Расписание четвёртого дня Олимпиады-2026. Гуменник выходит удивлять и побеждать!

Во вторник, 10 февраля, на Играх будет разыграно девять комплектов наград. Во сколько выступают россияне?

Четвёртый день Олимпиады-2026 будет богат на интересные российскому болельщику события. Пройдут спринтерские гонки у лыжников, где показать себя постараются Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Третий и четвёртый заезды совершит наша саночница Дарья Олесик. А Пётр Гуменник откатает короткую программу в соревнованиях одиночников.

Будет интересно и там, где россиян нет: в биатлоне, прыжках с трамплина, фристайле, горнолыжном спорте, шорт-треке и даже кёрлинге!

Вашему вниманию – полное расписание четвёртого дня Олимпиады в Италии.

Олимпиада-2026: расписание на 10 февраля

Лыжные гонки

11:15. Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация.

11:55. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация.

13:45. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала.

14:15. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала.

14:45. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала.

14:57. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала.

15:13. 🥇 Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал.

15:25. 🥇 Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал.

Горнолыжный спорт

12:30. Женщины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.

16:00. 🥇 Женщины. Комбинация. Команды. Слалом. Финал.

Шорт-трек

12:30. Женщины. 500 м. Квалификация.

13:08. Мужчины. 1000 м. Квалификация.

13:53. Смешанная эстафета. 1/4 финала.

14:23. Смешанная эстафета. 1/2 финала.

14:48. 🥇 Смешанная эстафета. Финал.

Фристайл

13:15. Мужчины. Могул. Первая квалификация.

14:30. 🥇 Мужчины. Слоупстайл. Финал.

16:15. Женщины. Могул. Первая квалификация.

Хоккей

14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Япония — Швеция.

18:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия — Италия.

22:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Канада — США.

23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Финляндия — Швейцария.

Биатлон

15:30. 🥇 Мужчины. 20 км индивидуальная гонка.

Кёрлинг

16:05. 🥉 Микст. Матч за третье место.

20:05. 🥇 Микст. Финал.

Санный спорт

19:00. Женщины. Одноместные сани, третья попытка.

20:41. 🥇 Женщины. Одноместные сани. четвёртая попытка.

Прыжки с трамплина

19:30. Командные соревнования. Квалификация.

20:45. Командные соревнования, первый раунд.

22:00. 🥇 Командные соревнования. Финал.

Фигурное катание

20:30. Мужчины. Короткая программа.