На этого парня никто не ставил, а он просто взял и стал одним из главных героев Игр-2026.

Халк из Австрии выиграл золото Олимпиады в 40 лет. Как это вообще возможно, Карл?!

Олимпиада-2026 разгоняется. На трассах и стадионах Италии вовсю исполняются мечты, крушатся надежды и вершится история.

Свою лепту внёс и австрийский сноубордист по имени Беньямин.

Но как, Карл?!

«Я был совершенно спокоен»

Всё просто – в параллельном гигантском слаломе Беньямин Карл прошёл всех соперников по олимпийской системе, дошёл до финала и в решающей дуэли привёз Ким Сан Кюму из Южной Кореи 0,19 секунды.

На опыте. На классе. В 40 лет 3 месяца 23 дня. И это рекорд! Никто ещё не выигрывал личное золото зимних Игр в таком солидном возрасте!

Интересно не только это. В Ливиньо он лишь подтвердил статус сильнейшего в мире в параллельном гигантском слаломе. Беньямин в этой дисциплине выиграл уже вторую подряд Олимпиаду. Провернуть подобное удавалось только швейцарцу Филиппу Шоху в Солт-Лейк-Сити-2002 и Турине-2006. История повторилась спустя два десятилетия.

Беньямин Карл в Пекине-2022 Фото: Maja Hitij/Getty Images

Забавно, но в 2026-м победы от Карла никто не ждал. Все ставили на другого ветерана, 45-летнего Роланда Фишналлера. Итальянец выиграл квалификацию на домашней трассе, однако вылетел уже в 1/4 финала. Не справился с давлением.

«Забавно, но на меня оказывалось не так много давления. Даже меньше, чем на остальных моих соперников, потому что у меня уже было олимпийское золото Пекина-2022, серебро Ванкувера-2010 и бронза Сочи-2014. Поэтому на старте я был совершенно спокоен, и, возможно, именно это и стало ключом к победе сегодня», — приводит слова Карла FIS.

Беньямин Карл на ОИ-2026 Фото: David Ramos/Getty Images

Карл не предал ни себя, ни тех, кто в него верил. Самому себе сноубордист ещё осенью прошлого года пообещал, что после Олимпиады закончит со спортом.

Нет, ну как можно это сделать ещё красивее? Грохнуть соперников и всех скептиков, будучи далеко даже не вторым номером? Да запросто!

А ещё круто, что после финиша он превратился в Халка. Беньямин сорвал с себя почти всю одежду и, громко крича, встал в характерную позу.

Спасибо, Беньямин. Это было очень круто!