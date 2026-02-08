Момент истины для итальянского биатлона. Смешанная эстафета на Олимпиаде-2026. LIVE

Главная возможность для Доротеи Вирер стать чемпионкой на своих последних Играх!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Италии будет разыгран первый комплект наград в биатлоне. Первым видом программы станет смешанная эстафета 4х6 км.

Микст — это прекрасная возможность проявить себя для хозяев соревнований. У сборной Италии очень мощная и сбалансированная команда, которую трибуны станут неистово гнать к золоту хотя бы ради Доротеи Вирер — всеобщей любимицы, завершающей карьеру прямо на ОИ-2026. Но и соперники у Италии очень сильны: тут и норвежцы, и шведы, и французы. Будет жарко!

Смешанная эстафета начнётся в 16:05 мск.