ОИ-2026. Кёрлинг. Швейцария — Канада
12:05 Мск
Санный спорт на Олимпийских играх — 2026: Лангенхан выиграл золото, россиянин Репилов — 14-й

Лох опять проиграл на Олимпиаде. Чемпионом стал другой саночник из Германии
Юлия Сидорова
Феликс Лох
Комментарии
Макс Лангенхан просто размотал соперников. Россиянину до такой скорости пока далеко, но он быстро прогрессирует.

Два соревновательных дня в санном спорте у мужчин-одиночников прошли под знаменем лидерства немецкого супергонщика Макса Лангенхана.

Его сани были чуть ли не в крови. Триумф – особенный!

Медальный зачёт Олимпиады-2026

Рекорд на рекорде

С каждым заездом 26-летний Макс Лангенхан устанавливал новый рекорд построенной совсем недавно итальянской трассы. При этом в первый день спортсмен вышел на дистанцию с затёкшей шеей и даже думал сняться с гонок. К счастью для него и сборной Германии, ситуацию спасли физиотерапевты.

Макс Лангенхан

Макс Лангенхан

Фото: Al Bello/Getty Images

В финальный заезд Лангенхан ушёл лидером. По правилам санного спорта – последним, чтобы интрига сохранялась до конца. Но Макс под давлением не дрогнул и прикончил интригу, даже не дав ей зародиться. Есть четвёртый рекорд олимпийской трассы и первое в карьере олимпийское золото!

Первым, кто поздравил новоиспечённого олимпийского чемпиона, стал его опытный и титулованный партнёр по сборной Феликс Лох. И вот за него действительно было больно.

Олимпиада 2026. Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
08 февраля 2026, воскресенье. 20:34 МСК
Окончено
1
Макс Лангенхан
Германия
3:31.191
2
Йонас Мюллер
Австрия
+0.596
3
Доминик Фишналлер
Италия
+0.934

Феликс не справился

36-летний Лох приехал в Италию в статусе лидера Кубка мира, трёхкратного олимпийского чемпиона, 14-кратного чемпиона мира, семикратного обладателя Кубка мира. В Ванкувере и Сочи ему просто не было равных. Но вот уже третью Олимпиаду подряд легендарный саночник проваливает.

В первых попытках Феликс финишировал девятым и дважды – восьмым. Прорыв случился лишь в финальной попытке благодаря ошибкам соперников. Лох завершил пятые Олимпийские игры на шестом месте и на финише в объятиях победившего соотечественника пытался сдержать скупые мужские слёзы.

Феликс Лох

Феликс Лох

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

В тройку призёров, помимо Лангенхана, вошли австрийский саночник Йонас Мюллер и хозяин трассы итальянец Доминик Фишналлер.

Большое будущее Репилова

А для россиян своим супергероем Олимпиады-2026 стал молодой и перспективный Павел Репилов. Для 25-летнего спортсмена Игры стали первыми в карьере. С каждой попыткой саночник всё лучше ощущал и понимал трассу, и, пока в финальном заезде опытные международные бойцы на нервах совершали ошибки, Репилов показал своё лучшее время.

Россиянин завершил Игры на 14-м месте. У нашего саночника всё впереди, а эта Олимпиада – только плацдарм для его дальнейшей карьеры.

Будущее санного спорта?
«Моя карьера только начинается». Главное о российском саночнике, который выступит на ОИ
«Моя карьера только начинается». Главное о российском саночнике, который выступит на ОИ
Комментарии
