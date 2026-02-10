Скидки
Горнолыжный спорт. Женщины. Комбинация. Скоростной спуск
12:30 Мск
Олимпиада-2026 в Милане: расписание трансляций на 10 февраля 2026, главные события, где смотреть Олимпийские игры

Коростелёв снова берёт Клебо на прицел. За кем следить на Олимпиаде 10 февраля?
Батраз Томаев
За кем следить на Олимпиаде 10 февраля?
Норвежский лыжник — главный фаворит спринта. Но во вторник увидим в деле и других звёзд.

10 февраля, в четвёртый день Олимпиады-2026, спортсмены разыграют девять комплектов наград. Заставят на себя обратить внимание и представители сборной России. Давайте разбираться, кто выйдет на арены во вторник.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Поездка Клебо за победой

В первой половине дня мы будем смотреть на лыжников. На трассе в Валь-ди-Фьемме состоятся спринты классическим стилем. И там мир ждёт очередного золота от Йоханнеса Клебо. На данной дистанции он побеждал и в 2018 году, и в 2022-м. Если выиграет – станет семикратным олимпийским чемпионом.

В прологе побегут и Савелий Коростелёв, и Дарья Непряева. Шансов на медали в спринте практически нет, но это не повод забыть про ребят. Они вполне могут войти в забеги на выбывание, а это очень волнующее зрелище!

Дата и время: 10 февраля в 11:15 мск.

В скиатлоне Клебо добыл первое золото:
Клебо превратился в настоящего монстра. Как Большунов ему в этом помог?
Клебо превратился в настоящего монстра. Как Большунов ему в этом помог?

Старт наших в шорт-треке

Начинаются соревнования у шорт-трекистов. На ледовой арене «Форум» пройдёт квалификация на дистанции 500 м у женщин, в которой участие примет россиянка Алёна Крылова, и отбор на 1000 м у мужчин с нашим Иваном Посашковым в списке претендентов. Ребятам будет трудно бороться за медали, однако попасть в забеги на выбывание они всё-таки постараются.

Дата и время: 10 февраля в 12:30 мск.

Призываем вас следить и за Дарьей Олесик в санном спорте. По итогам третьей и четвёртой попыток в Кортине она попробует ворваться в топ-10.

Дата и время: 10 февраля в 19:00 мск.

Что надо знать о Дарье Олесик?
Попала в большой спорт через Сочи-2014! Что известно о российской саночнице на ОИ?
Попала в большой спорт через Сочи-2014! Что известно о российской саночнице на ОИ?

Гуменник откатает короткую

Пришло время вступить в бой и нашему фигуристу Петру Гуменнику. Россиянин откатает короткую программу, причём сделает это первым из 29 участников.

Пётр нуждается в нашей поддержке! За несколько дней до старта случилась эпопея с правами на музыку для короткой программы сезона-2025/2026. Гуменник выступал под композицию из фильма «Парфюмер», однако прямо перед Играми правообладатель запретил ему это делать. В итоге был найден выход из ситуации: фигурист откатает под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

Пётр Гуменник

Пётр Гуменник

Фото: РИА Новости

Следом за Гуменником на лёд выйдет Максим Наумов (США) – сын погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Они бы, конечно, были счастливы видеть его на Играх.

А в конце дня на лёд выйдут лидеры сезона – Илья Малинин (США) и Юма Кагияма (Япония). Борьба звёзд обещает быть крайне интересной.

Дата и время: 10 февраля в 20:30 мск.

Что ещё в программе дня?

В биатлоне пройдёт мужская индивидуальная гонка. Если француз Эрик Перро уже стал олимпийским чемпионом в эстафете, то у его главного конкурента по сезону – итальянца Эрика Перро – победы нет. А она ему очень нужна!

Но согласны ли с этим норвежцы, которые также голодны до побед? А шведы, вдрызг провалившие смешанную эстафету? Они тоже покажут зубы!

Томмазо Джакомель

Томмазо Джакомель

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Дата и время: 10 февраля в 15:30 мск.

Также пройдут финалы в смешанной эстафете у шорт-трекистов, в мужском слоупстайле, в командной комбинации у горнолыжниц и в миксте кёрлинга.

А ближе к ночи мастера прыжков с трамплина разыграют третий комплект наград – в командном турнире. Всё внимание – на словенцев. Домен и Ника Превц просто обязаны выигрывать золото на Играх-2026!

Дата и время: 10 февраля в 22:00 мск.

Что надо знать о прыжках с трамплина?
Прыжки с трамплина на Олимпиаде-2026
Истории
Прыжки с трамплина на Олимпиаде-2026
