Никита Филиппов ворвался в число мировых лидеров всего за один сезон и теперь претендует на медаль Олимпиады.

«Мои соперники — люди, а не роботы». Как российский ски-альпинист пробился на ОИ-2026

На Олимпийских играх – 2026 дебютирует новый вид спорта – ски-альпинизм. Удивительно, но у России в нём есть спортсмен, который буквально за один сезон ворвался в когорту мировых лидеров и является претендентом на награду! Давайте знакомиться с Никитой Филипповым с Камчатки.

Никита Филиппов. Основная информация



Дата рождения: 22 ноября 2002 года.

Возраст: 23 года.

Место рождения: Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.

Вид спорта: ски-альпинизм.

Победы и достижения: 23-кратный чемпион России, серебряный призёр чемпионата мира в категории U23 (2025), двукратный бронзовый призёр этапов Кубка мира.

Детство

Никита Филиппов родился в Петропавловске-Камчатском, и это во многом предопределило его карьеру в спорте. Просто невозможно оставаться в стороне от зимних видов, когда вокруг тебя снег, горы и все условия для занятий. На лыжи двухлетнего Никиту поставил отец. Возможно, это было слишком рано, поскольку мальчик решил, что станет знаменитым каратистом. В пять лет он настоял на том, чтобы родители водили его в секцию.

Но каратистом он был недолго. Друг пошёл в биатлон и уговорил Никиту. Тренером в секции был родной дядя Филиппова. Биатлон и лыжные гонки стали специализацией юного спортсмена. Так продолжалось до 2014 года, пока отец не предложил попробовать совершенно новый вид спорта – ски-альпинизм.

«Когда мне было 12 лет, решили с отцом попробовать, что это такое. Отец сделал мне лыжи из горных, просверлил отверстия для камусов, поставил крепления для специальных ботинок для альпинизма. Я начал заниматься, и меня это всё захватило. Первую гонку пробежал на Авачинском вулкане, а там такие виды – закачаешься! Плюс свобода движений, да и вообще ощущение свободы.

Я занимался параллельно с лыжами и биатлоном. В этих видах у меня тоже всё получалось, на Камчатке всё выигрывал, а выехать куда-то за пределы региона не мог. В федерации всё только обещали. Помню, я уже полностью в ски-альпинизм ушёл, а меня попросили помочь, выступить на чемпионате Камчатского края по биатлону. Я выиграл спринт с девятью промахами из 10 выстрелов», – рассказывал Филиппов в интервью «Чемпионату».

Никита Филиппов Фото: Из личного архива Никиты Филиппова

Начало карьеры

Окончательно на скимо Никита сосредоточился в 2018-м, хотя тогда даже разговоров об олимпийском будущем этого вида спорта не было. Результаты пришли сразу. Через три года после начала карьеры в ски-альпинизме Филиппов уже входил в основной состав взрослой сборной России, хотя по возрасту ещё мог выступать среди юниоров.

Это неудивительно, поскольку отец Филиппова – главный тренер сборной России по скимо. Понятно, что Алексей Филиппов многое делал для сына в плане организации тренировочного процесса, но результаты Никиты – плоды его собственного тяжелейшего труда вкупе с большим потенциалом.

Никита Филиппов Фото: Из личного архива Никиты Филиппова

В 2020-м Никита Филиппов участвовал в юношеской зимней Олимпиаде и пробился в финал спринта. Это было огромным достижением для российского ски-альпинизма. Спустя год скимо стал олимпийским видом спорта, а спринт – олимпийской дисциплиной. Но толком попробовать себя на взрослом уровне в борьбе с сильнейшими Филиппов не успел из-за отстранения России от международных соревнований.

Результаты в России и в мире

Никита Филиппов – многократный чемпион России в разных дисциплинах ски-альпинизма, в 23 года у него 23 титула. Главного соперника в стране он каждый день видит в зеркале. Иногда Никита выигрывает даже на одной лыже.

«Своё 23-е золото на чемпионатах страны выиграл с трудом: во время индивидуальной гонки сломал лыжу. Думал – всё, но отец свою отдал вместе с ботинком, хотя у нас разные размеры. Потерял много времени на этом, однако на разных лыжах и в разных ботинках догнал ребят и сумел победить.

Эта история меня научила тому, что не нужно быть таким самоуверенным и иногда необходимо придерживать себя. А я такой – последняя гонка, родная трасса, сейчас на спуске раздам как следует. Раздал. Впечатался в застругу мама не горюй, на одной лыже доезжал спуск. Больше такого не будет, конечно», — признался спортсмен.

После возвращения на Кубок мира Филиппов дважды стал бронзовым призёром в спринте. Оба раза в 2026-м – во Франции и в Испании.

«Теперь совершенно точно понятно, что мои соперники – тоже люди, а не какие-то роботы. С ними возможно соперничать на таком уровне и очень интересно это делать, а местами – даже легко», — отметил Никита.

Отбор на Олимпиаду-2026

Никита Филиппов первым среди всех российских спортсменов отобрался на Олимпийские игры в Италии.

Никита Филиппов Фото: Из личного архива Никиты Филиппова

Международная федерация скимо перед стартом сезона-2024/2025 приняла регламент допуска российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. За такое разрешение Филиппов заплатил € 5000, но отбил их сполна.

Никита сумел пройти жёсткий квалификационный отбор, хотя российская команда не участвовала в эстафетах, где разыгрывались большинство именных квот. Филиппов по итогам Кубка мира в олимпийском квалификационном рейтинге стал девятым, что позволило ему попасть на Игры-2026 по спортивному принципу.

Летом и осенью 2025 года он сдал необходимое количество допинг-тестов по заказу международной федерации, получил нейтральный статус на олимпийский сезон, а затем и приглашение на Олимпиаду.

Никита Филиппов Фото: Из личного архива Никиты Филиппова

Личная жизнь

Достоверных сведений о личной жизни Никиты Филиппова в открытых источниках нет. Известно лишь, что к будущей супруге спортсмен предъявляет скромные требования – быть доброй и понимать, что он часто отсутствует дома по работе.

Образование и хобби

Филиппов получил образование в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

Никита Филиппов – заядлый рыбак. Летом на межсборье с двумя друзьями за двое суток он выловил более 200 кг рыбы! А ещё он почти профессионально играет на гитаре. Правда, возить её с собой получается редко – и без того багаж весьма внушительный. Но когда Никита приезжает домой, то отрывается по полной программе. Кроме того, он собирает кубик Рубика менее чем за минуту.