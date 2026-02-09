На Играх дебютирует российская саночница Дарья Олесик. А также начнётся розыгрыш персональных наград в фигурном катании.

Третий день Олимпиады-2026. Сегодня в розыгрыше — ещё пять комплектов медалей! LIVE

В понедельник, 9 февраля, в Италии пройдут соревнования третьего медального дня Олимпиады-2026. Сегодня будут разыграны пять комплектов наград. На пьедестал взойдут горнолыжники, фристайлисты, сноубордисты, конькобежцы и прыгуны на лыжах с трамплина.

Россиян на аренах Игр будет немного. В борьбу вступит только наша саночница Дарья Олесик, которая проведёт два первых заезда. Ещё одно важное событие — начало розыгрыша персональных медалей в фигурном катании: танцевальные пары исполняют ритм-танец. Интересно будет посмотреть и на китайскую модель и фристайлистку Эйлин Гу, которая выйдет на старт в слоупстайле.