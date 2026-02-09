Третий день Олимпиады-2026. Сегодня в розыгрыше — ещё пять комплектов медалей! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В понедельник, 9 февраля, в Италии пройдут соревнования третьего медального дня Олимпиады-2026. Сегодня будут разыграны пять комплектов наград. На пьедестал взойдут горнолыжники, фристайлисты, сноубордисты, конькобежцы и прыгуны на лыжах с трамплина.
Россиян на аренах Игр будет немного. В борьбу вступит только наша саночница Дарья Олесик, которая проведёт два первых заезда. Ещё одно важное событие — начало розыгрыша персональных медалей в фигурном катании: танцевальные пары исполняют ритм-танец. Интересно будет посмотреть и на китайскую модель и фристайлистку Эйлин Гу, которая выйдет на старт в слоупстайле.
🥌 Прямо сейчас на Олимпиаде-2026 проходят четыре матча по кёрлингу в миксте: Швейцария — Канада, Италия — США, Норвегия — Южная Корея, Чехия — Эстония.
Татьяна Навка высказалась об Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она выразила заинтересованность в этих соревнованиях как болельщик.
«Обязательно интересно и здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет. У нас есть возможность смотреть, и мы наблюдаем. Конечно, это представляет интерес», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Пётр Гуменник рассказал о проблемах с добиранием в Олимпийскую деревню. Сперва фигурист показал, как их автобус застрял в пробке. Позже автобус поехал по встречной полосе.
Дмитрий Губерниев обратился с критикой в адрес президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе на фоне отсутствия поддержки Савелия Коростелёва.
«А что это у нас Президент ФЛГР молчит как рыба об лёд??? Наш лыжник за медали Олимпиады борется и тишина…. Где поддержка??? Сказать нечего??? Или сказал кто замолчать??? Стыдно молчать сейчас, очень стыдно….!» — написал Губерниев на личной странице в телеграм-канале.
Израильский спортсмен Адам Эдельман в социальных сетях сообщил о том, что в номер сборной Израиля по бобслею проникли злоумышленники.
«Во время подготовки к Олимпиаде в апартаменты команды проникли злоумышленники. Были украдены вещи на тысячи долларов и паспорта. Вот такой сезон… Спасибо за слова поддержки. Мы победители, а не жертвы. Наш путь — это всегда движение вперёд. Мы с гордостью продолжаем тренировки и с нетерпением ждём возможности показать нечто по-настоящему мощное на этих Играх как часть команды из десяти выдающихся спортсменов, представляющих Израиль», — написал Эдельман в социальных сетях.
Фото: из личного архива Адама Эдельмана
Татьяна Навка прокомментировала новость о возможном решении МОК восстановить права России в спорте.
«Безусловно обнадёживающая и радостная новость. Мы надеемся, что спортивные федерации прислушаются к МОК и дело сдвинется с места. Вот и вся история», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее появилась информация, что в Милане состоялось заседание членов МОК, где делегаты выразили готовность содействовать возвращению российских спортсменов. Об этом сообщил американский New York Times.
Для российского зрителя день не самый насыщенный, но без интересных событий он точно не останется. Дарья Олесик представит Россию в санном спорте — заезды стартуют в 19:00 по московскому времени. Также российским болельщикам стоит обратить внимание за выступлениями в фигурном катании Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, представляющих Грузию.
📅 Расписание дня
Всем привет! В понедельник, 9 февраля, на Олимпиаде-2026 разыграют пять комплектов наград. Финалы запланированы у прыгунов с трамплина, конькобежцев, фристайлистов, сноубордистов и горнолыжников.
