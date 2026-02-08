Второй день Олимпиады. У России будет шанс на первую медаль! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В воскресенье, 8 февраля, в Италии пройдут соревнования второго медального дня Олимпиады-2026. Спортсмены разыграют восемь комплектов наград в семи различных видах спорта.
Внимание российских болельщиков будет приковано к первой гонке Савелия Коростелёва на ОИ-2026. Наш лыжник постарается проявить себя в скиатлоне. Также горнолыжница Юлия Плешкова покажет себя в скоростном спуске, а Павел Репилов завершит соревнования в санном спорте.
Но Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо интересны не только участием наших атлетов. В том же скоростном спуске историю спорта будет писать американка Линдси Вонн, готовая бороться за медаль даже с тяжёлой травмой. А на биатлонном стадионе болельщики будут гнать к золоту сборную Италии с Доротеей Вирер, проводящей последние гонки в своей карьере.
Кстати, у представляющей Грузию уроженки Тольятти Анастасии Губановой тоже возникли проблемы с авторскими правами на музыку, и ей пришлось менять композицию. Об этом сообщает «РИА Новости».
Российский хореограф Алексей Железняков обратился к фигуристу Петру Гуменнику на фоне проблем с правами на музыку из фильма «Парфюмер», вынудившими Петра поменять музыку к короткой программе меньше чем за три дня до старта на Олимпиаде.
«Глядя на всю эту вакханалию, могу одно сказать. Берите красивую музыку, по регламенту времени совпадающую, и катайте. Пётр прекрасно чувствует музыку, разметит, как ему прыгнуть, его команда ему поможет. Я в нëм не сомневаюсь! Характер у парня сильный. Только не сдавайся, не дай себя сломить. Аделечка, солнце, тебя это тоже касается! Да пребудет с вами сила и свет!» — написал Железняков на личной странице в своём телеграм-канале.
Тем временем AFP сообщил об акциях протеста против Олимпиады, прошедших в Милане. В субботу тысячи людей прошли маршем по Милану, протестуя против Игр, которые официально открылись накануне. Некоторые из них запускали пиротехнику и участвовали в столкновениях с полицией, применившей водомёты для разгона протестующих.
Перед этим протестующие выступали против использования для Олимпиады искусственного снега, вырубки деревьев и даже жилищного кризиса в Милане, вывесив в этом городе плакаты с соответствующими надписями.
Из российских спортсменов сегодня выступают Юлия Плешкова в скоростном спуске, Савелий Коростелёв в скиатлоне и Павел Репилов в одноместных санях. У Репилова, который по итогам двух вчерашних попыток 16-й, шансов на медали уже фактически нет, Плешкова тоже далеко не фаворитка, а вот у Коростелёва хорошие шансы показать приличный результат. Скоростной спуск начнётся в 13:30 по московскому времени, скиатлон — в 14:30, ну а сани стартуют в 19:00.
Юлия Плешкова
Фото: ANDREA SOLERO/EPA/ТАСС
Доброе воскресное утро всем! Сегодня второй день после церемонии открытия Олимпиады, хотя фактически она стартовала ещё 4 февраля, когда начались первые матчи в кёрлинге — так что у нас уже пятый день Игр сейчас.