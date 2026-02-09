Топ-события вторника: Зимний Кубок РПЛ, лыжные спринты на Олимпиаде, теннис, хоккей и НБА

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: как хозяева покажут себя без Дёмина?

Егор Дёмин не сыграет в матче с «Чикаго». Команда дала ему передохнуть после длительной серии без пропусков. «Бруклин» в последней игре победил «Вашингтон». Сумеет ли клуб начать свою успешную серию или же «быки» окажутся сильнее?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: третий трипл-дабл подряд?

Никола Йокич совсем недавно вернулся после травмы, но уже вносит колоссальный вклад в успехи «Денвера». Команда и без него добивалась побед и удержалась на топовой позиции (третьем месте) в Западной конференции. Правда, все понимают, что с Джокером «Наггетс» находятся на другом уровне. Его два трипл-дабла подряд говорят сами за себя. Увидим третьей в игре с обновлённым «Кливлендом»?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: без MVP уже не такие сильные?

«Оклахома» проиграла «Сан-Антонио» и «Хьюстону». Почему? Травмирован Шей Гилджес-Александер, который не поможет своей команде и в матче с «Лейкерс». Конечно, без MVP НБА выступать намного сложнее. Справятся ли остальные игроки «Тандерс» с клубом из Лос-Анджелеса? Тем более у «озёрников» тоже не играет одна из звёзд — Лука Дончич. В общем, будет интересно!

⚽️ 10:00: «Зенит» — ЦСКА, Зимний Кубок РПЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Дивеев и Лусиано Гонду против своих бывших команд

Зимний Кубок РПЛ завершится сегодня двумя матчами. Первый из них – очень ранний. «Зенит» и ЦСКА борются за победу, обе команды набрали после двух туров по три очка и отстают на одно от лидера «Краснодара». Петербуржцы победили московское «Динамо» (2:1) и потерпели крупное поражение от чемпиона России (0:3). Армейцы одолели краснодарцев по пенальти и уступили в серии 11-метровых динамовцам. Ещё одна интрига встречи: Лусиано Гонду и Игорь Дивеев сыграют против своих бывших клубов.

🥇❄️🎿 11:15: Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2026, спринты, женщины и мужчины, 1,5 км

💬 Гонки с текстовой трансляцией

Интрига: Йоханнес Клебо — семикратный олимпийский чемпион?

Станет ли норвежский гений семикратным олимпийским чемпионом? Это главная интрига предстоящего спринта классикой в Валь-ди-Фьемме. Конечно, шансы на такой исход велики. В руках у Клебо нужные карты: сумасшедшая мотивация и безупречная форма.

В этот же день вместе с ним на пролог выйдет Савелий Коростелёв. Его шансы на успешное выступление в данной дистанции невелики, однако россиянина не стоит сбрасывать со счетов хотя бы как участника 1/4 финала. То же самое можно сказать и про единственную россиянку в соревнованиях у женщин — Дарья Непряева в спринте выдаст свой максимум.

❄️⛸️ 12:30: Шорт-трек, Олимпийские игры — 2026, женщины, 500 м и мужчины, 1000 м, квалификация

Интрига: дебют россиян

Иван Посашков и Алёна Крылова дебютируют на Олимпийских играх, поэтому высоких результатов от них ожидать не стоит. Если кто-то из них попадёт в топ-10 на своих дистанциях, это уже будет здорово. А пока же россиян ждёт квалификация: Посашков выйдет на лёд на дистанции 1000 м, а Крылова — на 500 м.

🎾 15:00*: Вера Звонарёва (Россия, Q) — Виктория Мбоко (Канада, 10), Доха, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Звонарёва в Дохе до Мирры Андреевой?

Вера Звонарёва продолжает удивлять. Успешно преодолев квалификацию на «тысячнике» в Дохе, она на этом не остановилась и пробилась во второй круг основы. Дальше 41-летней россиянке сражаться с 10-м номером посева Викторией Мбоко, которая её на 22 года моложе. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Мирра Андреева — Магда Линетт.

🥇❄️🎯 15:30: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, индивидуальная гонка, мужчины, 20 км

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Интрига: удастся ли Перро взять второе золото ОИ?

Эрик Перро является лидером малого зачёта Кубка мира по программе индивидуальных гонок. Поэтому его амбиции перед биатлонной классикой вполне понятны: он нацелен только на золото! Возможно, на этом пути французу помешает хозяин трассы Томмазо Джакомель.

⚽️ 16:00: «Динамо» Москва — «Краснодар», Зимний Кубок РПЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: борьба за победу на Зимнем Кубке РПЛ

В последнем матче Зимнего Кубка РПЛ определится его победитель. «Краснодар» лидирует с четырьмя очками и, если обыграет «Динамо», заберёт трофей. Чемпион России на старте уступил ЦСКА по пенальти, а во 1-м туре разгромил «Зенит» (3:0). Команда Ролана Гусева начала с поражения от петербуржцев (1:2), после чего одолела в серии 11-метровых армейцев. «Динамо» занимает последнее место с двумя очками, но и у бело-голубых ещё остаётся турнирная мотивация.

⚽️🎦 16:00: «Спартак» Москва — «Астана», товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: продолжит ли «Спартак» побеждать при Карседо?

Продолжаем с особым вниманием следить за зимними спаррингами «Спартака» под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо. Красно-белые во главе с испанцем уже победили армянский «Пюник» (2:0) и китайский «Далянь Про» (1:0). Сегодняшний соперник – «Астана» из Казахстана. По итогам сезона-2025 эта команда финишировала на втором месте в своём чемпионате. Проиграла золото «Кайрату» в драматичной концовке – в очной встрече в последнем туре. Участник Лиги чемпионов обошёл «Астану» на два очка.

