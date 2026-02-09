Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада 2026 в Милане – онлайн-трансляция соревнований 9 февраля 2026

Третий день Олимпиады-2026. Сегодня в розыгрыше — ещё пять комплектов медалей! LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
,
Олимпиада-2026
Комментарии
На Играх дебютирует российская саночница Дарья Олесик. А также начнётся розыгрыш персональных наград в фигурном катании.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В понедельник, 9 февраля, в Италии пройдут соревнования третьего медального дня Олимпиады-2026. Сегодня будут разыграны пять комплектов наград. На пьедестал взойдут горнолыжники, фристайлисты, сноубордисты, конькобежцы и прыгуны на лыжах с трамплина.

Что там с медальным зачётом Олимпийских игр?
Россиян на аренах Игр будет немного. В борьбу вступит только наша саночница Дарья Олесик, которая проведёт два первых заезда. Ещё одно важное событие — начало розыгрыша персональных медалей в фигурном катании: танцевальные пары исполняют ритм-танец. Интересно будет посмотреть и на китайскую модель и фристайлистку Эйлин Гу, которая выйдет на старт в слоупстайле.

📅 Расписание дня
Live Андрей Гуров

🥌 Прямо сейчас на Олимпиаде-2026 проходят четыре матча по кёрлингу в миксте: Швейцария — Канада, Италия — США, Норвегия — Южная Корея, Чехия — Эстония.

12:20 Андрей Гуров

Татьяна Навка высказалась об Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она выразила заинтересованность в этих соревнованиях как болельщик.

«Обязательно интересно и здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет. У нас есть возможность смотреть, и мы наблюдаем. Конечно, это представляет интерес», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
12:05 Андрей Гуров

Пётр Гуменник рассказал о проблемах с добиранием в Олимпийскую деревню. Сперва фигурист показал, как их автобус застрял в пробке. Позже автобус поехал по встречной полосе.

11:47 Андрей Гуров

Дмитрий Губерниев обратился с критикой в адрес президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе на фоне отсутствия поддержки Савелия Коростелёва.

«А что это у нас Президент ФЛГР молчит как рыба об лёд??? Наш лыжник за медали Олимпиады борется и тишина…. Где поддержка??? Сказать нечего??? Или сказал кто замолчать??? Стыдно молчать сейчас, очень стыдно….!» — написал Губерниев на личной странице в телеграм-канале.
11:33 Андрей Гуров

Израильский спортсмен Адам Эдельман в социальных сетях сообщил о том, что в номер сборной Израиля по бобслею проникли злоумышленники.

«Во время подготовки к Олимпиаде в апартаменты команды проникли злоумышленники. Были украдены вещи на тысячи долларов и паспорта. Вот такой сезон… Спасибо за слова поддержки. Мы победители, а не жертвы. Наш путь — это всегда движение вперёд. Мы с гордостью продолжаем тренировки и с нетерпением ждём возможности показать нечто по-настоящему мощное на этих Играх как часть команды из десяти выдающихся спортсменов, представляющих Израиль», — написал Эдельман в социальных сетях.

Фото: из личного архива Адама Эдельмана

11:20 Андрей Гуров

Татьяна Навка прокомментировала новость о возможном решении МОК восстановить права России в спорте.

«Безусловно обнадёживающая и радостная новость. Мы надеемся, что спортивные федерации прислушаются к МОК и дело сдвинется с места. Вот и вся история», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что в Милане состоялось заседание членов МОК, где делегаты выразили готовность содействовать возвращению российских спортсменов. Об этом сообщил американский New York Times.

11:12 Андрей Гуров

Для российского зрителя день не самый насыщенный, но без интересных событий он точно не останется. Дарья Олесик представит Россию в санном спорте — заезды стартуют в 19:00 по московскому времени. Также российским болельщикам стоит обратить внимание за выступлениями в фигурном катании Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, представляющих Грузию.

Финалы во фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде не заставят скучать!
11:02 Андрей Гуров

📅 Расписание дня

Всем привет! В понедельник, 9 февраля, на Олимпиаде-2026 разыграют пять комплектов наград. Финалы запланированы у прыгунов с трамплина, конькобежцев, фристайлистов, сноубордистов и горнолыжников.

Полное расписание дня — в нашем материале:

Комментарии
