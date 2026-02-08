Преимущество нейтральных. Почему шансы Петросян и Гуменника выше, чем у соперников?

Аделия и Петя выступят лишь в личном турнире на Олимпиаде-2026 в Милане. Поможет ли им это одолеть Лью с Сакамото и Малинина с Кагиямой?

Основная часть соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 в Милане придётся на личный турнир, который стартует с 9 февраля. В нём примут участие российские спортсмены Аделия Петросян и Пётр Гуменник, у которых есть шансы на олимпийские медали. О том, где и когда пройдут соревнования, кто заявлен на турнир и почему у Петросян и Гуменника есть преимущество над их основными конкурентами — в этом материале.

Где пройдёт Олимпиада-2026

Олимпийские игры — 2026 примут несколько регионов Италии: Милан, Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо, Антерсельва, Бормио, Предаццо, Тезеро и Верона.

Соревнования по фигурному катанию пройдут в Милане на «Милано-Айс-Скейтинг-Арена», где, помимо указанной дисциплины, состоятся турниры по шорт-треку.

Главные фавориты и соперники на Олимпиаде-2026

Мужской турнир на Олимпиаде — самый непредсказуемый, за исключением фаворита в борьбе за золото — шансы американца Ильи Малинина, владеющего всеми видами четверных, включая аксель, невероятно велики. Специалисты пророчат именно ему победу на турнире. В пользу этого говорят два титула чемпиона мира и самая высокая техническая сложность обеих программ. За серебро может ухватиться японец Юма Кагияма, однако этот фигурист в этом сезоне выступает неровно — при серьёзных ошибках даже высокие баллы за артистизм не позволят ему подняться высоко.

За бронзу будет бороться целый ряд топ-одиночников, включая россиянина Петра Гуменника. Наш спортсмен владеет многочисленными ультра-си и заявляет в двух программах семь квадов — при чистом исполнении короткой и произвольной программ ученик Вероники Дайнеко сможет обойти Сюна Сато и Као Миуру из Японии, Нику Эгадзе из Грузии, Даниэля Грассля и Маттео Риццо из Италии. Тем не менее любая помарка может дать возможность для манёвра любому из перечисленных одиночников.

Пётр Гуменник Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

У женщин однозначным фаворитом может считаться Аделия Петросян при условии восстановления элементов ультра-си — четверного тулупа и тройного акселя. Без него воспитаннице Этери Тутберидзе придётся непросто против опытной японки Каори Сакамото и мощных американок Алисы Лью и Эмбер Гленн. Последняя владеет трикселем, равно как и Ами Накаи из Японии. Не претендуют на медаль, по мнению экспертов, экс-россиянки Анастасия Губанова, представляющая Грузию, и Софья Самоделкина из сборной Казахстана, однако первая может воспользоваться ситуацией при ошибках лидеров.

В парном турнире не примут участия фигуристы из России, однако высокие шансы у спортсменов с русскими корнями и бывшим паспортом нашей страны — это грузины Анастасия Метёлкина/Лука Берулава, Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин из Германии и Мария Павлова/Алексей Святченко, представляющие Венгрию, а также Карина Акопова/Никита Рахманин, выступающие за Армению. Однако негласным лидером соревнований считаются японцы Рику Миура и Рюити Кихара, являющиеся двукратными чемпионами мира и двукратными серебряными призёрами данного турнира — все четыре медали они получили с 2022 по 2025 год.

Танцоры разыграют комплект медалей между американцами Мэдисон Чок и Эваном Бэйтсом, французами Лоранс Фурнье Бодри и Гийомом Сизероном, канадцами Пайпер Гиллес и Полем Пуарье. Первые два дуэта претендуют на золото, последний же — при ровных прокатах всех участников — будет бороться за бронзу с итальянцами Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и британцами Лайлой Фир/Льюисом Гибсоном. Отдельного внимания будут заслуживать выступления дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и её партнёра Глеба Смолкина.

Шансы Петросян и Гуменника на медаль Олимпиады-2026

По прогнозам специалистов, у Аделии Петросян и Петра Гуменника есть шансы на олимпийские медали при чистых прокатах. Несмотря на нулевой международный рейтинг и выступления в первой разминке, что сулит не самое лояльное судейство, российские спортсмены могут набирать высокие баллы за счёт элементов повышенной сложности. У Петросян это четверной тулуп и тройной аксель, а у Гуменника — «пятиквадка» в произвольной и два старших четверных в короткой программе.

