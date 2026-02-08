Сборная Беларуси на Олимпиаде-2026. Кто выступит и какие шансы на медали?

Спортсмены из Беларуси, как и россияне, могут участвовать в Олимпийских играх только на правах нейтральных атлетов. И если летом 2024 года в Париже их делегация составляла 17 спортсменов, то в Италию зимники едут в значительно более скромном составе – всего семь спортсменок.
Зато каких! Почти у каждой за плечами опыт участия в Олимпиаде!
Мария Шканова. Горнолыжный спорт
Мария Шканова
Фото: Alex Pantling/Getty Images
Для Марии Шкановой Олимпийские игры в Италии станут уже пятыми в карьере. Горнолыжница родилась в России, но сменила гражданство ещё в 2008-м, так что на своих первых Играх она уже представляла Беларусь. Лучший результат Шканова показала в Пекине-2022 – 20-е место в слаломе.
На международную арену спортсменка вернулась в декабре 2025 года. В Италии Мария примет участие только в одной дисциплине – слаломе, где постарается улучшить своё предыдущее олимпийское достижение.
Даты выступления на Олимпиаде: 18 февраля.
Марина Зуева. Конькобежный спорт
Марина Зуева
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
33-летняя конькобежка Марина Зуева отправляется на Олимпийские игры в третий раз в своей карьере. В Пхёнчхане она заняла шестое место в масс-старте и седьмое – на дистанции 5000 метров. На Играх в Пекине результаты были чуть хуже – седьмое место в масс-старте и девятое – на 5000 метров.
Последние два года спортсменка тренировалась в Китае, где наставником сборной является белорусский тренер Сергей Минин. В Италии Зуева выступит на дистанциях 3000 и 5000 метров. Конькобежка также находится в запасе масс-старта.
Даты выступлений на Олимпиаде: 7 и 12 февраля.
Анна Королёва. Лыжные гонки
Анна Королёва
Фото: Егор Алеев/ТАСС
27-летняя белорусская лыжница Анна Королёва дебютировала на Кубке мира в сезоне-2021/2022 и должна была выступить на Олимпийских играх в Пекине. Но за день до вылета в Китай она сдала положительный тест на коронавирус. Игры пришлось пропустить, а дальше было отстранение и участие в этапах Кубка России, где Королёва звёзд с неба не хватала.
В конце декабря 2025-го Анна вернулась на Кубок мира. За это время лучшим результатом белорусски стало 33-е место в масс-старте на «Тур де Ски». В Италии спортсменка выступит в скиатлоне, спринте и разделке.
Даты выступлений на Олимпиаде: 7, 10 и 12 февраля.
Виктория Сафонова. Фигурное катание
Виктория Сафонова
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Ещё одна экс-россиянка среди белорусов – фигуристка Виктория Сафонова. Из-за высокой конкуренция в родной стране летом 2019 года москвичка сменила гражданство, а в 2022-м впервые выступила на Олимпийских играх, где заняла 13-е место.
В 2025-м Сафонова приняла участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026. С необычным для фигуристки ростом 175 см Виктория заняла четвёртое место и получила лицензию в Милан.
Даты выступлений на Олимпиаде: 17 февраля – короткая программа и 19 февраля – произвольная программа.
Анна Гуськова. Фристайл
Анна Гуськова
Фото: Al Bello/Getty Images
33-летняя Анна Гуськова – самая титулованная белоруска в семёрке этих сильных женщин. Фристайлистка, выступающая в лыжной акробатике, дебютировала на Олимпиаде ещё в 2014 году, а в 2018-м в Пхёнчхане, имея титановые шурупы в колене, стала олимпийской чемпионкой. В Пекине Гуськова вновь взяла медаль – серебро.
После возвращения на международную арену Анна трижды попала в топ-10 Кубка мира. Для полного комплекта Гуськовой не хватает бронзовой медали Игр. Возможно, она добудет её в Италии.
Даты выступлений на Олимпиаде: 17 февраля – квалификация и 18 февраля – финал.
Анна Деруго. Фристайл
Анна Деруго
Фото: Al Bello/Getty Images
22-летняя фристайлистка Анна Деруго во второй раз попытает удачу на Олимпийских играх. В Пекине спортсменка не справилась с эмоциями во время квалификации в лыжной акробатике, заняла 24-е место и в финал не пробилась.
За время отстранения Анна сильно выросла в классе, а на первых этапах Кубка мира после возвращения заняла 19-е, 16-е и 15-е места. Эти результаты не позволили спортсменке отобраться на Игры напрямую, но дорогу в Италию для Деруго и Андрияновой открыло перераспределение квот.
Даты выступлений на Олимпиаде: 17 февраля – квалификация и 18 февраля – финал.
Анастасия Андриянова. Фристайл
Анастасия Андриянова
Фото: Из личного архива Анастасии Андрияновой
Для 21-летней Анастасии Андрияновой Игры в Италии тоже станут вторыми в карьере. Фристайлистка уже выступала в Пекине, в финале заняла 12-е место.
Как и остальные представительницы лыжных видов спорта, Анастасия вернулась на международную арену в конце 2025 года. За это время фристайлистка заняла 23-е, 21-е и 14-е места на этапах Кубка мира. На Олимпиаду белоруска попала благодаря перераспределению квот.
Даты выступлений на Олимпиаде: 17 февраля – квалификация и 18 февраля – финал.