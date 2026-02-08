Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Биатлон на Олимпиаде 2026 в Милане — сборная Франции выиграла смешанную эстафету, Италия на втором месте

Вирер осталась без золота в эстафете ОИ-2026. Но итальянцы всё равно вошли в историю
Михаил Чесалин
Сборная Франции выиграла смешанную эстафету
Комментарии
Серебра Олимпиады ни у Вирер, ни у Виттоцци раньше не было. Теперь есть! Ну а победила Франция.

Во второй медальный день Олимпиады-2026 итальянские болельщики заполнили биатлонный стадион в Антхольце, чтобы увидеть прорыв своей команды к золоту в смешанной эстафете. Победа хозяев в этой дисциплине была бы очень красивым сценарием: именно в миксте у итальянцев самый мощный состав и самые большие шансы на итоговый успех.

Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци – либо очень опытные, либо суперталантливые бойцы. И казалось, что все нейтральные болельщики переживали именно за эту команду. Хотя бы ради победы Вирер, завершающей карьеру на ОИ-2026, но ещё не имеющей золота Игр.

У Вирер была потрясающая карьера:
«Я каждый год собиралась бросить спорт». Выдающаяся карьера Доротеи Вирер
«Я каждый год собиралась бросить спорт». Выдающаяся карьера Доротеи Вирер

Однако соперники, конечно, были против. Изначально можно было выделить пятёрку: Италия, Франция, Норвегия, Германия, Швеция. Но шведы стараниями Себастиана Самуэльссона уже на первом этапе схлопотали два штрафных круга. И его партнёрам пришлось докатывать уже в режиме тренировки.

После двух мужских этапов четвёрка лидеров сформировалась достаточно чётко: Ветле Шоста Кристиансен, Филипп Наврат, Кентен Фийон Майе и Лукас Хофер передали эстафету девушкам в диапазоне 10 секунд.

А кто будет самым крутым в биатлоне на ОИ-2026?
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр

И можно сказать, что уже на третьем этапе предопределился чемпион. Француженка Лу Жанмонно провела просто фантастический этап. Вроде бы она не делала ничего сверхъестественного, просто качественно выполняла свою работу. Однако не успели соперницы и моргнуть – есть 20 секунд отрыва.

Доротея Вирер смотрелась хорошо. Да, не безупречно на стрельбе, но была в плотном контакте с Каролин Кноттен и Ванессой Фойгт. Девушки сражались друг с другом и надеялись на ошибки финишёра французской команды.

Лу Жанмонно

Лу Жанмонно

Фото: Michael Steele/Getty Images

А там на четвёртом этапе была Жулия Симон, прошедшая за последние годы и огонь, и воду, и медные трубы, и судебное разбирательство. Кажется, ни один её мускул не дрогнул от осознания близости победы. Все 10 выстрелов точно в цель, и только один – через габарит. Жулия не позволила никому даже задуматься о том, что француженки эту победу упустят.

Ну а развязка в схватке за серебро и бронзу произошла на последней стойке. Лиза Виттоцци с нервами совладала, а Франциска Пройс и Марен Киркеэйде – нет. Немка настреляла на один штрафной круг, а норвежка – на два. Конечно, с трясущимися финишёрами тренерам сборной Норвегии надо что-то решать.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Германия

Последний круг для всех стал просто кругом почёта. Отрывы составляли по полминуты. Франция выиграла эту смешанную эстафету, Италия – вторая, Германия – третья. Конечно, итальянским болельщикам немного жалко, что их соотечественники не победили, но и серебро – это шаг вперёд. Ни у Вирер, ни у Виттоцци, ни у Хофера такой медали за всю карьеру ещё не было.

Медальный зачёт Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android