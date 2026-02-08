Скидки
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Расписание спортивных матчей 9 февраля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: дебют Олесик на Олимпиаде, фигурное катание, футбол и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 9 февраля 2026 года
Комментарии
Начинаем неделю со спорта: «Рома» против «Кальяри» в Серии А, битва лидеров Примейры, Калинская в Дохе, а ещё матч Канады и Чехии в хоккее!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 9 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 17:30*: Анна Калинская (Россия) — Джессика Бузас Манейро (Испания), Доха, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 17:30 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Интрига: как проведёт первый матч после Australian Open Анна Калинская?

Россиянка Анна Калинская должна была выступить на «пятисотнике» в Абу-Даби, но снялась с турнира до его начала. Поэтому первым соревнованием Калинской после Australian Open, где она уступила в третьем круге Иге Швёнтек, будет турнир WTA-1000 в Дохе. На старте Анна сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро за выход во второй круг. Ранее теннисистки не встречались. Победительница этого матча сразится с кем-то из пары Эмма Наварро — Татьяна Мария.

На AO-2026 Калинская проиграла Иге Швёнтек:
Калинская не смогла совершить чудо. Во вторую неделю AO вышли два россиянина
Калинская не смогла совершить чудо. Во вторую неделю AO вышли два россиянина

❄️ 19:00: Санный спорт, Олимпийские игры — 2026, женщины, одноместные сани, первый и второй заезды

Олимпиада 2026. Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
09 февраля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Не началось
Олимпиада 2026. Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
09 февраля 2026, понедельник. 20:35 МСК
Не началось

Интрига: дебют Олесик на Олимпиаде

Российская саночница Дарья Олесик впервые в своей жизни проведёт олимпийские попытки. За награды ей будет сложно бороться, но набраться необходимого опыта и ощутить на себе всю сложность трассы в Кортина-д'Ампеццо нужно. Опыт Игр-2026 ей поможет в будущем!

Календарь Олимпиады
Биография нашей саночницы:
Попала в большой спорт через Сочи-2014! Что известно о российской саночнице на ОИ?
Попала в большой спорт через Сочи-2014! Что известно о российской саночнице на ОИ?

❄️ ⛸️ 21:20: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, танцы на льду, ритм-танец

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Танцы на льду. Ритм-танец
09 февраля 2026, понедельник. 21:20 МСК
Не началось

Интрига: Фурнье Бодри и Сизерон наконец-то обойдут Чок/Бэйтс?

А теперь всё серьёзно! Личный турнир в фигурном катании в рамках Олимпийских игр начинается с танцев на льду. И если до текущего сезона американцы Чок/Бэйтс были безаговорочными лидерами, то после возобновления карьеры действующего олимпийского чемпиона Сизерона с новой партнёршей уже не всё так однозначно.

Готов ли Гийом уже вместе с Лоранс стать новым лидером мировых танцев на льду? В командном турнире в ритм-танце расстояние между французами и американцами составило около балла в пользу вторых. И эта разница получилась чисто из-за надбавок за элементы — компоненты у обеих пар уже одинаковые. Что же будет в личном турнире Олимпиады?

Календарь Олимпиады
Стартует личный турнир Олимпиады:
Преимущество нейтральных. Почему шансы Петросян и Гуменника выше, чем у соперников?
Преимущество нейтральных. Почему шансы Петросян и Гуменника выше, чем у соперников?

⚽️ 22:45: «Рома» — «Кальяри», Серия А, 24-й тур

Италия — Серия А . 24-й тур
09 февраля 2026, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Кальяри
Кальяри
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: останется ли «Рома» в гонке за зону ЛЧ?

«Рома» в последних двух матчах набрала лишь одно очко – ничья с «Миланом» и поражение от «Удинезе». Если клуб рассчитывает на попадание в ЛЧ на следующий сезон – необходимо обыгрывать «Кальяри» дома. При этом у гостей как раз ход прекрасный: в трёх последних встречах – три победы (над «Юве», «Фиорентиной» и «Вероной»), шесть забитых и всего один пропущенный.

