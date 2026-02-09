Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — США
22:40 Мск
Матч-центр:
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Расписание спортивных матчей 10 февраля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: Зимний Кубок РПЛ, лыжные спринты на Олимпиаде, теннис, хоккей и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 февраля 2026 года
Комментарии
Насыщенное 10 февраля: «Динамо» — «Краснодар» и «Зенит» — ЦСКА, контрольный матч «Спартака», Канада — США, сани, биатлон и Гуменник на ОИ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 10 февраля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Чикаго Буллз
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как хозяева покажут себя без Дёмина?

Егор Дёмин не сыграет в матче с «Чикаго». Команда дала ему передохнуть после длительной серии без пропусков. «Бруклин» в последней игре победил «Вашингтон». Сумеет ли клуб начать свою успешную серию или же «быки» окажутся сильнее?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Обзор последнего матча Дёмина:
Дёмин провёл слабый матч в НБА, но общей картины не испортил. «Бруклин» выиграл легко
Дёмин провёл слабый матч в НБА, но общей картины не испортил. «Бруклин» выиграл легко

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: третий трипл-дабл подряд?

Никола Йокич совсем недавно вернулся после травмы, но уже вносит колоссальный вклад в успехи «Денвера». Команда и без него добивалась побед и удержалась на топовой позиции (третьем месте) в Западной конференции. Правда, все понимают, что с Джокером «Наггетс» находятся на другом уровне. Его два трипл-дабла подряд говорят сами за себя. Увидим третьей в игре с обновлённым «Кливлендом»?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Легенда во всей красе!
Йокич — №2 в истории НБА по трипл-даблам. Вы даже не понимаете, какой это размах
Йокич — №2 в истории НБА по трипл-даблам. Вы даже не понимаете, какой это размах

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: без MVP уже не такие сильные?

«Оклахома» проиграла «Сан-Антонио» и «Хьюстону». Почему? Травмирован Шей Гилджес-Александер, который не поможет своей команде и в матче с «Лейкерс». Конечно, без MVP НБА выступать намного сложнее. Справятся ли остальные игроки «Тандерс» с клубом из Лос-Анджелеса? Тем более у «озёрников» тоже не играет одна из звёзд — Лука Дончич. В общем, будет интересно!

Статистика регулярного чемпионата НБА
Какие команды затронули самые большие изменения?
Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?
Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?

⚽️ 10:00: «Зенит» — ЦСКА, Зимний Кубок РПЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дивеев и Лусиано Гонду против своих бывших команд

Зимний Кубок РПЛ завершится сегодня двумя матчами. Первый из них – очень ранний. «Зенит» и ЦСКА борются за победу, обе команды набрали после двух туров по три очка и отстают на одно от лидера «Краснодара». Петербуржцы победили московское «Динамо» (2:1) и потерпели крупное поражение от чемпиона России (0:3). Армейцы одолели краснодарцев по пенальти и уступили в серии 11-метровых динамовцам. Ещё одна интрига встречи: Лусиано Гонду и Игорь Дивеев сыграют против своих бывших клубов.

Статистика Зимнего Кубка РПЛ
Трансфер экс-форварда «Зенита» в ЦСКА оставляет сомнения:
Кажется, от Гонду в ЦСКА ждут слишком многого. И это большой риск
Кажется, от Гонду в ЦСКА ждут слишком многого. И это большой риск

🥇❄️🎿 11:15: Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2026, спринты, женщины и мужчины, 1,5 км

💬 Гонки с текстовой трансляцией

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:15 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:55 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:13 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:25 МСК
Не началось

Интрига: Йоханнес Клебо — семикратный олимпийский чемпион?

Станет ли норвежский гений семикратным олимпийским чемпионом? Это главная интрига предстоящего спринта классикой в Валь-ди-Фьемме. Конечно, шансы на такой исход велики. В руках у Клебо нужные карты: сумасшедшая мотивация и безупречная форма.

В этот же день вместе с ним на пролог выйдет Савелий Коростелёв. Его шансы на успешное выступление в данной дистанции невелики, однако россиянина не стоит сбрасывать со счетов хотя бы как участника 1/4 финала. То же самое можно сказать и про единственную россиянку в соревнованиях у женщин — Дарья Непряева в спринте выдаст свой максимум.

