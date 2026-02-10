Путь волонтёра: от подачи заявки до церемонии открытия Олимпиады-2026

Ни одно крупное спортивное событие не может быть организовано без волонтёров. Именно они делают соревнования комфортными для гостей и участников. На Олимпийских играх – 2026 в Италии задействованы 18 000 волонтёров. Мы поговорили с одним из них и узнали подробности такой работы.

О чём расскажем:

Кто и почему становится волонтёром на Олимпиаде?

Ульяна Шуба волонтёр Олимпийских игр — 2026 «За моими плечами длинный путь профессионального спорта, я посвятила 13 лет синхронному плаванию. Попав в спорт однажды, расстаться с ним я уже не смогла».

Сейчас переключила внимание на получение высшего образования и креативную карьеру, но по-прежнему ищу возможности быть рядом с миром спорта. Работа волонтёром идеально подходит.

Мне посчастливилось побывать на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году и посмотреть вживую соревнование по синхронному плаванию. Эмоции были непередаваемые. Именно там на трибуне водной арены Парижа мне захотелось прикоснуться к такому грандиозному событию изнутри и помочь в организации Олимпийских игр в Милане в 2026 году.

Фото: Из личного архива Ульяны Шубы

Как стать волонтёром на Олимпийских играх?

Процесс отбора состоял из трёх этапов.

Заполнение заявки. Пожалуй, самый длинный этап. Анкета была очень подробной и длинной, с вопросами от уровня образования до спортивной вовлечённости, знания языков и мотивации в участии.

Пожалуй, самый длинный этап. Анкета была очень подробной и длинной, с вопросами от уровня образования до спортивной вовлечённости, знания языков и мотивации в участии. Сбор дополненной информации. После прохождения первого этапа у меня появился допуск к платформе с личным аккаунтом. Нужно было предоставить ещё более детальные сведения о профессиональной деятельности, стране резидента, возможности быть на площадке и многом другом.

у меня появился допуск к платформе с личным аккаунтом. Нужно было предоставить ещё более детальные сведения о профессиональной деятельности, стране резидента, возможности быть на площадке и многом другом. Интервью с администратором. Это знакомство, проверка опытности волонтёра, вопросы об образовании, уровне знания языков, желаемой сфере и месте для работы на Играх. После этого этапа начинается распределение волонтёров для конкретных ролей.

Осенью 2024 года открылся набор на волонтёрскую программу. Я подала заявку не раздумывая, мечтая пройти хотя бы первый этап. В апреле 2025 года мне пришёл положительный ответ. После предоставления второго пакета информации я получила приглашение на собеседование. Оно прошло в середине июля 2025 года, после мне пришло финальное письмо о зачислении в команду. По итогам распределения ролей мне предложили место волонтёра спортивных презентаций.

На интервью у меня спрашивали, какой сферой деятельности я занимаюсь профессионально и в какой области мне бы хотелось быть вовлечённой на Играх. Так я не только буду полезным участником, но и смогу получить опыт в интересующей меня сфере. Я занимаюсь дизайном мероприятий, поэтому выделенная роль отлично подходит под мою профессиональную деятельность.

Фото: Из личного архива Ульяны Шубы

Чем занимаются волонтёры на Олимпиаде?

Sport presentation volunteer, или волонтёр спортивных презентаций — это доброволец, работающий над созданием атмосферы на площадках. Он сопровождает проведение церемонии и самих соревнований.

В мои обязанности входит:

поддержка в управлении талисманами, маскотами;

помощь диджеям, спикерам и приглашённым знаменитостям за кулисами;

поддержка церемонии награждения;

взаимодействие со зрителями и улучшение атмосферы мероприятия.

После распределения я буквально прыгала от радости. Думала о том, какой вклад смогу внести и какая мне выпала удивительная возможность для участия и нетворкинга. И сам факт поездки в Милан не мог не радовать.

Есть и другие виды волонтёрской деятельности на Играх. Например, помощь командам и спортсменам внутри Олимпийской деревни или помощь в работе СМИ в пресс-центрах. Для тех, кому хватает квалификации, есть медицинское волонтёрство. Такие люди в случае чего оказывают первую доврачебную помощь гостям и зрителям.

Фото: Из личного архива Ульяны Шубы

Как готовят волонтёров?