Статистика Серии А
До недавнего матча с «Миланом» у «Ромы» была уникальная статистика:
Лидеры топ-5 лиг по голам с пенальти за сезон
Истории
Лидеры топ-5 лиг по голам с пенальти за сезон

⚽️ 23:00: «Вильярреал» — «Эспаньол», Примера, 23-й тур

Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Эспаньол
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: закрепится ли «Вильярреал» в зоне ЛЧ?

2026-й для «Вильярреала» проходит так себе. Начали с двух побед, но после 10 января (практически месяц) не побеждали – ни в чемпионате, ни в ЛЧ. Хотя пока задела для попадания в топ-4 хватает – отрыв от «Бетиса» составляет семь очков, хотя сыграл «Вильярреал» меньше. «Эспаньол» – в похожей ситуации, только вот борется не за ЛЧ, а за еврокубки поменьше. В новом году команда вообще не побеждала (ничья и четыре поражения), а идёт шестой и претендует на топ-5. Так что нас ждёт встреча двух кризисных клубов, которые, несмотря на это критическое состояние, неплохо выполняют свои задачи. Кто провалится – узнаем вечером в понедельник.

Статистика Примеры
А вот как сыграл лидер:
«Барса» оторвалась от «Реала»! Ямаль идеально попал в угол с дальней дистанции
«Барса» оторвалась от «Реала»! Ямаль идеально попал в угол с дальней дистанции

❄️ 🏒 23:10: Канада — Чехия, Олимпийские игры — 2026, женщины, групповой этап

Олимпийские игры 2026 (ж) . Группа A
09 февраля 2026, понедельник. 23:10 МСК
Канада
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли чешки сотворить сенсацию?

Европейская сборная начала групповой этап Олимпиады с двух поражений – чешки крупно проиграли американкам (5:1) и по буллитам уступили швейцаркам (4:3). Канадки тоже встречались со сборной Швейцарии и победили со счётом 4:0 – «кленовые» продлят успешную серию или чешки смогут преподнести сюрприз?

Календарь Олимпиады
Женский хоккей интереснее, чем кажется?
Долой стереотипы! Вам точно стоит дать шанс женскому хоккею на Олимпиаде
Долой стереотипы! Вам точно стоит дать шанс женскому хоккею на Олимпиаде

⚽️ 23:45: «Порту» — «Спортинг», Примейра, 21-й тур

Португалия — Примейра . 21-й тур
09 февраля 2026, понедельник. 23:45 МСК
Порту
Порту
Не начался
Спортинг
Лиссабон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Порту» оторвётся в чемпионской гонке или «Спортинг» обострит ситуацию наверху?

В топ-3 чемпионата Португалии ситуация следующая: «Бенфика» перед 21-м туром набрала 46 очков, «Спортинг» – 51, «Порту» – 55. Команду Жозе Моуринью мы оставим за скобками – там и отрыв побольше, и речь сейчас не о ней. А вот «Порту» и «Спортинг» сыграют если не чемпионский матч, то важнейший для определения этого самого чемпиона. Если команда Фариоли побеждает – интрига в лиге почти умрёт, ведь отрыв от «Спортинга» увеличится до семи очков. Но если выиграют гости – нас ждёт крутая развязка на финише. При этом «Порту» подходит к встрече после неожиданного поражения в прошлом туре от «Каза Пия» (15-е место). У «Спортинга» же – шесть побед подряд (над «ПСЖ» и «Атлетиком» в ЛЧ в том числе). Обе команды много забивают: девять мячей в пяти последних матчах у «Порту», 12 в последних пяти – у «Спортинга». Так что ждём мощную зарубу!

Статистика Примейры
Угадайте, куда попал «Спортинг»:
11 клубов в ЛЧ удивили нас больше всех. Тут и провалы, и аномальные выходы в плей-офф
11 клубов в ЛЧ удивили нас больше всех. Тут и провалы, и аномальные выходы в плей-офф
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

