Момент истины для итальянского биатлона. Смешанная эстафета на Олимпиаде-2026. LIVE

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Италии будет разыгран первый комплект наград в биатлоне. Первым видом программы станет смешанная эстафета 4х6 км.
Микст — это прекрасная возможность проявить себя для хозяев соревнований. У сборной Италии очень мощная и сбалансированная команда, которую трибуны станут неистово гнать к золоту хотя бы ради Доротеи Вирер — всеобщей любимицы, завершающей карьеру прямо на ОИ-2026. Но и соперники у Италии очень сильны: тут и норвежцы, и шведы, и французы. Будет жарко!
Смешанная эстафета начнётся в 16:05 мск.
Всех удивило наличие Джакомеля на первом этапе. Вероятно, тренерский штаб итальянцев сделал ставку на быстрое начало и хотя бы небольшое преимущество для ветерана Хофера. А дамы будут завершать смешанную эстафету — к расстановке в их части гонки вопросов нет.
К гадалке можно не ходить — вся Италия сегодня ждёт победы от своих биатлонистов. Их состав просто убийственный:
Томмазо Джакомель
Лукас Хофер
Доротея Вирер
Лиза Виттоцци
Вот этому квартету очень нужны золотые медали домашних Игр.
Вот мы и дождались начало биатлонного турнира на Олимпийских играх — 2026. Сегодня в Антхольце будет непривычно жарко — на трассу выйдут самые сильные биатлонисты планеты. Будем следить за происходящим там вместе!