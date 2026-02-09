«Возраст — это просто цифры». Австрийская сноубордистка зажигает на Олимпиаде в 52 года!

Параллельный гигантский слалом в сноуборде среди женщин на Олимпиаде-2026 завершился громкой сенсацией: главная претендентка на победу чешка Эстер Ледецка выбыла в четвертьфинале, хотя по всем раскладам должна была брать третье подряд олимпийское золото.

Её соперницей в 1/8 финала была удивительная спортсменка – австрийка Клаудия Риглер. Летом ей исполнится 53 года! После окончания параллельного гигантского слалома Клаудия Риглер попрощалась с Олимпийскими играми, на которых так и не смогла взять ни одной медали, и… объявила о продолжении карьеры!

Биография этой спортсменки заслуживает вашего внимания.

Победила Заварзину в финале ЧМ-2015

В 2015 году на домашнем чемпионате мира в Крайшберге Клаудия Риглер завоевала титул чемпионки мира в параллельном гигантском слаломе. Ровно 10 лет спустя после того, как это достижение покорилось её родной сестре Мануэле, которая младше Клаудии на год.

В финале турнира 41-летняя на тот момент Риглер обыграла россиянку Алёну Заварзину. Австрийская сноубордистка взяла у россиянки реванш за поражение в финале ЧМ-2011. «Я просто не могу этого осознать. Это настоящая сказка», — говорила тогда Клаудия, которая стала самой возрастной чемпионкой мира в истории сноуборда.

А спустя пару месяцев в Москве австрийка выиграла этап Кубка мира в параллельном слаломе и установила ещё один рекорд, ведь в таком возрасте турниры подобного уровня никто не выигрывал.

Клаудия Риглер в Москве Фото: Из личного архива Риглер

Пропустила Олимпиаду-2022 из-за прививки

Клаудия Риглер дебютировала на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Она пропустила Игры-2006 в Турине из-за сложного перелома левой ноги, однако приезжала соревноваться в Ванкувер, Сочи и Пхёнчхан, всякий раз доказывая, что она не слабее молодых соперниц.

Но на Олимпиаду в Пекин её не взяли. Не по спортивному принципу, а из-за пандемии ковида. Риглер отказалась вакцинироваться, поскольку у неё уже были антитела после перенесённой болезни.

Австрийский лыжный союз объявил, что в Китай поедут только те, кто поставил прививку. Риглер приняла это решение, заявив, что таковы правила.

«Да, это было сложное решение. Но я не могу предположить, как вакцина подействует на мой организм после перенесённой болезни, поэтому выбираю здоровье», – объяснила спортсменка.

Клаудия Риглер Фото: David Ramos/Getty Images

Работала парикмахером до дебюта на Кубке мира

До начала активной спортивной карьеры – а отсчёт начинается с дебюта на Кубке мира в 1994-м, Клаудия Риглер работала парикмахером. Это позволяло более-менее зарабатывать на жизнь, но Клаудии жутко не понравилось.

«Я поняла, что любая работа, куда нужно приходить к девяти часам и уходить в 18 – не для меня. Это просто надоедает», – признавалась австрийка.

Гоняет на «Харлее», который выиграла ещё в 1999-м

В марте 1999 года Клаудия Риглер победила в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубке мира в Италии. За победу организаторы подарили ей мотоцикл «Харлей Дэвидсон». По улицам Зальцбурга она гоняет на нём до сих пор. В том числе и на вторую работу.

Клаудия Риглер Фото: Gregory Bull/AP Photo/ТАСС

Риглер получила диплом нейроментального тренера и занимается с детьми и подростками. Она утверждает, что новая специальность помогает и ей самой в спорте, помимо ежедневной йоги и тренировок.

Кстати, дому, в котором жила семья Риглер, более 100 лет, а отапливается он дровами.

Пережила исключение из состава сборной

30-летнюю Риглер тогдашний главный тренер сборной Австрии по сноуборду единоличным решением исключил из состава, заявив, что она уже возрастная спортсменка и пришла пора заниматься чем-то другим, поскольку больше ни одной гонки она выиграть не способна.

«Я тогда попала в ужасно сложную финансовую ситуацию. Всё это мотивировало меня доказать, что возраст не играет никакой роли, смотреть нужно не в паспорт, а на результаты», – сказала Риглер, которая вот уже 22 года с того момента доказывает, что может биться на равных и с молодыми.

Клаудия Риглер Фото: Gian Ehrenzeller/AP Photo/ТАСС

«Я хочу, чтобы все знали, сколько мне лет. Возраст всегда вызывал у меня чувство гордости. Я совершенно не возражаю, чтобы об этом писали и говорили. Это лишь даёт мне стимул показать, что можно раздвигать границы возможного», — подчеркнула спортсменка в одном из интервью.

На холодильнике висит магнитик с девизом

Девиз Клаудии Риглер звучит так: «Возраст – это просто цифры». На холодильнике у неё дома висит магнитик с этими словами. А сама она утверждает, что ограничения – только в голове у каждого.

«Мысли очень многое могут с нами сделать. Если я буду говорить себе, что я стара и у меня больше нет сил, мозг в конце концов в это поверит. Я никогда не позволяла и не позволю себе такому случиться», — уверена Риглер.