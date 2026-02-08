Топ-события понедельника: дебют Олесик на Олимпиаде, фигурное катание, футбол и теннис

Начинаем неделю со спорта: «Рома» против «Кальяри» в Серии А, битва лидеров Примейры, Калинская в Дохе, а ещё матч Канады и Чехии в хоккее!

🎾 17:30*: Анна Калинская (Россия) — Джессика Бузас Манейро (Испания), Доха, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт первый матч после Australian Open Анна Калинская?

Россиянка Анна Калинская должна была выступить на «пятисотнике» в Абу-Даби, но снялась с турнира до его начала. Поэтому первым соревнованием Калинской после Australian Open, где она уступила в третьем круге Иге Швёнтек, будет турнир WTA-1000 в Дохе. На старте Анна сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро за выход во второй круг. Ранее теннисистки не встречались. Победительница этого матча сразится с кем-то из пары Эмма Наварро — Татьяна Мария.

❄️ 19:00: Санный спорт, Олимпийские игры — 2026, женщины, одноместные сани, первый и второй заезды

Интрига: дебют Олесик на Олимпиаде

Российская саночница Дарья Олесик впервые в своей жизни проведёт олимпийские попытки. За награды ей будет сложно бороться, но набраться необходимого опыта и ощутить на себе всю сложность трассы в Кортина-д'Ампеццо нужно. Опыт Игр-2026 ей поможет в будущем!

❄️ ⛸️ 21:20: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, танцы на льду, ритм-танец

Интрига: Фурнье Бодри и Сизерон наконец-то обойдут Чок/Бэйтс?

А теперь всё серьёзно! Личный турнир в фигурном катании в рамках Олимпийских игр начинается с танцев на льду. И если до текущего сезона американцы Чок/Бэйтс были безаговорочными лидерами, то после возобновления карьеры действующего олимпийского чемпиона Сизерона с новой партнёршей уже не всё так однозначно.

Готов ли Гийом уже вместе с Лоранс стать новым лидером мировых танцев на льду? В командном турнире в ритм-танце расстояние между французами и американцами составило около балла в пользу вторых. И эта разница получилась чисто из-за надбавок за элементы — компоненты у обеих пар уже одинаковые. Что же будет в личном турнире Олимпиады?

⚽️ 22:45: «Рома» — «Кальяри», Серия А, 24-й тур

Интрига: останется ли «Рома» в гонке за зону ЛЧ?

«Рома» в последних двух матчах набрала лишь одно очко – ничья с «Миланом» и поражение от «Удинезе». Если клуб рассчитывает на попадание в ЛЧ на следующий сезон – необходимо обыгрывать «Кальяри» дома. При этом у гостей как раз ход прекрасный: в трёх последних встречах – три победы (над «Юве», «Фиорентиной» и «Вероной»), шесть забитых и всего один пропущенный.

⚽️ 23:00: «Вильярреал» — «Эспаньол», Примера, 23-й тур

Интрига: закрепится ли «Вильярреал» в зоне ЛЧ?

2026-й для «Вильярреала» проходит так себе. Начали с двух побед, но после 10 января (практически месяц) не побеждали – ни в чемпионате, ни в ЛЧ. Хотя пока задела для попадания в топ-4 хватает – отрыв от «Бетиса» составляет семь очков, хотя сыграл «Вильярреал» меньше. «Эспаньол» – в похожей ситуации, только вот борется не за ЛЧ, а за еврокубки поменьше. В новом году команда вообще не побеждала (ничья и четыре поражения), а идёт шестой и претендует на топ-5. Так что нас ждёт встреча двух кризисных клубов, которые, несмотря на это критическое состояние, неплохо выполняют свои задачи. Кто провалится – узнаем вечером в понедельник.

❄️ 🏒 23:10: Канада — Чехия, Олимпийские игры — 2026, женщины, групповой этап

Интрига: смогут ли чешки сотворить сенсацию?

Европейская сборная начала групповой этап Олимпиады с двух поражений – чешки крупно проиграли американкам (5:1) и по буллитам уступили швейцаркам (4:3). Канадки тоже встречались со сборной Швейцарии и победили со счётом 4:0 – «кленовые» продлят успешную серию или чешки смогут преподнести сюрприз?

⚽️ 23:45: «Порту» — «Спортинг», Примейра, 21-й тур

Интрига: «Порту» оторвётся в чемпионской гонке или «Спортинг» обострит ситуацию наверху?

В топ-3 чемпионата Португалии ситуация следующая: «Бенфика» перед 21-м туром набрала 46 очков, «Спортинг» – 51, «Порту» – 55. Команду Жозе Моуринью мы оставим за скобками – там и отрыв побольше, и речь сейчас не о ней. А вот «Порту» и «Спортинг» сыграют если не чемпионский матч, то важнейший для определения этого самого чемпиона. Если команда Фариоли побеждает – интрига в лиге почти умрёт, ведь отрыв от «Спортинга» увеличится до семи очков. Но если выиграют гости – нас ждёт крутая развязка на финише. При этом «Порту» подходит к встрече после неожиданного поражения в прошлом туре от «Каза Пия» (15-е место). У «Спортинга» же – шесть побед подряд (над «ПСЖ» и «Атлетиком» в ЛЧ в том числе). Обе команды много забивают: девять мячей в пяти последних матчах у «Порту», 12 в последних пяти – у «Спортинга». Так что ждём мощную зарубу!