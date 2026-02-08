Скидки
Мужчины. Скиатлон 10км+10км. Финал
Олимпиада 2026

Фигурное катание на Олимпиаде-2026 в Милане 7 февраля: итоги второго дня командника, Малинин, Кагияма, Эгадзе, Грассль

Гуменник мог бороться с Кагиямой, но Юме даже Малинин уступает 10 баллов! Что происходит?
Екатерина Авдонина
Гуменник мог бороться с Кагиямой
Сборная США всё ещё впереди, однако отставание Японии минимально. Зато Италия одержала победу над Грузией из-за ошибок ученика Тутберидзе.

Во второй день командника на Олимпиаде-2026 в Милане стало по-настоящему жарко. Мужчины вышли на лёд, и всё внезапно стало опасно. Грузия уступила Италии в ожесточённой борьбе, а вниз её потащил ученик Этери Тутберидзе. Тем временем герой США — Илья Малинин — сорвался и проиграл аж 10 баллов японцу со слабейшими прыжками.

Что происходит? И как теперь быть Гуменнику?

Команда Грузии после проката Ники Эгадзе

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Ученик Тутберидзе потащил Грузию вниз

Битва команд за олимпийские медали продолжилась в мужском турнире — именно в этой дисциплине результаты могли оказаться самыми непредсказуемыми. Достаточно сказать, что в первой разминке порадовал не кореец Джун Хван Ча, который умеет забираться очень высоко, а канадец Стивен Гоголев, который справился с двумя квадами — тулупом и сальховом — и трикселем, набрав свыше 90 баллов. Остальные участники если и делали четверные прыжки, то зачастую на тоненького, либо допускали ошибки на других, более простых элементах, как сделал Ча, скрутив «бабочку» на акселе.

Однако, при всём уважении к стараниям фигуристов из Великобритании, Канады, Польши, Китая и Южной Кореи, с самого начала было понятно, что основная борьба начнётся во второй разминке. На лёд вышли топ-одиночники, которые будут сражаться за награды и в личном турнире.

Интриг было несколько: во-первых, кто из лидеров окажется на вершине — американец Илья Малинин, который мог продемонстрировать свой коронный четверной аксель, или невероятно компонентный японец Юма Кагияма; во-вторых, велось ожесточённое противостояние между сборными Италии и Грузии, которые претендуют на бронзу.

Итальянцы пошли ва-банк и на короткую программу поставили Даниэля Грассля вместо Маттео Риццо, но не сказать, что это сильно себя оправдало: спортсмен допустил неточности на квад-лутце и квад-риттбергере — оба прыжка пересматривали судьи. Итоговая оценка Даниэля была меньше его лучшего результата в сезоне — 87,54 балла. Однако, как выяснилось позже, этого хватило, чтобы обойти главного конкурента в лице Ники Эгадзе. Ученик Этери Тутберидзе грязно сделал младшие квады — тулуп и сальхов — и в целом показал «зажатый» прокат. На тренере Ники в «кисс энд край» не было лица, оно и понятно — 84,37 балла и факт, что Грузия пропустила Италию вперёд.

Кагияма обошёл Малинина на 10 баллов

Неожиданный исход оказался и у соперничества Ильи Малинина с Юмой Кагиямой. Японец выдал феноменальный прокат с двумя четверными: сначала он филигранно исполнил каскад 4+3 с тулупами, затем приземлил квад-сальхов и триксель. При этом Юма устроил настоящее шоу — каждый его шаг был безупречен, поэтому арбитры поставили невероятно высокие оценки — 108,67 балла.

Если кто и мог перебить результат Кагиямы, то только Малинин, но Илья, то ли желая сохранить силы перед «личкой», то ли отдавшись во власть нервов, облегчил свой контент, ещё и допустив помарки. Стартовым элементом фигурист показал четверной флип, далее на акселе 3,5 получился нечистый выезд, а финальный каскад из квад-лутца и тулупа в три оборота завершился неприятной отметкой с недокрутом вполоборота на первом прыжке. Таким образом, оценка американца рухнула до 98,00 балла.

Лидирующая позиция США не пошатнулась, однако преимущество над Японией составило лишь один балл.

У Гуменника нет шансов против Кагиямы?

Как и в первый день командника, выступления одиночников стали подробной инструкцией для наших. Если смотря на американских и японских фигуристок, план прокатов могла составить Аделия Петросян, то теперь нужно было обращаться к своей знаменитой стратегии Петру Гуменнику.

Проблема с авторскими правами на музыку к короткой программе сильно усложнила задачу ученику Вероники Дайнеко. Даже несмотря на то, что команда спортсмена нашла выход и назвала новую композицию — Waltz 1805 Эдгара Акопяна, ему будет непросто убедить судей в том, что его постановка цельная и заслуживает высоких оценок. А как показал пример Кагиямы, за яркую программу и артистически выверенный прокат арбитры готовы ставить очень много.

При чистых выступлениях Юмы шансы Пети одолеть его крайне шатки. Не факт, что старшие квады — флип и лутц — помогут ему обойти японца.

Зато с другими участниками Гуменник вполне может конкурировать — прокаты на команднике показали, что уровень соперников даже слегка ниже, чем у россиянина. И Грассль, и Эгадзе, и остальные набрали менее 93 с лишним баллов, которые получил Петя ещё на отборочных к Играм в Пекине, а ведь тогда набор был слабее — из флипа и сальхова, так что тут уж наш парень может побороться.

Чок/Бэйтс мощно укрепили свою позицию

На прокатах мужчин завершились короткие программы командного турнира, а это означало только одно — раунд сокращений в списке участников. Квалификацию в произвольные программы прошли пять команд: США, Япония, Италия, Канада и Грузия.

В рамках танцев на льду это стало победой для одних и горьким поражением – для других. У американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса был отличный шанс ещё раз показать себя перед судьями и укрепить свою позицию за счёт повышенного статуса, в то время как у французов Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона такой возможности не оказалось.

Мэдисон Чок/Эван Бэйтс

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Прокат Мэдисон и Эвана подтвердил их амбиции на золото личного турнира, а ещё приблизил их к награде высшего достоинства за командный. Япония в танцах на льду — аутсайдер, а США совершенно справедливо — фавориты. Чок и Бэйтс заработали 133,23 балла.

После американцев в турнирной таблице оказались итальянцы, ведь Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри показали хороший произвольный танец. Они опередили Диану Дэвис и Глеба Смолкина, которые, хоть и старались, но не смогли улучшить положение Грузии. Однако это не значит, что шансов не будет — в финальный день соревнований может случиться рокировка как по итогам парного турнира, так и женского.

