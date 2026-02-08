Савелию будет очень трудно. Но если он подошёл к Играм в Милане в отличной форме, то сможет побороться с норвежцами!

Реальный шанс на медаль для Коростелёва! Как россиянин выступит в скиатлоне? LIVE

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх — 2026 будет разыграно сразу восемь комплектов наград, и один из них — в лыжных гонках. На лыжной трассе в Валь-ди-Фьемме мужчины пробегут скиатлон 2х10 км.

Всё внимание российских болельщиков будет приковано к нашему Савелию Коростелёву. За недолгий период выступлений на Кубке мира он убедил, что способен сражаться за место под солнцем даже с норвежцами, и в скиатлоне он попытается это доказать. Да, Савелию будет сложно, но реальных шансов на медаль у него всего два. Сегодня — первый. Он же — предпоследний.

Мужской скиатлон на Олимпиаде стартует в 14:30.