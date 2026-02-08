Макс Лангенхан просто размотал соперников. Россиянину до такой скорости пока далеко, но он быстро прогрессирует.

Лох опять проиграл на Олимпиаде. Чемпионом стал другой саночник из Германии

Два соревновательных дня в санном спорте у мужчин-одиночников прошли под знаменем лидерства немецкого супергонщика Макса Лангенхана.

Его сани были чуть ли не в крови. Триумф – особенный!

Рекорд на рекорде

С каждым заездом 26-летний Макс Лангенхан устанавливал новый рекорд построенной совсем недавно итальянской трассы. При этом в первый день спортсмен вышел на дистанцию с затёкшей шеей и даже думал сняться с гонок. К счастью для него и сборной Германии, ситуацию спасли физиотерапевты.

Макс Лангенхан Фото: Al Bello/Getty Images

В финальный заезд Лангенхан ушёл лидером. По правилам санного спорта – последним, чтобы интрига сохранялась до конца. Но Макс под давлением не дрогнул и прикончил интригу, даже не дав ей зародиться. Есть четвёртый рекорд олимпийской трассы и первое в карьере олимпийское золото!

Первым, кто поздравил новоиспечённого олимпийского чемпиона, стал его опытный и титулованный партнёр по сборной Феликс Лох. И вот за него действительно было больно.

Феликс не справился

36-летний Лох приехал в Италию в статусе лидера Кубка мира, трёхкратного олимпийского чемпиона, 14-кратного чемпиона мира, семикратного обладателя Кубка мира. В Ванкувере и Сочи ему просто не было равных. Но вот уже третью Олимпиаду подряд легендарный саночник проваливает.

В первых попытках Феликс финишировал девятым и дважды – восьмым. Прорыв случился лишь в финальной попытке благодаря ошибкам соперников. Лох завершил пятые Олимпийские игры на шестом месте и на финише в объятиях победившего соотечественника пытался сдержать скупые мужские слёзы.

Феликс Лох Фото: Richard Heathcote/Getty Images

В тройку призёров, помимо Лангенхана, вошли австрийский саночник Йонас Мюллер и хозяин трассы итальянец Доминик Фишналлер.

Большое будущее Репилова

А для россиян своим супергероем Олимпиады-2026 стал молодой и перспективный Павел Репилов. Для 25-летнего спортсмена Игры стали первыми в карьере. С каждой попыткой саночник всё лучше ощущал и понимал трассу, и, пока в финальном заезде опытные международные бойцы на нервах совершали ошибки, Репилов показал своё лучшее время.

Россиянин завершил Игры на 14-м месте. У нашего саночника всё впереди, а эта Олимпиада – только плацдарм для его дальнейшей карьеры.