Помогает ли жёлтая майка побеждать и на Олимпиаде? Мы посчитали и разобрались

Буквально в последней гонке Кубка мира перед Олимпиадой-2026 у мужчин сменился лидер общего зачёта. Эрик Перро дерзко отобрал жёлтую майку у Томмазо Джакомеля. Из-за такой перестановки решили выяснить, влияет ли лидерство в общем зачёте Кубка мира на успех на Олимпийских играх?

Спойлер: всё довольно неоднозначно.

Мужчины. Лидеры Кубка мира на Олимпиадах

Занимательно, что В XXI веке лидером Кубка мира перед Олимпиадой каждый раз был кто-то из французов. Правда, не всем из них жёлтая майка приносила успех на главном старте четырёхлетия.

В 2002 году неудача настигла Рафаэля Пуэре. Француз, который ударно провёл первую половину сезона, не слишком уверенно выглядел на Олимпиаде. Зато в Солт-Лейк-Сити историю сотворил Уле-Эйнар Бьорндален, выигравший четыре золотые медали из четырёх. А ведь перед Играми норвежец шёл лишь шестым в тота́ле, хотя это и объясняется частым пропуском этапов Кубка мира.

Уле-Эйнар Бьорндален Фото: DeFodi Images via Getty Images

Кстати, перед Олимпиадой вторым номером мирового рейтинга был наш Павел Ростовцев. Но в США его преследовали неудачи: россиянин остался на Играх без медалей.

В 2006 году к Олимпийским играм в статусе лидера снова подходил Пуаре, однако на главном старте четырёхлетия француз опять не блистал: зацепил лишь бронзу в эстафете. А лучшим в Турине стал Михаэль Грайс, завоевавший сразу два личных золота и ещё одно – в эстафете. Перед Играми немец занимал в тота́ле четвёртое место. Выше него шли Михаэль Рёш и Свен Фишер, выступившие на Олимпиаде немногим хуже. У Рёша было золото в эстафете, а у Фишера – золото и бронза в личных стартах и золото в командной гонке. Самым «низкорейтинговым» победителем той Олимпиады стал Венсан Дефран, который добрался до золота и бронзы, будучи девятым в общем зачёте.

Рафаэль Пуаре Фото: Agence Zoom/Getty Images

В 2010-м неудача постигла Симона Фуркада. Из Ванкувера француз не привёз ни одной награды. Зато в Канаде блистал Эмиль Хегле Свендсен. Норвежец выиграл два золота (личное и в эстафете) и серебро. Перед Олимпиадой Эмиль шёл на пятом месте в общем зачёте, но такое низкое расположение объясняется пропуском нескольких этапов Кубка мира.

В Ванкувере хорошо себя проявил и Евгений Устюгов. Россиянин, который был вторым в тота́ле, взял на Олимпиаде золото в масс-старте и бронзу в эстафете. Правда, спустя много лет наш биатлонист был лишён этих наград.

Главную же сенсацию на Олимпиаде-2010 сотворил Венсан Же. Француз выиграл спринт и стал третьим в пасьюте, будучи лишь 18-м в общем зачёте перед Играми. Хотя это и не рекорд. Но об этом чуть ниже.

Венсан Же Фото: Sampics/Corbis via Getty Images

На Олимпиаде в Сочи чёрная полоса для французов наконец-то прервалась. Мартен Фуркад, будучи лидером Кубка мира, ярко выступил и на Играх. Биатлонист выиграл сразу три личные медали: два золота и серебро. В то же время соперники по общему зачёту «выезжали» в основном за счёт эстафет. Свендсен и Бьорндален также дважды поднимались на первую ступеньку пьедестала, однако в личных гонках – только по одному разу.

Спустя четыре года удача снова была на стороне Фуркада. Мартен поехал в Пхёнчхан в жёлтой майке и привёз из Южной Кореи три золотые медали, одна из которых была добыта в эстафете. Йоханнес Бё, занимавший второе место в тота́ле, тогда не сумел навязать борьбу французу. Норвежец взял золото и два серебра, одно из которых было получено в эстафете.

А вот 2022 год получился неоднозначным. На Игры в статусе лидера Кубка мира отправился Кентен Фийон Майе. В Пекине француз выиграл два золота и три серебра (два – в эстафетах). Правда, с таким результатом однозначно лучшим на Олимпиаде Кентен не стал. Фийон Майе оказался лидером по личным наградам, а вот по общему количеству медалей биатлониста обошёл Йоханнес Бё. С Игр норвежец, который был пятым в тота́ле, привёз четыре золота и одну бронзу. Вот только две из своих побед Бё одержал в эстафетах.

