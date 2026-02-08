Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
21:30 Мск
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым в скиатлоне на Олимпиаде-2026, выиграл Йоханнес Клебо

Российский лыжник остановился в шаге от медали Олимпиады! Как же обидно за Коростелёва
Андрей Шитихин
Савелий Коростелёв
Комментарии
Один его соперник срезал дистанцию и получил только жёлтую карточку, а другой пытался сбить с ног.

Как же круто дебютировал на Олимпиаде-2026 российский лыжник Савелий Коростелёв! Он бился в скиатлоне как лев, но на финише остался на самом обидном для любого спортсмена месте. Вместо серебра или бронзы у него деревянная медаль. В любом случае Савелий провёл шикарную гонку и до медали не дотянулся совсем чуть-чуть!

Для Коростелёва скиатлон был первой в карьере гонкой на Олимпийских играх. После не самой удачной гонки в исполнении Дарьи Непряевой, которая жаловалась на состояние, за Савелия было несколько тревожно. Как будет работать организм? Как будут работать лыжи? Каким будет состояние трассы?

Как пробежала скиатлон Дарья Непряева?
Олимпийская трасса победила российскую лыжницу. Непряева упала на опасном повороте
Олимпийская трасса победила российскую лыжницу. Непряева упала на опасном повороте

Савелий с самого старта дал ответы сразу на все вопросы – всё в полнейшем порядке. Российский лыжник уверенно переместился в головную часть пелотона, чтобы избежать возможных форс-мажоров в толкучке. Он бежал вместе с лидерами, а за его спиной творилось что-то странное.

Один из претендентов на высокие места швед Эдвин Ангер упал на первом же спуске и сразу вылетел из борьбы. Итальянцы, кажется, ошиблись с подготовкой лыж и тоже очень быстро лишились любых надежд на медали. Вперёд постепенно ушли несколько лыжников, среди которых были все норвежцы, два француза, швед, финн, чех и Савелий.

Однако не все выдерживали не самый высокий темп даже в лидирующей группе. Главное, что Коростелёв не просто держался, а уверенно вёл гонку. Он вышел биться за медали и доказывал это с каждым метром дистанции. После классической части почти сразу отстал отличный норвежский конькист Маттис Стенсхаген. Финн Ийво Нисканен просто встал.

Подробности драматичного мужского скиатлона на Олимпиаде:
Коростелёва оставили без медали Олимпиады. Судьи отклонили протест! LIVE
Live
Коростелёва оставили без медали Олимпиады. Судьи отклонили протест! LIVE

А дальше вообще происходили чудеса. Внезапно резко отстал Харальд Амундсен. Но затем повторы выхватили, что норвежец на повороте поскользнулся и допустил контакт с Савелием Коростелёвым! К счастью, наш лыжник устоял на ногах, а вот норвежец упал и выключился из борьбы за медали.

В лидирующей группе остались только пятеро: норвежцы Нюэнгет и Клебо, французы Делож и Лапалус и Коростелёв. Именно они и разыграли медали. Во время перехода на очередной круг по стадиону случился очень спорный момент: Делож перепутал коридоры, свернул не на трассу, а на пит-стоп, однако проехал через V-борды, срезав крошечную часть дистанции. Но по правилам он должен был вернуться.

До финиша было ещё далеко, и жюри практически сразу вынесло решение – письменное предупреждение. Напротив фамилии Деложа появилась жёлтая карточка. Решение были принято мгновенно, а не после гонки.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

И надо же так было случиться, что именно Матис Делож оказался на пьедестале почёта в финишной разборке! Француз стал вторым, в разножке опередив Мартина Нюэнгета. А Савелий, который сел на заключительный спуск последним, со своей позиции смог в итоге опередить только Уго Лапалуса.

Ещё раз – Савелий провёл крутейшую гонку и подарил болельщикам невероятные эмоции. Он достойно бился с сильнейшими лыжниками мира и остановился буквально в шаге от медали. Конечно, жаль, но всё впереди.

Ах, да. Нужно сказать, кто выиграл. Выиграл Йоханнес Клебо, который провёл выдающуюся гонку. Он постоянно лидировал, диктовал темп гонки, не давал никому даже попытки отрыва сделать, а сам убежал тогда, когда посчитал нужным.

Российские спортсмены на Олимпиаде-2026:
Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026. Кто поедет? Когда они будут выступать?
Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026. Кто поедет? Когда они будут выступать?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