Лыжные гонки на Олимпиаде-2026
В Италии Клебо уже выиграл скиатлон:
Клебо превратился в настоящего монстра. Как Большунов ему в этом помог?
Клебо превратился в настоящего монстра. Как Большунов ему в этом помог?

❄️⛸️ 12:30: Шорт-трек, Олимпийские игры — 2026, женщины, 500 м и мужчины, 1000 м, квалификация

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 12:30 МСК
Не началось
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 13:08 МСК
Не началось

Интрига: дебют россиян

Иван Посашков и Алёна Крылова дебютируют на Олимпийских играх, поэтому высоких результатов от них ожидать не стоит. Если кто-то из них попадёт в топ-10 на своих дистанциях, это уже будет здорово. А пока же россиян ждёт квалификация: Посашков выйдет на лёд на дистанции 1000 м, а Крылова — на 500 м.

Календарь Олимпиады-2026
Биография российских спортсменов:
Иван Посашков, шорт-трек — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Истории
Иван Посашков, шорт-трек — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
«Была обыкновенной девчонкой». Как российская шорт-трекистка пробилась на Олимпиаду-2026 «Была обыкновенной девчонкой». Как российская шорт-трекистка пробилась на Олимпиаду-2026

🎾 15:00*: Вера Звонарёва (Россия, Q) — Виктория Мбоко (Канада, 10), Доха, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Вера Звонарёва
580
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
13
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Интрига: доберётся ли Звонарёва в Дохе до Мирры Андреевой?

Вера Звонарёва продолжает удивлять. Успешно преодолев квалификацию на «тысячнике» в Дохе, она на этом не остановилась и пробилась во второй круг основы. Дальше 41-летней россиянке сражаться с 10-м номером посева Викторией Мбоко, которая её на 22 года моложе. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Мирра Андреева — Магда Линетт.

WTA. Турнирная сетка. Доха
Легендарная россиянка победила американку, которая на 17 лет её моложе:
41-летняя Звонарёва творит историю! Впервые за четыре года выиграла матч на «тысячнике»
41-летняя Звонарёва творит историю! Впервые за четыре года выиграла матч на «тысячнике»

🥇❄️🎯 15:30: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, индивидуальная гонка, мужчины, 20 км

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Не началось

Интрига: удастся ли Перро взять второе золото ОИ?

Эрик Перро является лидером малого зачёта Кубка мира по программе индивидуальных гонок. Поэтому его амбиции перед биатлонной классикой вполне понятны: он нацелен только на золото! Возможно, на этом пути французу помешает хозяин трассы Томмазо Джакомель.

Биатлон на Олимпиаде-2026
Как прошла смешанная эстафета?
Симон привела Францию к олимпийскому золоту! Огненный биатлон на Олимпиаде-2026
Симон привела Францию к олимпийскому золоту! Огненный биатлон на Олимпиаде-2026

⚽️ 16:00: «Динамо» Москва — «Краснодар», Зимний Кубок РПЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: борьба за победу на Зимнем Кубке РПЛ

В последнем матче Зимнего Кубка РПЛ определится его победитель. «Краснодар» лидирует с четырьмя очками и, если обыграет «Динамо», заберёт трофей. Чемпион России на старте уступил ЦСКА по пенальти, а во 1-м туре разгромил «Зенит» (3:0). Команда Ролана Гусева начала с поражения от петербуржцев (1:2), после чего одолела в серии 11-метровых армейцев. «Динамо» занимает последнее место с двумя очками, но и у бело-голубых ещё остаётся турнирная мотивация.

Статистика Зимнего Кубка РПЛ
Как «Краснодар» разгромил своего главного конкурента в чемпионате:
«Краснодар» разнёс «Зенит» в Зимнем Кубке! Два гола чемпиона — на счету молодёжи. Видео
«Краснодар» разнёс «Зенит» в Зимнем Кубке! Два гола чемпиона — на счету молодёжи. Видео

⚽️🎦 16:00: «Спартак» Москва — «Астана», товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Астана
Астана, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «Спартак» побеждать при Карседо?

