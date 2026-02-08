Реальный шанс на медаль для Коростелёва! Как россиянин выступит в скиатлоне? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх — 2026 будет разыграно сразу восемь комплектов наград, и один из них — в лыжных гонках. На лыжной трассе в Валь-ди-Фьемме мужчины пробегут скиатлон 2х10 км.
Всё внимание российских болельщиков будет приковано к нашему Савелию Коростелёву. За недолгий период выступлений на Кубке мира он убедил, что способен сражаться за место под солнцем даже с норвежцами, и в скиатлоне он попытается это доказать. Да, Савелию будет сложно, но реальных шансов на медаль у него всего два. Сегодня — первый. Он же — предпоследний.
Мужской скиатлон на Олимпиаде стартует в 14:30.
Если вы плохо знаете Савелия, предлагаем получше познакомиться с ним. Всё-таки наш парень — один из претендентов на медали в лыжных гонках.
Савелий сегодня дебютирует не только на Олимпийских играх, но и в скиатлоне на топ-уровне. Пока россиянину не представлялась возможность попробовать себя в такой гонке на международных соревнованиях.
Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию мужского скиатлона на Олимпиаде-2026. Сегодня будем болеть за Савелия Коростелёва!