Сизерон готов к защите титула или Чок/Бэйтс не позволят? LIVE ритм-танца на Олимпиаде

Начинается настоящая борьба! Личный турнир открывают соревнования танцевальных дуэтов. Если до текущего сезона американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс были безоговорочными лидерами, то возвращение Гийома Сизерона спутало все карты! После возобновления карьеры действующего олимпийского чемпиона с новой партнёршей теперь уже не всё так однозначно.
В командном турнире в ритм-танце расстояние между французами и американцами составило около балла в пользу вторых. И эта разница получилась чисто из-за надбавок за элементы — компоненты у обеих пар уже одинаковые. Что же будет в личном турнире Олимпиады — готов ли Гийом уже вместе с Лоранс стать новым лидером мировых танцев на льду?
«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями фигуристов в ритм-танце.
А пока в фигурном катании разыграли первый комплект наград: в командном турнире. Золото у США, Япония завоевала серебро, а бронза — у сборной Италии.
