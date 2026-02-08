Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
21:30 Мск
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада 2026 в Милане — онлайн-трансляция мужского скиатлона, гонка Савелия Коростелёва 8 февраля 2026

Реальный шанс на медаль для Коростелёва! Как россиянин выступит в скиатлоне? LIVE
Татьяна Постникова
Савелий Коростелёв на ОИ-2026
Савелию будет очень трудно. Но если он подошёл к Играм в Милане в отличной форме, то сможет побороться с норвежцами!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх — 2026 будет разыграно сразу восемь комплектов наград, и один из них — в лыжных гонках. На лыжной трассе в Валь-ди-Фьемме мужчины пробегут скиатлон 2х10 км.

Медальный зачёт Олимпиады-2026

Всё внимание российских болельщиков будет приковано к нашему Савелию Коростелёву. За недолгий период выступлений на Кубке мира он убедил, что способен сражаться за место под солнцем даже с норвежцами, и в скиатлоне он попытается это доказать. Да, Савелию будет сложно, но реальных шансов на медаль у него всего два. Сегодня — первый. Он же — предпоследний.

Мужской скиатлон на Олимпиаде стартует в 14:30.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось
Live Татьяна Постникова

Если вы плохо знаете Савелия, предлагаем получше познакомиться с ним. Всё-таки наш парень — один из претендентов на медали в лыжных гонках.

Биография Коростелёва
Главная надежда российских лыж на Олимпиаде-2026. Что надо знать про Савелия Коростелёва?
09:06 Татьяна Постникова

Савелий сегодня дебютирует не только на Олимпийских играх, но и в скиатлоне на топ-уровне. Пока россиянину не представлялась возможность попробовать себя в такой гонке на международных соревнованиях.

09:05 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию мужского скиатлона на Олимпиаде-2026. Сегодня будем болеть за Савелия Коростелёва!

