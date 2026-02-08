Честь страны защищают семь замечательных девушек: шесть из них уже бывали на Играх, а одна даже брала золото ОИ.

Сборная Беларуси на Олимпиаде-2026. Кто выступит и какие шансы на медали?

Спортсмены из Беларуси, как и россияне, могут участвовать в Олимпийских играх только на правах нейтральных атлетов. И если летом 2024 года в Париже их делегация составляла 17 спортсменов, то в Италию зимники едут в значительно более скромном составе – всего семь спортсменок.

Зато каких! Почти у каждой за плечами опыт участия в Олимпиаде!

Мария Шканова. Горнолыжный спорт

Мария Шканова Фото: Alex Pantling/Getty Images

Для Марии Шкановой Олимпийские игры в Италии станут уже пятыми в карьере. Горнолыжница родилась в России, но сменила гражданство ещё в 2008-м, так что на своих первых Играх она уже представляла Беларусь. Лучший результат Шканова показала в Пекине-2022 – 20-е место в слаломе.

На международную арену спортсменка вернулась в декабре 2025 года. В Италии Мария примет участие только в одной дисциплине – слаломе, где постарается улучшить своё предыдущее олимпийское достижение.

Даты выступления на Олимпиаде: 18 февраля.

Марина Зуева. Конькобежный спорт

Марина Зуева Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

33-летняя конькобежка Марина Зуева отправляется на Олимпийские игры в третий раз в своей карьере. В Пхёнчхане она заняла шестое место в масс-старте и седьмое – на дистанции 5000 метров. На Играх в Пекине результаты были чуть хуже – седьмое место в масс-старте и девятое – на 5000 метров.

Последние два года спортсменка тренировалась в Китае, где наставником сборной является белорусский тренер Сергей Минин. В Италии Зуева выступит на дистанциях 3000 и 5000 метров. Конькобежка также находится в запасе масс-старта.

Даты выступлений на Олимпиаде: 7 и 12 февраля.

Анна Королёва. Лыжные гонки

Анна Королёва Фото: Егор Алеев/ТАСС

27-летняя белорусская лыжница Анна Королёва дебютировала на Кубке мира в сезоне-2021/2022 и должна была выступить на Олимпийских играх в Пекине. Но за день до вылета в Китай она сдала положительный тест на коронавирус. Игры пришлось пропустить, а дальше было отстранение и участие в этапах Кубка России, где Королёва звёзд с неба не хватала.

В конце декабря 2025-го Анна вернулась на Кубок мира. За это время лучшим результатом белорусски стало 33-е место в масс-старте на «Тур де Ски». В Италии спортсменка выступит в скиатлоне, спринте и разделке.

Даты выступлений на Олимпиаде: 7, 10 и 12 февраля.

Виктория Сафонова. Фигурное катание

Виктория Сафонова Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ещё одна экс-россиянка среди белорусов – фигуристка Виктория Сафонова. Из-за высокой конкуренция в родной стране летом 2019 года москвичка сменила гражданство, а в 2022-м впервые выступила на Олимпийских играх, где заняла 13-е место.

В 2025-м Сафонова приняла участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026. С необычным для фигуристки ростом 175 см Виктория заняла четвёртое место и получила лицензию в Милан.

Даты выступлений на Олимпиаде: 17 февраля – короткая программа и 19 февраля – произвольная программа.

Анна Гуськова. Фристайл

Анна Гуськова Фото: Al Bello/Getty Images

33-летняя Анна Гуськова – самая титулованная белоруска в семёрке этих сильных женщин. Фристайлистка, выступающая в лыжной акробатике, дебютировала на Олимпиаде ещё в 2014 году, а в 2018-м в Пхёнчхане, имея титановые шурупы в колене, стала олимпийской чемпионкой. В Пекине Гуськова вновь взяла медаль – серебро.

После возвращения на международную арену Анна трижды попала в топ-10 Кубка мира. Для полного комплекта Гуськовой не хватает бронзовой медали Игр. Возможно, она добудет её в Италии.

Даты выступлений на Олимпиаде: 17 февраля – квалификация и 18 февраля – финал.

Анна Деруго. Фристайл

Анна Деруго Фото: Al Bello/Getty Images

22-летняя фристайлистка Анна Деруго во второй раз попытает удачу на Олимпийских играх. В Пекине спортсменка не справилась с эмоциями во время квалификации в лыжной акробатике, заняла 24-е место и в финал не пробилась.

За время отстранения Анна сильно выросла в классе, а на первых этапах Кубка мира после возвращения заняла 19-е, 16-е и 15-е места. Эти результаты не позволили спортсменке отобраться на Игры напрямую, но дорогу в Италию для Деруго и Андрияновой открыло перераспределение квот.

Даты выступлений на Олимпиаде: 17 февраля – квалификация и 18 февраля – финал.

Анастасия Андриянова. Фристайл

Анастасия Андриянова Фото: Из личного архива Анастасии Андрияновой

Для 21-летней Анастасии Андрияновой Игры в Италии тоже станут вторыми в карьере. Фристайлистка уже выступала в Пекине, в финале заняла 12-е место.

Как и остальные представительницы лыжных видов спорта, Анастасия вернулась на международную арену в конце 2025 года. За это время фристайлистка заняла 23-е, 21-е и 14-е места на этапах Кубка мира. На Олимпиаду белоруска попала благодаря перераспределению квот.

Даты выступлений на Олимпиаде: 17 февраля – квалификация и 18 февраля – финал.