Тем не менее это не единственный козырь наших одиночников. В силу обстоятельств Аделии и Пете не придётся выступать в командном турнире, в то время как их основные конкуренты будут принимать в нём участие, а значит, их нагрузка на Играх будет вдвое больше. Так, например, если Илья Малинин будет катать обе программы в команднике — в личке ему будет труднее чисто исполнить свой сверхсложный контент. То же касается менее выносливых Юмы Кагиямы, Каори Сакамото и Алисы Лью.

Аделия Петросян Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Состав участников на Олимпиаде-2026

Мужчины: Пётр Гуменник (Россия), Илья Малинин, Эндрю Торгашев, Максим Наумов (все — США), Юма Кагияма, Као Миура, Сюн Сато (все — Япония), Даниэль Грассль, Маттео Риццо (все — Италия), Стивен Гоголев (Канада), Ника Эгадзе (Грузия), Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа (Франция), Эдвард Эпплби (Великобритания), Джун Хван Ча, Хюн Кём Ким (Южная Корея), Боян Цзинь (Китая), Владимир Самойлов (Польша), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Александр Селевко (Эстония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Денис Васильев, Фёдор Кулиш (все — Латвия), Донован Каррильо (Мексика), Адам Гагара (Словакия), Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания), Андреас Нордебек (Швеция), Ю-Сян Ли (Тайвань), Кирилл Марсак (Украина).

Женщины: Аделия Петросян (Россия), Виктория Сафонова (Белоруссия), Эмбер Гленн, Алиса Лью, Изабо Левито (все — США), Монэ Тиба, Ами Накаи, Каори Сакамото (все — Япония), Лара Наки Гутманн (Италия), Мэдлин Шизас (Канада), Анастасия Губанова (Грузия), Лорин Шильд (Франция), Кристен Спурс (Великобритания), Ли Ха Ин, Син Чжи А (все — Южная Корея), Чжан Жуйян (Китай), Екатерина Куракова (Польша), Нина Петрыкина (Эстония), Ольга Микутина (Австрия), Луна Хендрикс, Нина Пинзаррон (все — Бельгия), Софья Самоделкина (Казахстан), Александра Фейгин (Болгария), Мария Сенюк (Израиль), Меда Варякойте (Литва), Юлия Заутер (Румыния), Иида Кархунен (Финляндия), Ливия Кайзер, Кимми Репонд (Швейцария).

Анастасия Метёлкина/Лука Берулава Фото: Steve Christo/Getty Images

Спортивные пары: Элли Кам/Дэниэл О'Ши, Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу (все — США), Рику Миура/Рюити Кихара, Юна Нагаока/Сумитада Моригути (все — Япония), Сара Конти/Никколо Мачии, Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (все — Италия), Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам, Лия Перейра/Треннт Мишо (все — Канада), Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия), Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция), Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания), Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай), Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша), Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения), Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин, Анника Хокке/Роберт Кункель (все — Германия), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Анастасия Голубева/Эктор Йотопулос Мур (Австралия), Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды).

Танцы на льду: Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Эмилеа Зингас/Вадим Колесник, Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (все — США), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Маржори Лажуа/Захари Лага, Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (все — Канада), Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия), Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон, Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (все — Франция), Лайла Фир/Льюис Гибсон, Фибе Беккер/Джеймс Эрнандес (все — Великобритания), Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея), Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва), Оливия Смарт/Тим Дик, София Довгаль/Асаф Казимов (все — Испания), Натали Ташлерова/Филип Ташлер, Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (все — Чехия), Юлия Турккила/Маттиас Верслёйс (Финляндия), Холли Харрис/Джейсон Чен (Австралия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Беньямин Штеффан (Германия), Милла Рууд Рейтан/Николай Майоров (Швеция).

Кто снялся и пропустит Олимпиаду-2026

Одни из фаворитов — канадцы Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам — пропустят командный турнир Олимпиады из-за травмы партнёрши. Участие фигуристов в индивидуальных стартах под вопросом.

Расписание соревнований личного турнира на Олимпиаде — 2026

9 февраля, понедельник:

Танцы на льду, ритм-танец — 21:20.

10 февраля, вторник:

Мужчины, короткая программа — 20:30.

11 февраля, среда:

Танцы на льду, произвольный танец — 21:30.

13 февраля, пятница:

Мужчины, произвольная программа — 21:00.

15 февраля, воскресенье:

Спортивные пары, короткая программа — 21:45.

16 февраля, понедельник:

Спортивные пары, произвольная программа — 22:00.

17 февраля, вторник:

Женщины, короткая программа — 20:45.

19 февраля, четверг:

Женщины, произвольная программа — 21:00.

Где смотреть личный турнир на Олимпиаде-2026

Соревнования в прямом эфире будет транслировать онлайн-кинотеатр Okko.