Продолжаем с особым вниманием следить за зимними спаррингами «Спартака» под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо. Красно-белые во главе с испанцем уже победили армянский «Пюник» (2:0) и китайский «Далянь Про» (1:0). Сегодняшний соперник – «Астана» из Казахстана. По итогам сезона-2025 эта команда финишировала на втором месте в своём чемпионате. Проиграла золото «Кайрату» в драматичной концовке – в очной встрече в последнем туре. Участник Лиги чемпионов обошёл «Астану» на два очка.

Как «Астана» отдала золото «Кайрату»:
Известны 8 участников следующей ЛЧ. Кто уже взял чемпионство и какие интриги остались
Известны 8 участников следующей ЛЧ. Кто уже взял чемпионство и какие интриги остались

🏒 17:00: «Металлург» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Металлург» одержит пятую победу подряд?

«Металлург» уверенно удерживает первенство на Востоке, обгоняя «Авангард», который идёт на втором месте, на восемь очков. Команды в этом сезоне встречались дважды, и в обоих матчах был триллер. В первом команды забросили девять шайб на двоих, а во втором магнитогорцы отыгрались с 0:3 и вырвали победу на последней секунде. Ждать чего-то подобного и на этот раз?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Лучший бомбардир «Металлурга» — о летнем переходе:
Эксклюзив
«Пока всё устраивает». Ткачёв высказался о летнем переходе из «Авангарда» в «Металлург»

🥇❄️🛷 19:00: Санный спорт, Олимпийские игры — 2026, женщины, одноместные сани, третий и четвёртый заезды

Олимпиада 2026. Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
10 февраля 2026, вторник. 19:00 МСК
Не началось
Олимпиада 2026. Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
10 февраля 2026, вторник. 20:34 МСК
Не началось

Интрига: как пройдёт финал у саночниц?

Одной из главных претенденток на золото Игр-2026 является австрийская спортсменка Лиза Шульте. Она — лидер тотала в сезоне-2025/2026. Саночница ещё в Пекине, в 2022-м, привыкла к олимпийской атмосфере и сейчас готова штурмовать олимп.

Интересно понаблюдать и за россиянкой Дарьей Олесик, которая проводит первую Олимпиаду в своей карьере. На медали она не претендует, но попробует быть ближе к сильнейшим соперницам.

Календарь Олимпиады-2026
Здесь всё, что нужно знать про Олесик:
Попала в большой спорт через Сочи-2014! Что известно о российской саночнице на ОИ?
Попала в большой спорт через Сочи-2014! Что известно о российской саночнице на ОИ?

🏒 19:30: «Спартак» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» догонит «Спартак» в турнирной таблице?

«Динамо» ужасно проводит последние пару месяцев и уже отстало от основных конкурентов. На данный момент команда Козлова располагается на седьмом месте, им в спину уже дышит СКА, который отстаёт всего на два очка. Но при этом сами бело-голубые уступают всего два очка «Спартаку» — догнать уже можно после окончания очной встречи. Прервут ли динамовцы серию из трёх поражений?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Ротенберг затронул и «Динамо»:
«Возвращение Валиевой — это дух России. Мы никогда не сдаёмся». Интервью с Ротенбергом
«Возвращение Валиевой — это дух России. Мы никогда не сдаёмся». Интервью с Ротенбергом

❄️⛸️ 20:30: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, мужчины, короткая программа

💬 Событие с текстовой трансляцией

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Не началось

Интрига: какое место займёт Пётр Гуменник?

В борьбу за медали в рамках Олимпийских игр вступают мужчины. И здесь всё наше внимание будет приковано, конечно же, к Петру Гуменнику. За время изоляции мировое мужское одиночное катание ушло далеко вперёд, но нельзя сказать, что у российского участника совсем нет никаких шансов оказаться в призовой тройке по итогам турнира. Ситуацию осложняет тот факт, что стартовать Петру придётся с первой разминки — а судьи, как известно, придерживают баллы участникам первых групп.

Однако Гуменник весь сезон накатывал очень серьёзный контент — в короткой программе он исполнял старшие четверные прыжки, флип и лутц. В заявке у нашего фигуриста пока флип и сальхов, но мы знаем, что у Пети своя стратегия – и он вполне может выйти катать с лутцем. Ему пришлось несладко — буквально за три дня он остался без музыки для короткой программы. Однако решение удалось найти достаточно быстро: подобрали новое музыкальное сопровождение, которое хорошо ложится на текущую постановку. Так что нашему олимпийцу остаётся просто сделать свою работу так, как он умеет — на очень высоком уровне. А дальше уже посмотрим — как выступят.

