Олимпийская эстафета помирила Вирер и Виттоцци. Итальянки конфликтовали много лет!

Олимпийские игры объединяют. И речь не только про моральное единение тысяч людей с разных концов мира. Иногда Игры помогают буквально найти общий язык даже тем, кто долгие годы жил в конфликте. Пример тому – Доротея Вирер и Лиза Виттоцци. Два лидера итальянской сборной не общались несколько лет, но помирились на домашней Олимпиаде.

«Эта ситуация подкосила меня»

Две ведущие итальянские биатлонистки последних лет Доротея Вирер и Лиза Виттоцци никогда не были близкими подругами, однако раньше неплохо общались. Рабочие отношения не могла испортить даже очная борьба за «Большой хрустальный глобус» в Кубке мира сезона-2018/2019.

«Мы не обсуждаем с Доро наше положение в общем зачёте Кубка мира. Мы просто общаемся и дружим», – признавалась тогда Виттоцци.

Но напряжение всё-таки возникло. Год спустя, аккурат перед домашним чемпионатом мира, Лиза рассказала, что во время ЧМ-2019 из-за одного поступка изменила своё отношение к Доротее.

Доротея Вирер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images обе

На домашнем ЧМ в Антхольце Вирер пропустила эстафету, сославшись на плохое самочувствие, но буквально через сутки выступила в масс-старте и выиграла его. Именно это и вывело Виттоцци из себя.

«Вирер просто отказалась от эстафеты, чтобы сконцентрироваться на масс-старте. Она просто решила выкроить себе день отдыха. Это было сделано с согласия тренеров. Я была категорически против такого расклада. Эта ситуация подкосила меня, выбила из колеи до конца сезона. И поэтому я проиграла Кубок мира. Я бы сама так никогда не поступила. Почему решила об этом сказать? Мы всё равно с Доротеей не друзья, а соперницы. В спорте вообще не обязательно ладить со всеми. Я очень тяжело восприняла её поступок. Это повлияло на меня и в начале текущего сезона», – рассказывала Лиза.

Доротея же в ответ выдала свою версию событий.

«Я была нездорова, поэтому не смогла стартовать. Конечно, Лиза была разочарована тем, что не выиграла «Большой хрустальный глобус». Но я бежала сингл-микст, а она – классическую эстафету, так что мы были в одинаковой ситуации. Она никогда не подходила ко мне. Она говорила об этом только со СМИ. Так что это очень странная ситуация для всех её участников.

Слова Лизы не повлияли на моё желание выступить в женской эстафете. Я хочу побороться для всех, кто захочет прийти и поболеть за меня. Это домашний чемпионат. Многие могут взять медали, но я буду бороться. Я больше не чувствую никакого давления после того, как выиграла золото. Поэтому могу просто наслаждаться и никому ничего не доказывать», – заявила Вирер.

«Противоположности не всегда ладят»

Очевидно, что после той ситуации в команде не всё было спокойно, обе итальянки всегда максимально сдержанно высказывались друг о друге.

«Изменились ли отношения с Доротеей? Для меня да, но только для меня, думаю. Я не то чтобы холодна с ней, скажем, со спортивной точки зрения есть вещи, которых я бы делать не стала. Я бы сделала другой выбор.

Лиза Виттоцци Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images обе

Сейчас я буду общаться с ней так же, как и всегда. В спорте принимаются разные решения. С ними нужно мириться, нравятся они тебе или нет. Ты не должен против воли поддерживать со всеми хорошие отношения. Мы коллеги, мы вместе тренируемся, мы живём вместе. Однако мы две противоположности, а противоположности не всегда ладят. Но мы уважаем друг друга, хоть и соперничаем в гонках», – объясняла свою позицию Виттоцци.

«Я думаю, что в большинстве случаев вела себя адекватно. К тому же я чувствую поддержку от всей команды. И я довольна тем, чего сама сделала для команды. Конечно, я бы предпочла, чтобы все претензии были высказаны мне лично, без втягивания в это дело журналистов и других людей», – утверждала Вирер.

В последние годы итальянки старались почти не взаимодействовать друг с другом. Да, они продолжали вместе бегать за сборную и соревноваться в эстафетах, но в остальном дистанцировались друг от друга. Пока Виттоцци тренировалась со сборной, Вирер уходила на самоподготовку или занималась с мужской командой. Чем дальше – тем лучше.

Но журналисты и болельщики постоянно сравнивали девушек друг с другом. Общественность сильнее давила на Лизу: она, мол, ничего не добилась и остаётся в тени своей более опытной и титулованной коллеги. Сезон-2023/2024, когда Лиза выиграла «Большой хрустальный глобус», расклад сил немного изменил. Однако отношения биатлонисток всё равно не наладились.

Но, кажется, всё изменила Олимпиада-2026. В смешанной эстафете Италия уверенно забрала серебро. Случилось это во многом благодаря усилиям Доротеи на третьем и Лизы на четвёртом этапе. После финиша Вирер была первой, кто подошёл к Виттоцци. Она тепло обняла свою подругу по команде, празднуя медаль, которой ни у Доро, ни у Лизы ещё не было.

Возможно, это магия Олимпиады. Может, сила домашних трибун. Может, дух скорого завершения карьеры. В общем-то, причина такого поступка не так важна. Главное, что дивы итальянского биатлона наконец-то помирились.