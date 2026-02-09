Скидки
Горнолыжный спорт. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада 2026 в Милане — медальный зачёт, таблица, результаты зимних Олимпийских игр 8 февраля 2026

Норвегия забирает своё! Новый лидер в медальном зачёте Олимпиады-2026
Михаил Чесалин
Йоханнес Клебо
Комментарии
Скандинавы на первом месте. Но больше всего наград — у итальянцев.

Второй день Олимпийских игр – 2026 в Италии получился более ярким и богатым на интересные события, чем первый. Если оставить за скобками страшный инцидент с американской горнолыжницей Линдси Вонн, то зрители почти везде увидели шикарное зрелище с интригами и сенсациями.

Но пришло время посмотреть, что у нас в медальном зачёте.

Медальный зачёт Олимпиады-2026

А там на первом месте – Норвегия! От этой команды эксперты ждут победы в общекомандном зачёте Игр, и, кажется, скандинавы начинают брать своё.

У норвежцев во второй день Игр было две золотые медали: одну добыл конькобежец Сандер Эйтрем на дистанции 5000 м, другую – непревзойдённый Йоханнес Клебо, который легко разделался со всеми соперниками в скиатлоне.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
В итоге после второго дня у Норвегии в копилке шесть наград (3 – 1 – 2).

На втором месте – американцы. Горные лыжи и фигурное катание принесли им те же две золотые награды во второй день. Но больше медалей у них за эти два дня не было. Так что итальянцам, попадавшим на подиум уже девять раз, особенно обидно отодвинуться на третье место с одним золотом.

А ещё всех поразил австрийский Халк:
Халк из Австрии выиграл золото Олимпиады в 40 лет. Как это вообще возможно, Карл?!
Халк из Австрии выиграл золото Олимпиады в 40 лет. Как это вообще возможно, Карл?!

Впрочем, итальянские болельщики могут быть довольны командой. Девять медалей в шести видах спорта за два дня подтверждают и общий тренд об особой успешности хозяев любых Игр, и конкретную классную готовность сборной Италии. И есть ощущение, что она будет бороться за место в тройке.

Ну а Россия пока без наград. Очень крутой шанс сегодня был у Савелия Коростелёва, который в лыжном скиатлоне превзошёл все смелые прогнозы, зарубился с норвежцами и остановился только в шаге от пьедестала. Это выглядело очень круто, однако за четвёртое место на Играх, увы, медалей не дают.

В третий день Олимпиады будет разыграно ещё пять комплектов наград. Посмотрим, как изменится медальный зачёт завтра вечером.

Полное расписание Олимпиады-2026
Комментарии
