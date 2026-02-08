Серебра Олимпиады ни у Вирер, ни у Виттоцци раньше не было. Теперь есть! Ну а победила Франция.

Вирер осталась без золота в эстафете ОИ-2026. Но итальянцы всё равно вошли в историю

Во второй медальный день Олимпиады-2026 итальянские болельщики заполнили биатлонный стадион в Антхольце, чтобы увидеть прорыв своей команды к золоту в смешанной эстафете. Победа хозяев в этой дисциплине была бы очень красивым сценарием: именно в миксте у итальянцев самый мощный состав и самые большие шансы на итоговый успех.

Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци – либо очень опытные, либо суперталантливые бойцы. И казалось, что все нейтральные болельщики переживали именно за эту команду. Хотя бы ради победы Вирер, завершающей карьеру на ОИ-2026, но ещё не имеющей золота Игр.

Однако соперники, конечно, были против. Изначально можно было выделить пятёрку: Италия, Франция, Норвегия, Германия, Швеция. Но шведы стараниями Себастиана Самуэльссона уже на первом этапе схлопотали два штрафных круга. И его партнёрам пришлось докатывать уже в режиме тренировки.

После двух мужских этапов четвёрка лидеров сформировалась достаточно чётко: Ветле Шоста Кристиансен, Филипп Наврат, Кентен Фийон Майе и Лукас Хофер передали эстафету девушкам в диапазоне 10 секунд.

И можно сказать, что уже на третьем этапе предопределился чемпион. Француженка Лу Жанмонно провела просто фантастический этап. Вроде бы она не делала ничего сверхъестественного, просто качественно выполняла свою работу. Однако не успели соперницы и моргнуть – есть 20 секунд отрыва.

Доротея Вирер смотрелась хорошо. Да, не безупречно на стрельбе, но была в плотном контакте с Каролин Кноттен и Ванессой Фойгт. Девушки сражались друг с другом и надеялись на ошибки финишёра французской команды.

Лу Жанмонно Фото: Michael Steele/Getty Images

А там на четвёртом этапе была Жулия Симон, прошедшая за последние годы и огонь, и воду, и медные трубы, и судебное разбирательство. Кажется, ни один её мускул не дрогнул от осознания близости победы. Все 10 выстрелов точно в цель, и только один – через габарит. Жулия не позволила никому даже задуматься о том, что француженки эту победу упустят.

Ну а развязка в схватке за серебро и бронзу произошла на последней стойке. Лиза Виттоцци с нервами совладала, а Франциска Пройс и Марен Киркеэйде – нет. Немка настреляла на один штрафной круг, а норвежка – на два. Конечно, с трясущимися финишёрами тренерам сборной Норвегии надо что-то решать.

Последний круг для всех стал просто кругом почёта. Отрывы составляли по полминуты. Франция выиграла эту смешанную эстафету, Италия – вторая, Германия – третья. Конечно, итальянским болельщикам немного жалко, что их соотечественники не победили, но и серебро – это шаг вперёд. Ни у Вирер, ни у Виттоцци, ни у Хофера такой медали за всю карьеру ещё не было.