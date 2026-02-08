Кошмар на Олимпиаде-2026. Сказочная история Линдси Вонн завершилась жутким падением

Хэппи-энда не будет. Американка кричала от боли, и её увезли с трассы на медицинском вертолёте.

Этот день должен был стать легендарным на Олимпийских играх – настоящим праздником силы духа и преодоления. Всё потому, что в скоростном спуске у женщин в погоню за вторым олимпийским золотом героически отправилась Линдси Вонн. Однако гонка для неё завершилась страшным падением.

Это сказка с грустным концом.

Крест на карьере чемпионки

Линдси Вонн вышла на старт под 13-м номером, но что важнее – с травмой, порванной передней крестообразной связкой колена. Спортсменка вернулась в большой спорт ради Игр в Италии, однако буквально за полторы недели до важнейшего старта упала на этапе Кубка мира и получила повреждение.

Наверное, любой отступил бы, но не Вонн. Линдси решилась выступать и вроде бы неплохо смотрелась на тренировках: спасал большой наколенник.

Появления Линдси в стартовых воротах ждали все. В момент старта легенды зрители затаили дыхание. Она отправилась за своим подвигом.

Но буквально через пару секунд случилось страшное падение. На огромной скорости Линдси перевернуло, перекувыркало, ударило и травмированными коленями, и головой о жёсткий утрамбованный снег на глазах всего мира.

Гробовую тишину вокруг прерывали крики боли спортсменки. Кажется, она не чувствовала своих ног…

Страшное падение Линдси Вонн Фото: Кадр из трансляции Okko

К ней сразу поспешили медицинские работники. Долгое время Вонн готовили к подъёму и транспортировке в больницу, сразу здесь, на трассе. Вертолёт под аплодисменты провожали болельщики. А с трибун за трагедией наблюдала семья Линдси – отец и сестра.

Вонн верила в себя до последнего.

«Я знаю, каковы были мои шансы на этих Олимпийских играх до этого падения, и даже если сейчас они не те же, шанс всё ещё есть. И пока есть шанс, я не потеряю надежду. Я не сдамся! Это ещё не конец!» – заявила тогда Линдси.

Кажется, теперь конец.