Некоторые призёры даже не успевают донести их до Олимпийской деревни!

Медали Олимпиады-2026 разваливаются прямо в руках у спортсменов. Что за халтура?

На Олимпийских играх в Италии вручили уже почти два десятка комплектов медалей, но несколько наград буквально развалились в руках спортсменов.

Что вообще происходит?

«Попыталась её починить»

Первой без своей серебряной медали осталась шведская лыжница Эбба Андерссон. Награда просто слетела с ленты на шее спортсменки и раскололась при ударе. Обескураженная Эбба пыталась найти её в снегу, но тщетно.

Эбба Андерссон с медалью Фото: Tom Weller/Getty Images

«Это было чертовски глупо. Я побежала за Фридой, и в этой спешке медаль раскололась на две части в снегу. Надеюсь, что у организаторов есть план «Б» для сломанных медалей.

Я подумала: «Какого чёрта, это же было чертовски глупо». Потом попыталась её починить, одна из трёх частей улетела в совершенно другом направлении и где-то лежит. В итоге я сдалась», – сообщила Андерссон.

«Что с этими медалями?»

Остальные спортсмены, а точнее, их медали, пострадали чуть меньше. Из-за проблем с креплением награды весом от 420 г до 506 г слетали с ленты, чуть повреждались, но не раскалывались на части.

Такие проблемы возникли у новоиспечённых олимпийских чемпионок из США горнолыжницы Бризи Джонсон и фигуристки Алисы Лью.

«Моей медали не нужна лента», – написала Лью на своей странице в социальной сети, показывая сломавшуюся награду.

Алиса Лью показала медаль Фото: Кадр из видео

Во время празднования попадания на подиум в смешанной эстафете медаль слетела и у биатлониста сборной Германии Юстуса Штрелова.

«Эй, Олимпиада, что с этими медалями?» – подписал видео с моментом поломки немецкий спортсмен.

Медали сделали из отходов

Организаторы Игр, конечно, хватаются за голову, такого они не ожидали.

«Мы знаем об этой ситуации, пытаемся понять, в чём именно проблема, почему так происходит. Это крайне важно, один из главных моментов. Мы работаем над этим», – сообщил операционный директор организационного комитета Олимпийских игр — 2026 в Италии Андреа Франчизи.

Судя по всему, у оргкомитета серьёзные проблемы — ломаются медали всех достоинств, а значит, изъяны могут быть во всех 116 комплектах наград.

Медаль Олимпиады-2026 Фото: David Ramos/Getty Images

Кстати, по современной моде, медали изготавливались из переработанных материалов — металлов, полученного из отходов производства Государственного института монетного двора и полиграфии Италии. Они же и отчеканили награды.

Подобный опыт был в Париже-2024. Через полгода спортсмены массово отправляли заржавевшие трофеи оргкомитету на замену. В Италии медали не выдерживают и 24 часов!