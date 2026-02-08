Коростелёва оставили без медали Олимпиады. Что случилось после скиатлона?

Мужской скиатлон на Олимпийских играх в Италии завершился разбирательствами в комнате жюри. И эти разбирательства могли принести бронзовую награду россиянину Савелию Коростелёву. Технический делегат гонки решал, как реагировать на протест, поданный российской стороной по поводу действий француза Матиса Деложа, который нарушил правила при прохождении дистанции.

Что же случилось, что награждение призёров было проведено через полчаса после завершения гонки? Что сделал Делож? Французский лыжник срезал дистанцию. Ненамеренно, конечно. Делож на стадионе при прохождении очередного круга перепутал коридоры. Он заехал в поворот, который вёл к пит-боксам с запасными лыжами, но тут же понял ошибку и проехал через V-борды, продолжив гонку.

Что говорится в правилах? Всё просто:

«Спортсмены должны пройти всю размеченную трассу от старта до финиша, включая все контрольные пункты. Если спортсмен направился в неверном направлении или вышел за пределы размеченной трассы, ему необходимо вернуться в точку, где была сделана ошибка. Для этого спортсмен может двигаться в противоположном направлении от правильного направления движения, при этом он несёт полную ответственность за то, чтобы не создавать помех остальным участникам соревнований и не подвергать их опасности».

Нарушение французского лыжника Фото: кадр из трансляции Okko

А какие санкции, если спортсмен не исправил ошибку? Максимально – письменное предупреждение. Именно такое наказание и вынесло жюри, причём буквально через пару минут после момента нарушения со стороны Деложа.

«Да, ошибся, но преимущества Делож не получил. И до финиша было ещё далеко. Санкция – письменное предупреждение», — объяснил технический делегат ФЛГР Игорь Беломестнов.

Если бы Делож тихо-спокойно финишировал пятым, никаких вопросов вообще бы не возникло. Однако француз в жестокой сече с соперниками стал вторым! Он опередил норвежца Мартина Нюэнгета и россиянина Савелия Коростелёва.

Российская делегация вполне объяснимо подала протест. Но он был отклонён. И это со спортивной точки зрения идеальное решение. Вряд ли сам Савелий хотел бы, чтобы его первая в карьере олимпийская медаль была выиграна в комнате жюри, а не на трассе. Да и после гонки Коростелёв сам признал, что допустил ошибку, последним выкатившись со спуска на финиш.

Медали в его карьере точно будут. После олимпийского скиатлона вряд ли кто-то усомнится, что Савелий Коростелёв входит в элиту мировых лыжных гонок.