🏒 17:00: «Металлург» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Металлург» одержит пятую победу подряд?

«Металлург» уверенно удерживает первенство на Востоке, обгоняя «Авангард», который идёт на втором месте, на восемь очков. Команды в этом сезоне встречались дважды, и в обоих матчах был триллер. В первом команды забросили девять шайб на двоих, а во втором магнитогорцы отыгрались с 0:3 и вырвали победу на последней секунде. Ждать чего-то подобного и на этот раз?

🥇❄️🛷 19:00: Санный спорт, Олимпийские игры — 2026, женщины, одноместные сани, третий и четвёртый заезды

Интрига: как пройдёт финал у саночниц?

Одной из главных претенденток на золото Игр-2026 является австрийская спортсменка Лиза Шульте. Она — лидер тотала в сезоне-2025/2026. Саночница ещё в Пекине, в 2022-м, привыкла к олимпийской атмосфере и сейчас готова штурмовать олимп.

Интересно понаблюдать и за россиянкой Дарьей Олесик, которая проводит первую Олимпиаду в своей карьере. На медали она не претендует, но попробует быть ближе к сильнейшим соперницам.

🏒 19:30: «Спартак» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» догонит «Спартак» в турнирной таблице?

«Динамо» ужасно проводит последние пару месяцев и уже отстало от основных конкурентов. На данный момент команда Козлова располагается на седьмом месте, им в спину уже дышит СКА, который отстаёт всего на два очка. Но при этом сами бело-голубые уступают всего два очка «Спартаку» — догнать уже можно после окончания очной встречи. Прервут ли динамовцы серию из трёх поражений?

❄️⛸️ 20:30: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, мужчины, короткая программа

💬 Событие с текстовой трансляцией

Интрига: какое место займёт Пётр Гуменник?

В борьбу за медали в рамках Олимпийских игр вступают мужчины. И здесь всё наше внимание будет приковано, конечно же, к Петру Гуменнику. За время изоляции мировое мужское одиночное катание ушло далеко вперёд, но нельзя сказать, что у российского участника совсем нет никаких шансов оказаться в призовой тройке по итогам турнира. Ситуацию осложняет тот факт, что стартовать Петру придётся с первой разминки — а судьи, как известно, придерживают баллы участникам первых групп.

Однако Гуменник весь сезон накатывал очень серьёзный контент — в короткой программе он исполнял старшие четверные прыжки, флип и лутц. В заявке у нашего фигуриста пока флип и сальхов, но мы знаем, что у Пети своя стратегия – и он вполне может выйти катать с лутцем. Ему пришлось несладко — буквально за три дня он остался без музыки для короткой программы. Однако решение удалось найти достаточно быстро: подобрали новое музыкальное сопровождение, которое хорошо ложится на текущую постановку. Так что нашему олимпийцу остаётся просто сделать свою работу так, как он умеет — на очень высоком уровне. А дальше уже посмотрим — как выступят.

❄️🏒 22:10: Канада — США, хоккей, Олимпийские игры — 2026, женщины, групповой этап

Интрига: матч за первое место в группе?

Волею календаря США и Канада, две лучшие сборные мира, оказались в одной группе. Вероятно, эти команды и поделят первое место. Канадки по праву считаются самой великой нацией в женском хоккее, но в последнее время первенство начинают перехватывать американки, которые выиграли три встречи подряд на официальных турнирах. «Звёздно-полосатые» будут сильнее и здесь?

⚽️ 22:30: «Челси» — «Лидс Юнайтед», АПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлится ли победная серия Росеньора в АПЛ?

10 февраля четырьмя матчами стартует 26-й тур чемпионата Англии. В Лондоне сыграют «Челси» и «Лидс». Соперники решают разные задачи. Команда Лиама Росеньора, взбодрившаяся при новом тренере и одержавшая четыре победы подряд в АПЛ, находится в одном очке от топ-4. А команда экс-тренера «Краснодара» Даниэля Фарке продолжает с опаской поглядывать на зону вылета. «Лидс» идёт на 16-м месте – в шести очках от пропасти. Но в декабре победил дома «Челси» (3:1).

⚽️ 23:00: «Наполи» — «Комо», Кубок Италии, 1/4 финала

Интрига: Фабрегас может оставить чемпиона Италии без трофея

В Италии продолжаются четвертьфиналы Кубка страны. Две команды уже вышли в полуфинал – это «Интер» и «Аталанта». 10 февраля в квартете претендентов на трофей останутся либо «Наполи», либо «Комо». Пара – крайне интересная! «Наполи» – действующий чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка. Последняя победа была в 2020 году. У «Комо» больших трофеев нет, но сейчас команда под руководством Сеска Фабрегаса – одна из лучших в Италии по качеству футбола. Занимает шестое место и претендует на попадание в топ-4.

⚽️ 23:15: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: остановит ли аутсайдер АПЛ разыгравшийся «Манчестер Юнайтед»?

«Манчестер Юнайтед» под руководством временного тренера Майкла Кэррика превращается в машину, которая сносит одного соперника за другим. Четыре матча – четыре победы. В том числе над лидерами АПЛ «Манчестер Сити» и «Арсеналом». «МЮ» поднялся в топ-4. Теперь манкунианцев попытается остановить дома находящийся в зоне вылета «Вест Хэм». Лондонцы тоже разыгрались – выиграли три из четырёх последних встреч. От спасительного 17-го места «Вест Хэм» отстаёт всего на три очка.