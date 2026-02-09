Итальянский чемпион выступил на Олимпиаде с российским флагом на шлеме. Как и зачем?!

На Олимпийских играх – 2026 российским спортсменам запрещено использование любой символики своей страны. Вместо них с флагом России вышел легендарный сноубордист из Италии Роланд Фишналлер.

Итальянец с российским флагом

45-летний Фишналлер приехал в родную Италию, чтобы в последний раз побороться за медаль Игр. Как только Роланд завершил первый победный заезд в рамках квалификации, камера трансляции показала шлем сноубордиста. Оказалось, что на нём изображены сразу семь флагов, включая российский.

Всё это происходит в условиях, в которых МОК официально запретил использовать символику нашей страны на Олимпийских играх. Однако Фишналлеру ничего за это не будет, ведь флаг России в его случае не имеет никакого политического подтекста.

Шлем Роланда Фишналлера Фото: кадр из трансляции Okko

Роланд просто отмечает свою олимпийскую историю. Для легенды сноуборда Игры в Милане стали седьмыми в карьере. Ровно столько флагов он и отобразил на шлеме. Каждый – в честь страны-хозяйки пройденной им Олимпиады: дважды Италии, США, Канады, России, Южной Кореи и Китая.

В необычном шлеме Фишналлер вышел в 1/8 финала лидером квалификации и дошёл до четвертьфинала, где допустил ошибку, не завершил заезд и выбыл из розыгрыша.

К сожалению для болельщиков, сноубордист заявил, что эти Игры станут последними в его карьере. Жаль, что он так и не добрался до своей медали.