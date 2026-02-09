0,00 секунды принесли болгарскому сноубордисту историческую медаль. Как это возможно?

Битва за медали в параллельном гигантском слаломе у мужчин-сноубордистов на Олимпиаде-2026 получилась потрясающей. Золото забрал австриец Беньямин Карл, который после победы оголил торс и повторил то, что делали Криштиану Роналду, Марио Балотелли и Херман Майер.

А в малом финале за бронзу спортсмены показали абсолютно одинаковое время. Даже в финишном протоколе стоит 0,00 секунды! Но бронзовую медаль вручили только одному из участников. Судьи долго разбирали фотофиниш этой зарубы.

В битве за третье место сошлись чемпион мира в параллельном слаломе болгарин Тервел Замфиров и вице-чемпион Олимпиады в Пекине в параллельном гиганте словенец Тим Мастнак. И это был очень плотный заезд. Поначалу лидировал Замфиров, который выбрал красную часть трассы. Но Мастнак сумел накатить на соперника на финише.

Оба пересекли черту с вытянутыми руками, а хронометраж зафиксировал одинаковые результаты. Даже на повторах не было понятно, кто же в итоге был быстрее. В результате лишь фотофиниш показал, что болгарин опередил своего соперника… на длину фаланги пальцев. В протоколе так и осталось одинаковое время, но медаль вручили Замфирову.

«Это было очень напряжённо – ждать результатов фотофиниша. Либо ты получаешь медаль, либо остаёшься ни с чем. Я ещё никогда в своей жизни так не волновался. Спорт научил меня терпению и уважению. Если бы остался четвёртым, я бы не расстроился. Но я рад, что всё сложилось так, как сложилось», — сказал после награждения болгарский сноубордист.

Для 20-летнего Замфирова и всей Болгарии это историческое достижение. Тервел стал лишь пятым представителем страны, которому удалось завоевать награду на зимних Олимпиадах. Ему не было ещё и года, когда в Турине-2006 серебро в шорт-треке выиграла Евгения Раданова. Кроме них, награды на зимних Играх брали биатлонистки Екатерина Дафовска и Ирина Никульчина, а также лыжник Иван Лебанов.

Интересно, что в женских соревнованиях Олимпиады-2026 участвовала родная сестра Тервела 16-летняя Малена Замфирова, но она выбыла в 1/8 финала.