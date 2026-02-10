Расписание четвёртого дня Олимпиады-2026. Гуменник выходит удивлять и побеждать!

Четвёртый день Олимпиады-2026 будет богат на интересные российскому болельщику события. Пройдут спринтерские гонки у лыжников, где показать себя постараются Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Третий и четвёртый заезды совершит наша саночница Дарья Олесик. А Пётр Гуменник откатает короткую программу в соревнованиях одиночников.
Будет интересно и там, где россиян нет: в биатлоне, прыжках с трамплина, фристайле, горнолыжном спорте, шорт-треке и даже кёрлинге!
Вашему вниманию – полное расписание четвёртого дня Олимпиады в Италии.
Олимпиада-2026: расписание на 10 февраля
Лыжные гонки
11:15. Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация.
11:55. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация.
13:45. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала.
14:15. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала.
14:45. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала.
14:57. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала.
15:13. 🥇 Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал.
15:25. 🥇 Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал.
Горнолыжный спорт
12:30. Женщины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.
16:00. 🥇 Женщины. Комбинация. Команды. Слалом. Финал.
Шорт-трек
12:30. Женщины. 500 м. Квалификация.
13:08. Мужчины. 1000 м. Квалификация.
13:53. Смешанная эстафета. 1/4 финала.
14:23. Смешанная эстафета. 1/2 финала.
14:48. 🥇 Смешанная эстафета. Финал.
Фристайл
13:15. Мужчины. Могул. Первая квалификация.
14:30. 🥇 Мужчины. Слоупстайл. Финал.
16:15. Женщины. Могул. Первая квалификация.
Хоккей
14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Япония — Швеция.
18:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия — Италия.
22:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Канада — США.
23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Финляндия — Швейцария.
Биатлон
15:30. 🥇 Мужчины. 20 км индивидуальная гонка.
Кёрлинг
16:05. 🥉 Микст. Матч за третье место.
20:05. 🥇 Микст. Финал.
Санный спорт
19:00. Женщины. Одноместные сани, третья попытка.
20:41. 🥇 Женщины. Одноместные сани. четвёртая попытка.
Прыжки с трамплина
19:30. Командные соревнования. Квалификация.
20:45. Командные соревнования, первый раунд.
22:00. 🥇 Командные соревнования. Финал.
Фигурное катание
20:30. Мужчины. Короткая программа.