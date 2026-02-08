«Я каждый год собиралась бросить спорт». Выдающаяся карьера Доротеи Вирер

Лучшая биатлонистка Италии влюбила в себя тысячи болельщиков. А теперь ярко уходит на домашней Олимпиаде-2026.

Прима биатлона и вечный энерджайзер итальянской сборной. Она украла сердца тысяч болельщиков, скандалила с коллегой по сборной, провела бесшабашную молодость. И побеждала. Побеждала. Побеждала.

Это Доротея Вирер. Лучшая биатлонистка в истории Италии.

Доротея Вирер. Основная информация



Дата рождения: 3 апреля 1990 года.

Возраст: 35 лет.

Место рождения: Брунико, Италия.

Вид спорта: биатлон.

Победы и достижения: трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира и победитель общего зачёта Кубка мира в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.

Детство

Доротея родилась в небольшом городе Брунико в Южном Тироле (Италия) в многодетной семье. Всего у её родителей пятеро детей, Доро – третья.

Спортсменка провела детство в посёлке Разун-ди-Сотто, что находится рядом с Брунико. Там было всё, что нужно ребёнку: детский сад, школа, игровая зона. Спортивная девочка очень любила играть с мальчишками в футбол.

Начало карьеры

Спортивный путь Вирер был предопределён, ведь в 20 км от её дома, в Антхольце, расположен биатлонный стадион – один из самых известных в Европе и мире. О зимних видах спорта Доро не мечтала, но волею судьбы за компанию с братьями пришла в биатлон. И проиграла первые соревнования. Однако решила не бросать и стала довольно быстро прогрессировать.

Доротея Вирер Фото: Patrick Smith/Getty Images

Девушка заявила о себе в 2006 году на молодёжном чемпионате Италии, взяв там серебро в спринте. Уже в сезоне-2006/2007 она отправилась на юниорский Кубок IBU и ЮЧМ-2007, однако добраться до наград ей тогда было не суждено. Международный успех случился уже на следующем ЮЧМ-2008 в Рупольдинге (Германия), где 17-летняя девушка выиграла индивидуальную гонку. В конце сезона-2007/2008 она взяла и итальянское первенство в индивидуалке, а также стала второй в масс-старте.

В сезоне-2008/2009 Вирер дебютировала на взрослом Кубке IBU в Обертиллиахе (Австрия). Уже в начале 2009 года она впервые пробежала на Кубке мира – в спринте Оберхофа представительнице Италии удалось стать лишь 69-й.

Результаты на Кубке мира

Но развитие карьеры Доротеи Вирер нельзя назвать стремительным. Ещё несколько сезонов она выступала как на юниорском, так и на взрослом уровне, не показывая стабильных результатов. В элиту она попала не сразу.

В сезоне-2010/2011 Вирер поставили на последний этап эстафеты в Хохфильцене, а уже в Рупольдинге она набрала первые кубковые очки. Затем итальянская спортсменка установила мировой рекорд, став первой в истории биатлонисткой, выигравшей три золота на юниорском чемпионате мира (2011). В том же году на домашнем ЧЕ Доротея забрала золото в спринте и отправилась с основной сборной Италии на ЧМ в Ханты-Мансийск, где была финишёром в женской эстафете. Сборную она тогда привела к четвёртому месту. Концовка сумасшедшего сезона была приятной: Вирер признали новичком года.

Доротея Вирер Фото: Vianney Thibaut/Getty Images

В сезоне-2012/2013 Доротея выиграла бронзовую медаль смешанной эстафеты ЧМ в Нове-Место (Чехия). На следующий год она отправилась на Олимпиаду в Сочи, где вместе со сборной также взяла бронзу микста и стала шестой в спринте. 8 марта 2014-го случился её первый личный подиум КМ – третье место в пасьюте Поклюки (Словения). И результаты Доротеи стали улучшаться.

На старте сезона-2015/2016 Доро одержала первую победу на КМ (индивидуальная гонка в Эстерсунде). Вообще, за тот сезон она более 10 раз поднималась на пьедестал почёта, расположившись в итоговой версии тотала на третьей позиции.

