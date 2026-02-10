Норвежский лыжник — главный фаворит спринта. Но во вторник увидим в деле и других звёзд.

Коростелёв снова берёт Клебо на прицел. За кем следить на Олимпиаде 10 февраля?

10 февраля, в четвёртый день Олимпиады-2026, спортсмены разыграют девять комплектов наград. Заставят на себя обратить внимание и представители сборной России. Давайте разбираться, кто выйдет на арены во вторник.

Поездка Клебо за победой

В первой половине дня мы будем смотреть на лыжников. На трассе в Валь-ди-Фьемме состоятся спринты классическим стилем. И там мир ждёт очередного золота от Йоханнеса Клебо. На данной дистанции он побеждал и в 2018 году, и в 2022-м. Если выиграет – станет семикратным олимпийским чемпионом.

В прологе побегут и Савелий Коростелёв, и Дарья Непряева. Шансов на медали в спринте практически нет, но это не повод забыть про ребят. Они вполне могут войти в забеги на выбывание, а это очень волнующее зрелище!

Дата и время: 10 февраля в 11:15 мск.

Старт наших в шорт-треке

Начинаются соревнования у шорт-трекистов. На ледовой арене «Форум» пройдёт квалификация на дистанции 500 м у женщин, в которой участие примет россиянка Алёна Крылова, и отбор на 1000 м у мужчин с нашим Иваном Посашковым в списке претендентов. Ребятам будет трудно бороться за медали, однако попасть в забеги на выбывание они всё-таки постараются.

Дата и время: 10 февраля в 12:30 мск.

Призываем вас следить и за Дарьей Олесик в санном спорте. По итогам третьей и четвёртой попыток в Кортине она попробует ворваться в топ-10.

Дата и время: 10 февраля в 19:00 мск.

Гуменник откатает короткую

Пришло время вступить в бой и нашему фигуристу Петру Гуменнику. Россиянин откатает короткую программу, причём сделает это первым из 29 участников.

Пётр нуждается в нашей поддержке! За несколько дней до старта случилась эпопея с правами на музыку для короткой программы сезона-2025/2026. Гуменник выступал под композицию из фильма «Парфюмер», однако прямо перед Играми правообладатель запретил ему это делать. В итоге был найден выход из ситуации: фигурист откатает под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

Следом за Гуменником на лёд выйдет Максим Наумов (США) – сын погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Они бы, конечно, были счастливы видеть его на Играх.

А в конце дня на лёд выйдут лидеры сезона – Илья Малинин (США) и Юма Кагияма (Япония). Борьба звёзд обещает быть крайне интересной.

Дата и время: 10 февраля в 20:30 мск.

Что ещё в программе дня?

В биатлоне пройдёт мужская индивидуальная гонка. Если француз Эрик Перро уже стал олимпийским чемпионом в эстафете, то у его главного конкурента по сезону – итальянца Эрика Перро – победы нет. А она ему очень нужна!

Но согласны ли с этим норвежцы, которые также голодны до побед? А шведы, вдрызг провалившие смешанную эстафету? Они тоже покажут зубы!

Томмазо Джакомель Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Дата и время: 10 февраля в 15:30 мск.

Также пройдут финалы в смешанной эстафете у шорт-трекистов, в мужском слоупстайле, в командной комбинации у горнолыжниц и в миксте кёрлинга.

А ближе к ночи мастера прыжков с трамплина разыграют третий комплект наград – в командном турнире. Всё внимание – на словенцев. Домен и Ника Превц просто обязаны выигрывать золото на Играх-2026!

Дата и время: 10 февраля в 22:00 мск.