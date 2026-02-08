Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Биатлон на Олимпиаде 2026 в Милане — онлайн-трансляция смешанной эстафеты 8 февраля 2026

Момент истины для итальянского биатлона. Смешанная эстафета на Олимпиаде-2026. LIVE
Батраз Томаев
Доротея Вирер на Олимпиаде-2026
Комментарии
Главная возможность для Доротеи Вирер стать чемпионкой на своих последних Играх!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Италии будет разыгран первый комплект наград в биатлоне. Первым видом программы станет смешанная эстафета 4х6 км.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Кортина-д’Ампеццо, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Не началось

Микст — это прекрасная возможность проявить себя для хозяев соревнований. У сборной Италии очень мощная и сбалансированная команда, которую трибуны станут неистово гнать к золоту хотя бы ради Доротеи Вирер — всеобщей любимицы, завершающей карьеру прямо на ОИ-2026. Но и соперники у Италии очень сильны: тут и норвежцы, и шведы, и французы. Будет жарко!

Смешанная эстафета начнётся в 16:05 мск.

Полное расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Live Батраз Томаев

Всех удивило наличие Джакомеля на первом этапе. Вероятно, тренерский штаб итальянцев сделал ставку на быстрое начало и хотя бы небольшое преимущество для ветерана Хофера. А дамы будут завершать смешанную эстафету — к расстановке в их части гонки вопросов нет.

10:36 Батраз Томаев

К гадалке можно не ходить — вся Италия сегодня ждёт победы от своих биатлонистов. Их состав просто убийственный:

Томмазо Джакомель
Лукас Хофер
Доротея Вирер
Лиза Виттоцци

Вот этому квартету очень нужны золотые медали домашних Игр.

10:32 Батраз Томаев

Доброе утро😍
Вот мы и дождались начало биатлонного турнира на Олимпийских играх — 2026. Сегодня в Антхольце будет непривычно жарко — на трассу выйдут самые сильные биатлонисты планеты. Будем следить за происходящим там вместе!

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android