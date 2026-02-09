Сизерон готов к защите титула или Чок/Бэйтс не позволят? LIVE ритм-танца на Олимпиаде

Начинается настоящая борьба! Личный турнир открывают соревнования танцевальных дуэтов. Если до текущего сезона американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс были безоговорочными лидерами, то возвращение Гийома Сизерона спутало все карты! После возобновления карьеры действующего олимпийского чемпиона с новой партнёршей теперь уже не всё так однозначно.

В командном турнире в ритм-танце расстояние между французами и американцами составило около балла в пользу вторых. И эта разница получилась чисто из-за надбавок за элементы — компоненты у обеих пар уже одинаковые. Что же будет в личном турнире Олимпиады — готов ли Гийом уже вместе с Лоранс стать новым лидером мировых танцев на льду?

