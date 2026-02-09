Малинин стал олимпийским чемпионом с США, а ученик Тутберидзе «утопил» Грузию. Как так?!

Первые медали в фигурном катании на Олимпиаде в Милане были разыграны в финальный день командного турнира. Интрига держалась до последнего: США и Япония «рубились» за золото, а Италия и Грузия — за бронзу. У Грузии были хорошие шансы после качественного проката Метёлкиной и Берулавы и неожиданной победы Губановой над Гутманн, но сборную «утопил» Эгадзе. Ученик Тутберидзе говорил, что он некомандный игрок. И это оправдание?!

Тем временем японцы могли реветь и от счастья, и от горя: Сато выдал прокат жизни, однако Малинин буквально уничтожил всех — пусть и с грубой ошибкой. Нервы звёздного американца на пределе, но он-таки стал в первый раз олимпийским чемпионом!

Анастасия Метёлкина/Лука Берулава Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Метёлкина и Берулава начали спасение Грузии

В парном турнире всё внимание приковали три пары, главной из которых вопреки ожиданиям стали грузины Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, поскольку они вели двойную борьбу с конкурентами. С одной стороны, им надо было показать хороший прокат, с помощью которого можно было бы биться с фаворитами из Японии Рику Миурой и Рюити Кихарой в «личке». А с другой – нужно было обходить представителей итальянской команды Сару Конти и Никколо Мачии, чтобы повысить шансы своей страны на медаль командника.

Одной цели фигуристы точно достигли. Настя и Лука в произвольной программе не допустили серьёзных промахов. Начали они с уверенной тройной подкрутки на третий уровень, затем порадовали каскадом из тройного и сальхова и двух акселей 2,5, исполнили сольный параллельный тулуп в три оборота, сдюжили с обоими выбросами — флип и риттбергер – и в целом прилично справились с хореографией. Один лишь недостаток — тодес был выполнен на первый уровень. А ещё Метёлкина и Берулава схлопотали балл дедакшена, из-за чего их оценка понизилась до 139,70 балла.

Но этого хватило, чтобы обойти Конти и Мачии. Сара и Никколо не смогли чисто исполнить каскад, пропустив «бабочку», из-за чего все их заслуги в прокате нивелировались. Они набрали 136,61 балла, а значит, балл отставания Грузия отыграла. Разрыв сократился до четырёх очков.

Успех по второй задаче для Метёлкиной и Берулавы, амбиции которых распространяются аж на личное золото, зависел от качества проката Миуры и Кихары. И, к сожалению Насти и Луки, Рику и Миура были практически безупречны: подкрутка на третий уровень, каскад 3Т+2А+2А (с небольшим недокрутом у партнёрши и большим расстоянием между фигуристами), выброс лутц, тодес на максимум, сольный сальхов и выброс риттбергер — за этот набор элементов пара заработала космические 155,55 балла. Своей команде спортсмены принесли максимальное количество очков, себе же они сделали другой подарок — мощную заявку перед «личкой» Олимпиады.

Гленн уничтожила преимущество США над Японией

У женщин-одиночниц продолжилась тенденция, когда Грузия обыгрывает Италию. Анастасия Губанова собрала все силы и выложилась на максимум в своей произвольной программе. Она исполнила каскад 3+3 из флипа и тулупа, тройные риттбергер и лутц, справилась с каскадом 3+2+2 с лутцем, акселем и тулупом, затем в её прокате болельщики увидели комбинацию из тройного флипа и двойного тулупа, а также дупель. Дорожку шагов Настя выполнила на третий уровень, зато все вращения были на максимум. Одухотворённо каталась Губанова и заслужила от судей аж 140,17 балла — лучший результат в сезоне пришёлся на Игры. Удивительно.

Основная соперница чемпионки Европы — Лара Наки Гутманн — выступила значительно хуже: несколько недокрутов, «бабочка», два каскада 3+2 — всё это снизило её итоговую оценку, которая составила лишь 126,94 балла.

