«Худенький как воробушек. Но бойкий!» Трудный путь российского шорт-трекиста на ОИ-2026

6 февраля в Милане стартовали Олимпийские игры. К счастью, на турнире выступают российские атлеты, хоть и в нейтральном статусе. До соревнований допустили 13 спортсменов, среди которых – шорт-трекист Иван Посашков.

Давайте получше познакомимся с нашим молодым атлетом!

Иван Посашков. Основная информация

Дата рождения: 6 августа 2004 года.

Возраст: 21 год.

Место рождения: Санкт-Петербург.

Вид спорта: шорт-трек.

Победы и достижения: двукратный чемпион России и многократный призёр турнира (2023, 2024, 2025).

Детство и семья

Иван родился в Санкт-Петербурге. На коньки встал в раннем детстве.

«Ваня не был домоседом, всё время гулял со сверстниками и с ребятами постарше. Ещё в детсаду мы поставили его на двухполозные коньки, а потом он как-то сам быстро научился кататься и перешёл на обычные. Ваня часто играл в хоккей во дворе в коробке и любил соревноваться с мальчишками в беге на скорость», – вспоминал отец спортсмена Михаил в интервью «КП-Петербург».

В один из дней, когда Посашков-младший бегал во дворе, его приметила тренер по конькобежному спорту Людмила Журавлёва. Она предложила родителям отдать мальчика в секцию.

Иван начал заниматься конькобежным спортом в 10 лет, однако быстро перешёл в шорт-трек, группу по которому набирали недалеко от дома Посашковых. Но такой переход был связан не с близостью новой секции. Юный спортсмен просто посмотрел Олимпиаду в Сочи и вдохновился победами Виктора Ана.

Начало карьеры

Иван начал тренировки в Академии ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург». Экс-наставник спортсмена Диана Машковцева вспоминала, что Посашкову было непросто.

«Первый зимний сезон в шорт-треке Ваня отзанимался под руководством тренера Марии Мишиной. А потом мне сказали: «Возьми мальчика себе, хороший, перспективный». Мне он показался таким худеньким, маленьким, как воробушек. Но шустрый, резвый, бойкий! Его хватало на круг-два. Ни выносливости, ни физической силы тогда не было. Он не был в лидерах, но и не отставал», – рассказывала наставница в интервью «КП-Петербург».

Однако со временем юный спортсмен начал прогрессировать. В 15 лет он съездил на турнир в Польшу, где стал вторым на 1500 м. В сезоне-2021/2022 выиграл первенство России в эстафете составе команды Санкт-Петербурга и взял бронзу Кубка Виктора Ана на дистанции 500 м.

Иван Посашков Фото: Союз конькобежцев России

Результаты в России

Дебют Посашкова на взрослом уровне пришёлся на время, когда россиян отстранили от международных стартов. Оттого почти всю карьеру спортсмен провёл в России.

В сезоне-2022/2023 Иван выиграл две медали на Кубке России: серебро в составе эстафеты и бронзу на дистанции 1000 м, а также стал чемпионом страны в эстафете. Тогда же спортсмен стал двукратным победителем первенства России среди юниоров.

В сезоне-2023/2024 Посашков снова несколько раз поднялся на подиум в Кубке России, взял бронзу чемпионата страны, а также выиграл золото в эстафете и бронзу на 1000 м на Всероссийской универсиаде. Следующий сезон Иван провёл примерно на таком же уровне.

Иван Посашков Фото: Союз конькобежцев России

Отбор на Олимпиаду-2026

Весной 2025-го Посашков получил нейтральный статус и получил возможность отобраться на Олимпиаду. Иван выступил на четырёх этапах Кубка мира на дистанции 1000 м. В Монреале россиянин занял 12-е и 35-е места, в Гданьске – 26-е, а в Дордрехте – 28-е. Этого оказалось достаточно, чтобы стать лучшим среди представителей России и завоевать путёвку на Игры.

«Пока сложно описать внутренние эмоции. Честно говоря, полного осознания ещё нет. Олимпиада – это вершина, к которой стремится каждый спортсмен в течение всей своей карьеры. Для меня этот сезон стал дебютным на международной арене на взрослом уровне, поэтому пока нет полного понимания, что такое Олимпиада. Из-за этого и не верится пока до конца», – делился эмоциями с «Фонтанкой» Посашков.

Рекорды и достижения

победитель и призёр VIII Всероссийской зимней Универсиады (2024)

Личная жизнь

Иван не очень любит общаться со СМИ и рассказывать о себе в социальных сетях, поэтому о личной жизни спортсмена ничего не известно.

Образование

Посашков сейчас учится в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.