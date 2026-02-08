Клебо превратился в настоящего монстра. Как Большунов ему в этом помог?

Мужской скиатлон на Олимпиаде-2026 в Италии запомнился не только четвёртым местом Савелия Коростелёва и судейскими разбирательствами после гонки. Нельзя не отметить и то, какую красивую победу одержал Йоханнес Клебо, который в лыжах сейчас как пловец Майкл Фелпс на пике карьеры – готов выигрывать на Олимпийских играх вообще всё без разбора.

Норвежский терминатор в очередной раз буквально уничтожил соперников. Клебо контролировал ход всей гонки. Именно он задавал удобный для себя темп, следил за попытками отрыва и вовремя пресекал их, устраивал сюрпляс, когда ему это было выгодно, а в итоге ушёл от всех могучим ускорением на последнем подъёме. Это ускорение было похоже на то, каким Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате мира – 2021.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Клебо провёл гонку просто идеально. Кажется, сейчас он готов к любым сценариям, в том числе и к тому, что кто-то со старта попробует задать высокий темп и сразу оторваться от остальных. Так можно бегать только в состоянии идеальной готовности и абсолютной уверенности в собственных силах.

Но сейчас у Клебо нет в соперниках Большунова, который в лучшей форме часто побеждал своего главного конкурента. А те, кто бегает, не решаются испытывать выносливость Йоханнеса, поскольку боятся сами встать на дистанции.

Клебо с самого детства тренируется у деда Коре Хёсфлота, который и довёл его до какого-то невероятного уровня согласно чётко выстроенной многолетней программе. Абсолютно точно в этой программе изначально не упоминался Александр Большунов, однако соперничество с выдающимся российским лыжником в начале 2020-х заставило норвежца и его тренера серьёзно поработать. Помните же, что когда-то Клебо вообще не был фаворитом в дистанционных гонках, но очень старался удержаться и закуситься с Сан Санычем?

Сейчас можно только гадать, к чему привело бы Клебо и Большунова очное противостояние, на какой уровень оба могли выйти, подгоняя друг друга и на трассе, и за её пределами. Пока можно говорить только о феноменальной готовности Йоханнеса, который выглядит непобедимым.

И хочется верить, что новым реальным соперником Йоханнеса Клебо вскоре станет парень из России, который только-только дебютировал на Олимпиаде, но в первой же гонке остался буквально в паре метров от медали.