Каори Сакамото Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Второе принципиальное противостояние случилось между США и Японией в лице двух спортсменок — Эмбер Гленн и Каори Сакамото. Вот только американка точно была «не в ногах» — свой коронный аксель 3,5 она исполнила, но «клюнула» на приземлении, а вот дальше всё было довольно грустно — от степ-аута на флипе до каскадов 3+2. Движения Эмбер были зажатыми, куцыми, и арбитры не могли это не заметить. Что говорить, если они поставили её ниже Насти? Гленн с оценкой в 138,62 балла расположилась следом за Губановой. В отличие от представительницы США, главная одиночница Страны восходящего солнца выдала отличный прокат с дупелем, флипом, каскадом тройной лутц — двойной тулуп, сальховом, ещё одним каскадом, но уже 3+3 с флипом первым элементом, секвенцией 2+2 и сольным риттбергером. Однако отнюдь не прыжки стали главной силой Сакамото — Каори вложилась в хореографию, везде набрала максимум, поэтому арбитры и поставили ей 148,62 балла.

Таким образом, перед выступлениями мужчин-одиночников команды США и Японии сравнялись по очкам, а разрыв между Грузией и Италией сократился до двух баллов.

Малинин принёс золото Олимпиады команде США

Нервы зашкаливали, и Ника Эгадзе, который после короткой программы признался, что «командник — это не его», не смог в полной мере реализовать свой потенциал. Ученик Этери Тутберидзе начал с «бабочки» на лутце, затем исправился и приземлил квад-тулуп и ещё каскад 4+3 с сальховом и тулупом, но следом на акселе 3,5 допустил степ-аут. Во второй половине, увы, спортсмен лишился одного из квадов, сделав 3+3. Больше Ника не ошибался, однако было видно в каждом движении, как волнуется фигурист. Эгадзе исполнил все вращения на третий уровень, зато на дорожке шагов чемпион Европы отработал на максимум. Арбитры поставили ему 154,79 балла.

Маттео Риццо мог не обыгрывать грузина — итальянцу было достаточно не улететь далеко, и он сделал ставку на чистоту проката. Из ультра-си фигурист выполнил только квад-тулуп и два трикселя, но зато его программа смотрелась цельной, наполненной историей, с выраженной хореографией и контрастными эмоциями. Маттео постарался на славу и получил 179,62 балла.

Маттео Риццо Фото: Qian Jun/MB Media/Getty Images

В то время как судьбу бронзы решил Ника Эгадзе, сдав прокат, судьбу золота предстояло решать Илье Малинину. Американец не пошёл в кваксель, начав с роскошного четверного флипа, за которым последовали тройной аксель и лутц в четыре оборота, на котором фигурист слегка пригнулся ко льду. Передохнул Илья на тройном риттбергере, вращении и дорожке шагов, затем пошёл штурмовать второй квад-лутц, но на нём случился степ-аут, а это значит, что Малинин потерял каскад и заработал повтор. Комбинации надо было срочно возвращать, и спортсмен выполнил четверной тулуп и тройной сальхов через ойлер, а также квад-сальхов с трикселем. Даже с серьёзной ошибкой обойти такого представителя США было невозможно. 200,03 балла — Сюну Сато предстояло либо превзойти этот результат, либо уступить и лишиться золотой медали.

Японец вышел показать свой максимум: лутц и два тулупа, один в каскаде Сюн исполнил блестяще — очень хорошие квады. Также и две секвенции с трикселями были на уровне. В прыжковой части Сато не допустил помарок. Дорожка и одно из вращений не были сделаны на четвёртый уровень, впрочем, как и у его соперника. Так что математически победа не могла достаться представителю Японии. Итог: 194,86 балла и серебряная медаль Игр в Милане.

Первый комплект наград был разыгран в красивой борьбе. Болельщики увидели как прокаты жизни, как у Сато, Риццо и Губановой, так и откровенно заваленные выступления, как у Эгадзе и Гленн.