Фигурное катание на Олимпиаде-2026
Гуменник вступает в борьбу за медали ОИ-2026:
Преимущество нейтральных. Почему шансы Петросян и Гуменника выше, чем у соперников?
Преимущество нейтральных. Почему шансы Петросян и Гуменника выше, чем у соперников?

❄️🏒 22:10: Канада — США, хоккей, Олимпийские игры — 2026, женщины, групповой этап

Олимпийские игры 2026 (ж) . Группа A
10 февраля 2026, вторник. 22:10 МСК
Канада
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч за первое место в группе?

Волею календаря США и Канада, две лучшие сборные мира, оказались в одной группе. Вероятно, эти команды и поделят первое место. Канадки по праву считаются самой великой нацией в женском хоккее, но в последнее время первенство начинают перехватывать американки, которые выиграли три встречи подряд на официальных турнирах. «Звёздно-полосатые» будут сильнее и здесь?

Чем прекрасен женский хоккей?
Долой стереотипы! Вам точно стоит дать шанс женскому хоккею на Олимпиаде
Долой стереотипы! Вам точно стоит дать шанс женскому хоккею на Олимпиаде

⚽️ 22:30: «Челси» — «Лидс Юнайтед», АПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлится ли победная серия Росеньора в АПЛ?

10 февраля четырьмя матчами стартует 26-й тур чемпионата Англии. В Лондоне сыграют «Челси» и «Лидс». Соперники решают разные задачи. Команда Лиама Росеньора, взбодрившаяся при новом тренере и одержавшая четыре победы подряд в АПЛ, находится в одном очке от топ-4. А команда экс-тренера «Краснодара» Даниэля Фарке продолжает с опаской поглядывать на зону вылета. «Лидс» идёт на 16-м месте – в шести очках от пропасти. Но в декабре победил дома «Челси» (3:1).

Турнирная таблица АПЛ
Росеньор не смог раскрыть потенциальную звезду «Челси»:
«Оправданий больше нет». Талант «Челси» должен был стать звездой, но губит карьеру
«Оправданий больше нет». Талант «Челси» должен был стать звездой, но губит карьеру

⚽️ 23:00: «Наполи» — «Комо», Кубок Италии, 1/4 финала

Кубок Италии . 1/4 финала
10 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Комо
Комо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Фабрегас может оставить чемпиона Италии без трофея

В Италии продолжаются четвертьфиналы Кубка страны. Две команды уже вышли в полуфинал – это «Интер» и «Аталанта». 10 февраля в квартете претендентов на трофей останутся либо «Наполи», либо «Комо». Пара – крайне интересная! «Наполи» – действующий чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка. Последняя победа была в 2020 году. У «Комо» больших трофеев нет, но сейчас команда под руководством Сеска Фабрегаса – одна из лучших в Италии по качеству футбола. Занимает шестое место и претендует на попадание в топ-4.

Статистика Кубка Италии
Конте должен поднять команду после провала в Лиге чемпионов:
Что за кошмар случился с итальянскими клубами в ЛЧ? Чемпион вылетел, в топ-8 — никого!
Что за кошмар случился с итальянскими клубами в ЛЧ? Чемпион вылетел, в топ-8 — никого!

⚽️ 23:15: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 23:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли аутсайдер АПЛ разыгравшийся «Манчестер Юнайтед»?

«Манчестер Юнайтед» под руководством временного тренера Майкла Кэррика превращается в машину, которая сносит одного соперника за другим. Четыре матча – четыре победы. В том числе над лидерами АПЛ «Манчестер Сити» и «Арсеналом». «МЮ» поднялся в топ-4. Теперь манкунианцев попытается остановить дома находящийся в зоне вылета «Вест Хэм». Лондонцы тоже разыгрались – выиграли три из четырёх последних встреч. От спасительного 17-го места «Вест Хэм» отстаёт всего на три очка.

Вот как команда Кэррика убрала «Тоттенхэм» в прошлом туре:
У «МЮ» уже четыре победы подряд — сработала комбинация на угловом! Но ключевое — удаление
У «МЮ» уже четыре победы подряд — сработала комбинация на угловом! Но ключевое — удаление
Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
