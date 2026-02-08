Халк из Австрии выиграл золото Олимпиады в 40 лет. Как это вообще возможно, Карл?!

Олимпиада-2026 разгоняется. На трассах и стадионах Италии вовсю исполняются мечты, крушатся надежды и вершится история.
Свою лепту внёс и австрийский сноубордист по имени Беньямин.
Но как, Карл?!
«Я был совершенно спокоен»
Всё просто – в параллельном гигантском слаломе Беньямин Карл прошёл всех соперников по олимпийской системе, дошёл до финала и в решающей дуэли привёз Ким Сан Кюму из Южной Кореи 0,19 секунды.
На опыте. На классе. В 40 лет 3 месяца 23 дня. И это рекорд! Никто ещё не выигрывал личное золото зимних Игр в таком солидном возрасте!
Интересно не только это. В Ливиньо он лишь подтвердил статус сильнейшего в мире в параллельном гигантском слаломе. Беньямин в этой дисциплине выиграл уже вторую подряд Олимпиаду. Провернуть подобное удавалось только швейцарцу Филиппу Шоху в Солт-Лейк-Сити-2002 и Турине-2006. История повторилась спустя два десятилетия.
Беньямин Карл в Пекине-2022
Фото: Maja Hitij/Getty Images
Забавно, но в 2026-м победы от Карла никто не ждал. Все ставили на другого ветерана, 45-летнего Роланда Фишналлера. Итальянец выиграл квалификацию на домашней трассе, однако вылетел уже в 1/4 финала. Не справился с давлением.
«Забавно, но на меня оказывалось не так много давления. Даже меньше, чем на остальных моих соперников, потому что у меня уже было олимпийское золото Пекина-2022, серебро Ванкувера-2010 и бронза Сочи-2014. Поэтому на старте я был совершенно спокоен, и, возможно, именно это и стало ключом к победе сегодня», — приводит слова Карла FIS.
Беньямин Карл на ОИ-2026
Фото: David Ramos/Getty Images
Карл не предал ни себя, ни тех, кто в него верил. Самому себе сноубордист ещё осенью прошлого года пообещал, что после Олимпиады закончит со спортом.
Нет, ну как можно это сделать ещё красивее? Грохнуть соперников и всех скептиков, будучи далеко даже не вторым номером? Да запросто!
А ещё круто, что после финиша он превратился в Халка. Беньямин сорвал с себя почти всю одежду и, громко крича, встал в характерную позу.
Спасибо, Беньямин. Это было очень круто!