Финалы во фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде не заставят скучать!

Дочь Тутберидзе снова на льду! За кем следить 9 февраля на Олимпиаде-2026?

В понедельник, 9 февраля, на жаркой и зимней Олимпиаде-2026 определятся пять новых олимпийских чемпионов. Для российского зрителя день окажется не очень насыщенным, но всё равно ему будет на что посмотреть.

За кого болеем на сей раз?

Первая Олимпиада Дарьи

21-летняя Дарья Олесик из Братска будет представлять нашу страну в санном спорте. Девушка совершит первый и второй заезды в финале.

Это непростое испытание для россиянки. На дебютных Олимпийских играх она вряд ли будет рассчитывать на призы, но задачу достойно выступить никто не отменял! Если Даша попадёт в топ-10 – это будет очень круто!

Дата и время: 9 февраля в 19:00.

Потанцуем?

В фигурном катании в этот день также начнётся новая дисциплина: на сей раз за персональные награды будут бороться дуэты в танцах на льду.

Любителям спорта в России стоит последить за выступлениями Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые катаются под грузинским флагом.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Jamie Squire/Getty Images

Постараются ворваться в топ-3 по итогам ритм-танца итальянцы Марко Фаббри и Шарлен Гиньяр. Среди фаворитов предстоящих соревнований – американцы Эван Бэйтс и Мэдисон Чок.

Дата и время: 9 февраля в 21:20 мск.

Первый полёт

Пришёл черёд сильнейших лыжников-прыгунов биться за золото в среднем трамплине. Здесь всё внимание на Домена Превца.

В этом сезоне у 26-летнего словенца уже есть 10 побед на Кубке мира. Не хватает ещё одной – самой главной. Превц, конечно, фаворит, однако на Играх фаворитам никто лёгкой победы не обещает. Сестра Домена прочувствовала это на себе прямо в первый же медальный день Олимпиады.

Дата и время: 9 февраля в 20:00 мск.

А что ещё будет?

По комплекту наград также разыграют в женском слоупстайле (фристайл) и биг-эйре (сноуборд), а также на 1000 м у конькобежек. Определятся победители в командных соревнованиях у горнолыжников (слалом).