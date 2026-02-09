Как Петросян победить в Милане? Ради золота Олимпиады Аделии нужно идти на риск!

Олимпийские игры в Милане уже в самом разгаре! Соревнования по фигурному катанию начались с командного турнира, но уже совсем скоро мы будем следить за выступлениями в индивидуальном первенстве. В частности — за выступлениями одной из главных претенденток на золото Игр россиянкой Аделией Петросян. У неё есть свои личные козыри — прыжки ультра-си: тройной аксель и четверной тулуп. Но будет ли этого достаточно, чтобы подняться на верхнюю ступень пьедестала?

Нужно идти ва-банк в короткой программе

Для того чтобы претендовать на золото главного старта четырёхлетия, Аделии крайне важно пойти на риск и исполнить тройной аксель в короткой программе. С учётом отсутствия международного рейтинга из-за отстранения российских фигуристов, Петросян будет выступать под первым или вторым стартовым номером. А это значит, что рассчитывать на попадание в сильнейшую разминку с чистым прокатом без элементов ультра-си не приходится — судьи, как правило, придерживают оценки спортсменам из первых групп. А вот тройной аксель даст Петросян шанс оказаться в последних разминках уже в произвольной программе.

Об этом говорит и её тренер Этери Тутберидзе: «Наверное, побороться за пьедестал – это должно быть в короткой программе. Всё-таки прыжок ультра-си, это должен быть тройной аксель. С тройным акселем она получит ближе к 70. И вот ближе к 70 вынесет её в последнюю или предпоследнюю разминку перед произвольной программой», — сказала Тутберидзе Okko.

Даниил Глейхенгауз, Аделия Петросян и Этери Тутберидзе Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Если Петросян безошибочно исполнит короткую программу с каскадом во второй половине, но без трикселя, то, скорее всего, окажется лишь в середине турнирной таблицы, откуда подняться выше будет очень трудно даже с четверными прыжками в произвольной программе. Да, тройной аксель — это большой риск — в случае падения с элемента ультра-си Аделия улетит в конец турнирной таблицы. Без особой любви судей, которая есть у соперниц нашей чемпионки, отыграться будет трудно. Но без риска шансы на медали в текущих условиях кажутся совсем туманными.

Использовать козырь в произвольной программе

Тройным акселем, помимо россиянки, владеют одиночницы из Японии Ами Накаи, Монэ Тиба и американка Эмбер Гленн. А вот другим элементом ультра-си — четверными прыжками — среди всех участниц Олимпиады в Милане может похвастаться только наша Петросян. Именно квад-тулуп и должен стать главным козырем в рукаве россиянки.

Тутберидзе пока не раскрывала всех карт, но выразила мнение, что рассчитывать контент на произвольную программу нужно исходя из результата в короткой: «Нужно делать минимум, я бы сказала, или суперчистый прокат с одним четверным – это если в последней разминке – или всё-таки два ультра-си. Это может быть один тулуп, один аксель. Или два тулупа. Это вопрос. Это же всё равно математика».

Чтобы исполнить четверной тулуп, Аделии прежде всего важно справиться с психологией. На тренировках, разминках и непосредственно в прокатах произвольных программ мы уже неоднократно видели, что этот элемент у Петросян есть в арсенале — и отлично знаем, что она прекрасно им владеет. Осталось лишь провести грамотную психологическую работу и исполнить его в программе на Олимпийских играх.

Покорить судей не только прыжками

На относительно высокие компоненты от судей российской фигуристке можно рассчитывать только при чистых прокатах. В олимпийской квалификации в сентябре Петросян получила оценку за компоненты, примерно равную баллам Ами Накаи и Эмбер Гленн в финале Гран-при. При этом Накаи проводит дебютный сезон во взрослом разряде, а Гленн не славится высокой второй оценкой. Однако в соперницах у Аделии будут и другие спортсменки, к которым судьи достаточно щедры.

Постановки Петросян действительно подобраны верно: считается, что на Олимпийские игры нужно везти лучшие программы в карьере. Но даже это не заставит судей быть щедрыми на надбавки для российской фигуристки. Существует тенденция, при которой арбитры придерживают оценки участникам первых разминок и не жалеют их для тех, кто выступает ближе к концу соревнований. Поэтому Аделии так важно оказаться в последних группах на произвольную программу.

Несмотря на все трудности, будем надеяться, что у Аделии получится выполнить всё, что она запланировала, и занять достойное место на пьедестале. Но рецепт прост: тройной аксель в короткой программе, тулуп в произвольной и качественная презентация постановок, которые действительно способны покорить публику и судей. Кто не знает Майкла Джексона? И кто сможет остаться равнодушным к мощному танго русской девушки в красном платье, которое она прекрасно выкатывает уже второй сезон подряд?