После всех распределений, уже ближе к осени, начались обязательные курсы и обучение, сертификаты которых были необходимы для финального получения аккредитации. Поскольку я не нахожусь в Милане постоянно, всё обучение проходило в онлайн-формате. Для моей позиции этого достаточно. Но для волонтёров, постоянно проживающих в Милане или имеющих возможность приезжать на курсы, проводили офлайн-встречи. Специализированные сессии для определённых видов спорта или для работы на сложных площадках, например, в горах.

В онлайн-формате занятия длились около 16 часов. На прохождение каждого блока отводилось по два часа. В конце каждого раздела — тест, по результатам которого выдаётся именной сертификат.

Параллельно с подготовкой я собрала документы для получения визы. Для оформления прикладывала все сертификаты, официальные письма и аккредитации. Путь был хоть и не самым простым и быстрым, но интересным.

Я знаю четыре языка – русский, английский, итальянский и французский. Это стало преимуществом при отборе, сертификаты о подтверждении уровня можно было подгружать на платформу. Для подготовки к Олимпиаде я упорно занималась, вспоминала французский и подтягивала итальянский так, чтобы быть максимально полезной на мероприятиях и добавить уверенности в своих силах.

Уже непосредственно перед Играми проводятся встречи с волонтёрами на объектах. Им проводят экскурсию и инструктаж, чтобы избежать путаницы во время соревнований.

Что предоставляют волонтёрам на Олимпиаде в Италии?

К сожалению, на контрасте с Играми в Париже в Милане не предоставляются ни компенсация на транспорт волонтёрам, приезжающим из-за границы, ни размещение, что сильно усложняет мобильность и удобство участия. Но если вы работаете на разных площадках, можно воспользоваться шаттлом. Это удобно, так как Игры в Италии вышли за пределы Милана и растянулись по регионам. Также волонтёрам предоставляется питание.

Экипировка с уникальным дизайном выдаётся каждому добровольцу. Форма очень тёплая, стильная и удобная. Понравилось, что комплект одежды нацелен на разные погодные условия и температуру.

Вся экипировка рассчитана на холодную погоду, для работы в Милане она оказалась слишком тёплой, но в целом в ней комфортно. Есть, конечно, некоторые погрешности в размерной сетке. И, к сожалению, нельзя менять размер, если забрал форму уже после примерки на базе. Впечатления от команды в униформе волонтёров потрясающие, сразу ощущается дух Игр.

Что входит в экипировку волонтёра:

поло с длинным рукавом;

флисовая кофта;

шапка;

штаны;

куртка;

рюкзак;

кроссовки;

перчатки;

наручные часы.

Набор может отличаться в зависимости от площадки и направления деятельности. Добровольцам также выдают подарки, это может быть игрушка-маскот, бутылка-термос.

Каково быть волонтёром на Олимпиаде-2026?

Комьюнити волонтёров — это удивительный микс людей с абсолютно разным жизненным опытом, возрастом и местом рождения, но все объединены одной идеей — быть частью этого уникального спортивного мероприятия, создавать его. Я невероятно благодарна возможности быть среди друзей и встречать новых людей. Все очень дружелюбные, открытые и комфортные в работе. Удивило, что у каждого был какой-то уникальный навык — язык, спортивный опыт, участие в других волонтёрствах, например, в мероприятиях Красного креста. И это помимо профессиональной деятельности!

Быть волонтёром на таком крупном мероприятии чуть-чуть волнительно. Путь был проделан долгий, интересный. Хочется погрузиться в работу, оказаться на арене, когда она будет наполнена гостями и болельщиками, увидеть спортсменов вживую, ощутить дух Олимпиады на площадке, а не только как фанат на трибуне. Я с радостью окунаюсь в такой спортивный, яркий и уникальный опыт.

Во время церемонии открытия я не была задействована, наблюдала сверху. Для волонтёров, не участвующих в церемонии, был выделен целый сектор. Мы оказались на трибуне среди единомышленников. Атмосфера была невероятная, никаких слов не хватит, чтобы описать это впечатляющее зрелище, дух захватывало от начала и до конца.

По сравнению с довольно нашумевшим открытием олимпиады в Париже, итальянцы превзошли все ожидания: организовано всё было со вкусом, сдержанностью и культурным богатством. Всё было лаконично, стильно, местами строго, но при этом удивительно красиво.

Увидеть самые значимые имена в итальянской культуре, прочувствовать единство и сплочённость мира и всех рядом сидящих людей — ради этого стоит быть волонтёром и участвовать в таких событиях. Особенно завораживает вид с самой площадки, куда получилось спуститься после завершения церемонии. Именно в этот момент ощущается размер арены «Сан Сиро».