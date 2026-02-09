Скидки
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований на 9 февраля 2026

Расписание третьего дня Олимпиады-2026. В борьбу включается ещё одна россиянка!
Батраз Томаев
Расписание соревнований на 9 февраля 2026 года
Комментарии
9 февраля в Милане и Кортина д’Ампеццо будет разыграно пять комплектов наград.

Начало первой полноценной олимпийской недели будет относительно спокойным для российских болельщиков. В понедельник, 9 февраля, на аренах Олимпийских игр – 2026 появится только одна наша спортсменка. Дарья Олесик совершит две первые попытки в соревнованиях саночниц.

А финалы запланированы у прыгунов с трамплина, конькобежцев, фристайлистов, сноубордистов и горнолыжников. Близятся решающие матчи в миксте кёрлинга.

Вот полное расписание третьего дня Олимпиады в Италии.

Полный календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Олимпиада-2026: расписание на 9 февраля

Кёрлинг

12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Швейцария — Канада.
12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Италия — США.
12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Норвегия — Южная Корея.
12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Чехия — Эстония.
20:05. Микст. 1/2 финала.
20:05. Микст. 1/2 финала.

Горнолыжный спорт

12:30. Мужчины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.
16:00. 🥇 Мужчины. Комбинация. Команды. Слалом. Финал.

Хоккей

14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Япония — Италия.
18:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия — Франция.
22:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария — США.
23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Чехия — Канада.

Фристайл

14:30. 🥇 Женщины. Слоупстайл. Финал.

Конькобежный спорт

19:30. 🥇 Женщины. 1000 м. Финал.

Прыжки с трамплина

20:00. Мужчины. Средний трамплин. Квалификация.
21:00. Мужчины. Средний трамплин. Первый раунд.
22:12. 🥇 Мужчины, Средний трамплин. Финал.

Фигурное катание

21:20. Танцы на льду. Ритм-танец.

Санный спорт

19:00. Женщины. Одноместные сани, первая попытка.
20:32. Женщины. Одноместные сани. вторая попытка.

Сноуборд

21:30. 🥇 Женщины. Биг-эйр. Финал.

Как посмотреть Олимпиаду-2026 в России?
Где и как смотреть соревнования Олимпиады-2026? Вся информация о трансляциях
