкой мира. Ах да, а ещё три её брата – Петер, Цене и Домен – такие же чемпионы всего и вся в прыжках.

Ника Превц

Ника Превц

Фото: Alex Slitz/Getty Images

То есть не выиграть финал в прыжках с нормального трамплина и не стать олимпийской чемпионкой Ника не могла. Но… Не выиграла и не стала!

Что-то у Ники во время её дебютного старта на Олимпиаде не пошло. Зато пошло у норвежки Анны Одине Стрём. Что ни прыжок – она чуть-чуть дальше! И в итоге норвежка увела у словенки из-под носа гарантированное золото.

Олимпиада 2026. Прыжки с трамплина
Женщины. Средний трамплин. Финал
07 февраля 2026, суббота. 21:57 МСК
Окончено
1
Анна Одине Стрём
Норвегия
267.3
2
Ника Превц
Словения
266.2
3
Нодзоми Маруяма
Япония
261.8

Анна не андердог, конечно. В прыжках она уже больше 10 лет, была чемпионкой мира в командных дисциплинах и призёром ЧМ – в личных. Однако на Кубке мира у неё всего четыре победы, только одна из которых – в текущем сезоне. Причём там, где Ника даже не выступала. Норвежка была в числе претенденток, но только на серебро. Не на золото. Однако вон как вышло!

А вы что скажете: такая история прорыва – норм или стрём?

Комментарии
