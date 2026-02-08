Второй день Олимпиады. У России будет шанс на первую медаль! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 8 февраля, в Италии пройдут соревнования второго медального дня Олимпиады-2026. Спортсмены разыграют восемь комплектов наград в семи различных видах спорта.

Внимание российских болельщиков будет приковано к первой гонке Савелия Коростелёва на ОИ-2026. Наш лыжник постарается проявить себя в скиатлоне. Также горнолыжница Юлия Плешкова покажет себя в скоростном спуске, а Павел Репилов завершит соревнования в санном спорте.

Но Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо интересны не только участием наших атлетов. В том же скоростном спуске историю спорта будет писать американка Линдси Вонн, готовая бороться за медаль даже с тяжёлой травмой. А на биатлонном стадионе болельщики будут гнать к золоту сборную Италии с Доротеей Вирер, проводящей последние гонки в своей карьере.