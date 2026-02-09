Скидки
Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Фигурное катание на Олимпиаде 2026 в Милане — онлайн-трансляция соревнований 9 февраля 2026, ритм-танец, Сизерон, Чок/Бэйтс

Сизерон готов к защите титула или Чок/Бэйтс не позволят? LIVE ритм-танца на Олимпиаде
Соня Касаткина
Фурнье Бодри/Сизерон и Чок/Бэйтс
Начинаем следить за личным турниром!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Начинается настоящая борьба! Личный турнир открывают соревнования танцевальных дуэтов. Если до текущего сезона американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс были безоговорочными лидерами, то возвращение Гийома Сизерона спутало все карты! После возобновления карьеры действующего олимпийского чемпиона с новой партнёршей теперь уже не всё так однозначно.

В командном турнире в ритм-танце расстояние между французами и американцами составило около балла в пользу вторых. И эта разница получилась чисто из-за надбавок за элементы — компоненты у обеих пар уже одинаковые. Что же будет в личном турнире Олимпиады — готов ли Гийом уже вместе с Лоранс стать новым лидером мировых танцев на льду?

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями фигуристов в ритм-танце.

Live Анастасия Рацкевич

А пока в фигурном катании разыграли первый комплект наград: в командном турнире. Золото у США, Япония завоевала серебро, а бронза — у сборной Италии.

Как это было — читайте в нашем материале:

02:16 Анастасия Рацкевич

Всем привет! Вы готовы к настоящим страстям в мировых танцах на льду? Именно таким мы ожидаем увидеть танцевальный турнир в личном первенстве Олимпийских игр в Милане! Оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить!

Комментарии
