9 февраля в Милане и Кортина д’Ампеццо будет разыграно пять комплектов наград.

Расписание третьего дня Олимпиады-2026. В борьбу включается ещё одна россиянка!

Начало первой полноценной олимпийской недели будет относительно спокойным для российских болельщиков. В понедельник, 9 февраля, на аренах Олимпийских игр – 2026 появится только одна наша спортсменка. Дарья Олесик совершит две первые попытки в соревнованиях саночниц.

А финалы запланированы у прыгунов с трамплина, конькобежцев, фристайлистов, сноубордистов и горнолыжников. Близятся решающие матчи в миксте кёрлинга.

Вот полное расписание третьего дня Олимпиады в Италии.

Олимпиада-2026: расписание на 9 февраля

Кёрлинг

12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Швейцария — Канада.

12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Италия — США.

12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Норвегия — Южная Корея.

12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Чехия — Эстония.

20:05. Микст. 1/2 финала.

20:05. Микст. 1/2 финала.

Горнолыжный спорт

12:30. Мужчины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.

16:00. 🥇 Мужчины. Комбинация. Команды. Слалом. Финал.

Хоккей

14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Япония — Италия.

18:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия — Франция.

22:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария — США.

23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Чехия — Канада.

Фристайл

14:30. 🥇 Женщины. Слоупстайл. Финал.

Конькобежный спорт

19:30. 🥇 Женщины. 1000 м. Финал.

Прыжки с трамплина

20:00. Мужчины. Средний трамплин. Квалификация.

21:00. Мужчины. Средний трамплин. Первый раунд.

22:12. 🥇 Мужчины, Средний трамплин. Финал.

Фигурное катание

21:20. Танцы на льду. Ритм-танец.

Санный спорт

19:00. Женщины. Одноместные сани, первая попытка.

20:32. Женщины. Одноместные сани. вторая попытка.

Сноуборд

21:30. 🥇 Женщины. Биг-эйр. Финал.