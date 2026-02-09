Скидки
Горнолыжный спорт. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада 2026 в Милане: расписание трансляций на 9 февраля 2026, главные события, где смотреть Олимпийские игры

Дочь Тутберидзе снова на льду! За кем следить 9 февраля на Олимпиаде-2026?
Батраз Томаев
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Финалы во фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде не заставят скучать!

В понедельник, 9 февраля, на жаркой и зимней Олимпиаде-2026 определятся пять новых олимпийских чемпионов. Для российского зрителя день окажется не очень насыщенным, но всё равно ему будет на что посмотреть.

За кого болеем на сей раз?

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Первая Олимпиада Дарьи

21-летняя Дарья Олесик из Братска будет представлять нашу страну в санном спорте. Девушка совершит первый и второй заезды в финале.

Это непростое испытание для россиянки. На дебютных Олимпийских играх она вряд ли будет рассчитывать на призы, но задачу достойно выступить никто не отменял! Если Даша попадёт в топ-10 – это будет очень круто!

Дата и время: 9 февраля в 19:00.

Потанцуем?

В фигурном катании в этот день также начнётся новая дисциплина: на сей раз за персональные награды будут бороться дуэты в танцах на льду.

Любителям спорта в России стоит последить за выступлениями Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые катаются под грузинским флагом.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Постараются ворваться в топ-3 по итогам ритм-танца итальянцы Марко Фаббри и Шарлен Гиньяр. Среди фаворитов предстоящих соревнований – американцы Эван Бэйтс и Мэдисон Чок.

Дата и время: 9 февраля в 21:20 мск.

Первый полёт

Пришёл черёд сильнейших лыжников-прыгунов биться за золото в среднем трамплине. Здесь всё внимание на Домена Превца.

В этом сезоне у 26-летнего словенца уже есть 10 побед на Кубке мира. Не хватает ещё одной – самой главной. Превц, конечно, фаворит, однако на Играх фаворитам никто лёгкой победы не обещает. Сестра Домена прочувствовала это на себе прямо в первый же медальный день Олимпиады.

Дата и время: 9 февраля в 20:00 мск.

А что ещё будет?

По комплекту наград также разыграют в женском слоупстайле (фристайл) и биг-эйре (сноуборд), а также на 1000 м у конькобежек. Определятся победители в командных соревнованиях у горнолыжников (слалом).