К тому моменту в лидерских качествах Вирер уже никто не сомневался. На Олимпиаде в Пхёнчхане она привела Италию к бронзе в смешанной эстафете.

А в сезонах-2018/2019 и 2019/2020 она стала лучшей биатлонисткой планеты, дважды выиграв «Большой хрустальный глобус». Она – первая биатлонистка из Италии (среди мужчин и женщин), кому удалось добиться такого успеха.

Доротея Вирер Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

После такого всем казалось, что на Олимпийских играх в Пекине спортсменка точно выиграет золото, но ей досталась лишь бронзовая медаль спринта.

В последующие годы перед домашними Играми то и дело появлялась информация о возможном уходе биатлонистки из спорта. 8 мая 2024 года на пресс-конференции она объявила о продолжении карьеры до Олимпиады-2026.

В олимпийском сезоне-2025/2026 она взяла уже семь наград, одна из которых была добыта на КМ в Эстерсунде. Там лидеру сборной Италии покорилась индивидуальная гонка.

Свою карьеру на Кубке Вирер завершила 25 января 2026 года в Нове-Место (Чехия). Доротея объявила, что выступит на Олимпиаде-2026 в Милане, а на последние этапы КМ-2025/2026 уже не поедет.

Что сказала Вирер о последнем старте на КМ: «Немного волновалась». Доротея Вирер — о последней в карьере гонке на Кубке мира

Победы и достижения:

трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады (2014, 2018 и 2020);

четырёхкратная чемпионка мира (2019, 2020 и 2023);

победительница общего зачёта Кубка мира (2018/2019 и 2019/2020);

победительница четырёх малых зачётов КМ (индивидуальная гонка, сезоны-2015/2016, 2020/2021);

преследования (2019/2020) и масс-старты (2019/2020);

пятикратная чемпионка мира среди юниоров (2008, 2009 и 2011).

Сложные отношения с Виттоцци

Доротею Вирер связывают очень непростые отношения с ещё одним лидером женской сборной Италии по биатлону Лизой Виттоцци. Вирер упрекали в том, что она поставила личные интересы выше командных и пропустила эстафету на домашнем ЧМ-2020 в угоду участию в масс-старте. Виттоцци это не понравилось, ведь Италия без Вирер не смогла стать первой.

Личная жизнь

30 мая 2015 года Доротея Вирер вышла замуж за технического менеджера комитета Фонда FISI (Итальянская федерация зимних видов спорта) Трентино Стефано Коррадини. Детей у пары пока нет.

«Мы давно решили, что сыграем свадьбу в Валь-ди-Фьемме. Очень красивое место. Я чувствовала себя принцессой из сказки. Я купила платье одна, без помощников и советов. Увидела его и влюбилась. Простое и в то же время красивое и стильное. Как я и хотела», – приводит слова Вирер «Матч ТВ».

Интересные факты

В первые годы профессиональной карьеры Вирер нельзя было назвать спортсменкой до мозга костей. Биатлонистка больше любила кутить на вечеринках, нежели усердно тренироваться на биатлонном стадионе. «Это было очень крутое время. Ни о чём не жалею», – приводит слова Вирер «Советский спорт».

Доротея Вирер Фото: Michael Steele/Getty Images

«Я делаю, что должна. Но, к примеру, 1 час 45 минут вместо двух часов. Или в плане тренировка после обеда, однако я могу её пропустить. Вот я такая. Я каждый год собираюсь бросить спорт, но пока не бросаю. Когда что-то получается, всё в радость», – говорила Доротея в интервью более 10 лет назад.

Одним из самых сумасшедших поступков она назвала ночное купание:

«Самую безумную историю я вам точно не расскажу. На втором месте: я была на каникулах в Таиланде с другими спортсменами, и после очень долгой ночи мы пошли купаться голыми в море», – откровенничала Вирер.

Кстати, Доротея продала своё свадебное платье на аукционе и направила средства на помощь пострадавшим от землетрясения в Непале в 2015 году.

А ещё она знает несколько выражений на русском и была гостем на «Гонке чемпионов». Вирер – одна из немногих биатлонисток, кто никогда не высказывался против участия россиян в международных турнирах.