Медали Олимпиады-2026 разваливаются прямо в руках у спортсменов. Что за халтура?

На Олимпийских играх в Италии вручили уже почти два десятка комплектов медалей, но несколько наград буквально развалились в руках спортсменов.
Что вообще происходит?
«Попыталась её починить»
Первой без своей серебряной медали осталась шведская лыжница Эбба Андерссон. Награда просто слетела с ленты на шее спортсменки и раскололась при ударе. Обескураженная Эбба пыталась найти её в снегу, но тщетно.
Эбба Андерссон с медалью
Фото: Tom Weller/Getty Images
«Это было чертовски глупо. Я побежала за Фридой, и в этой спешке медаль раскололась на две части в снегу. Надеюсь, что у организаторов есть план «Б» для сломанных медалей.
Я подумала: «Какого чёрта, это же было чертовски глупо». Потом попыталась её починить, одна из трёх частей улетела в совершенно другом направлении и где-то лежит. В итоге я сдалась», – сообщила Андерссон.
«Что с этими медалями?»
Остальные спортсмены, а точнее, их медали, пострадали чуть меньше. Из-за проблем с креплением награды весом от 420 г до 506 г слетали с ленты, чуть повреждались, но не раскалывались на части.
Такие проблемы возникли у новоиспечённых олимпийских чемпионок из США горнолыжницы Бризи Джонсон и фигуристки Алисы Лью.
«Моей медали не нужна лента», – написала Лью на своей странице в социальной сети, показывая сломавшуюся награду.
Алиса Лью показала медаль
Фото: Кадр из видео
Во время празднования попадания на подиум в смешанной эстафете медаль слетела и у биатлониста сборной Германии Юстуса Штрелова.
«Эй, Олимпиада, что с этими медалями?» – подписал видео с моментом поломки немецкий спортсмен.
Медали сделали из отходов
Организаторы Игр, конечно, хватаются за голову, такого они не ожидали.
«Мы знаем об этой ситуации, пытаемся понять, в чём именно проблема, почему так происходит. Это крайне важно, один из главных моментов. Мы работаем над этим», – сообщил операционный директор организационного комитета Олимпийских игр — 2026 в Италии Андреа Франчизи.
Судя по всему, у оргкомитета серьёзные проблемы — ломаются медали всех достоинств, а значит, изъяны могут быть во всех 116 комплектах наград.
Медаль Олимпиады-2026
Фото: David Ramos/Getty Images
Кстати, по современной моде, медали изготавливались из переработанных материалов — металлов, полученного из отходов производства Государственного института монетного двора и полиграфии Италии. Они же и отчеканили награды.
Подобный опыт был в Париже-2024. Через полгода спортсмены массово отправляли заржавевшие трофеи оргкомитету на замену. В Италии медали не выдерживают и 24 часов!