Женщины. Лидеры Кубка мира на Олимпиадах

Год Лидер Кубка мира Медали на ОИ Комментарий 2002 Магдалена Форсберг (Швеция) 0 – 0 – 2 Лучшей на ОИ была Кати Вильхельм 2006 Кати Вильхельм (Германия) 2 – 1 – 0 Стала лучшей на ОИ 2010 Хелена Экхольм (Швеция) 0 – 0 – 0 Лучшей на ОИ была Магдалена Нойер 2014 Тура Бергер (Норвегия) 1 – 1 – 1 (до дисквалификации России) Лучшей на ОИ была Дарья Домрачева 2018 Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 0 – 0 – 0 Лучшей на ОИ была Лаура Дальмайер 2022 Марте Олсбю-Рёйселанд (Норвегия) 3 – 0 – 2 Стала лучшей на ОИ 2026 Лу Жанмонно (Франция) ? ?

У женщин в XXI веке жёлтую майку лидера перед Олимпиадой носили многие именитые биатлонистки, но почти всем из них не везло на Олимпиаде.

Первой на себе это прочувствовала Магдалена Форсберг. В сезоне-2001/2002 шведка выдала невероятную серию из шести побед. А на Олимпиаде-2002 сумела лишь дважды зацепиться за бронзу.

Форсберг в Солт-Лейк-Сити затмили соперницы по тота́лу. Ольга Пылёва, которая была второй, взяла личное золото и бронзу в эстафете, Лив-Грете Пуаре, занимавшая третье место в общем зачёте, выиграла два серебра (личное и в эстафете). Но настоящей звездой стала Кати Вильхельм. Немка, которая располагалась на шестой строчке в тота́ле, взяла личные золото и серебро, а потом ещё и золото в эстафете.

Ольга Пылёва Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Уже через четыре года Вильхельм повторила свой успех, снова став лучшей на Олимпиаде. Кати, будучи лидером Кубка мира, увезла из Турина золото и два серебра (одно – в эстафете). Удивительно, что на той Олимпиаде с немкой соперничали не соседки по тота́лу. С золотыми медалями и наградами другого достоинства из Италии домой вернулись Анна Карин Олофссон (третье место в общем зачёте), Светлана Ишмуратова (седьмое место), Альбина Ахатова (12-е место) и Флоранс Баверель-Робер (20-е место).

В 2010-м лидером Кубка мира перед Олимпиадой была Хелена Экхольм. Но из Ванкувера шведка не привезла ни одной медали. Зато прекрасно себя в Канаде проявила Магдалена Нойнер. Немка, которая до Игр была шестой в тота́ле, выиграла три личные медали (два золота и серебро) и бронзу в эстафете. Вот только как и в ситуации со Свендсеном довольно низкая позиция в общем зачёте перед Играми объясняется пропуском ряда этапов Кубка мира.

Магдалена Нойнер Фото: Christian Manzoni/IBU-Pool/Getty Images

И ещё одно совпадение с мужчинами: золото сумели забрать спортсменки, которые не входили в топ-10. Олимпийскими чемпионками стали Тура Бергер (15-е место в тота́ле) и Анастасия Кузьмина (25-е место). Поразительно, но это снова не рекордно низкие места в общем зачёте среди победителей.

В Сочи рок жёлтой майки настиг Туру Бергер. Норвежка привезла с Олимпиады золото и бронзу (а ныне уже серебро) в эстафетах и серебро в пасьюте. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы стать лучшей, ведь в России всех вынесла Дарья Домрачева. Белоруска, которая на тот момент была вице-лидером Кубка мира, выиграла сразу три личных золота!

В 2018-м в статусе лидера Кубка мира на Олимпиаду поехала Кайса Мякяряйнен. Финке и так предстояло бороться с личным олимпийским «проклятием», а тут проблем ещё доставила и жёлтая майка. Ожидаемо, финская молния осталась без медалей в Пхёнчхане. Героем же Игр в Южной Корее стала Лаура Дальмайер. Немка выиграла два золота и бронзу, будучи третьей в общем зачёте. На подиуме также оказалась Анастасия Кузьмина. Вице-лидер Кубка мира привезла с Олимпиады золото и два серебра.

Однако настоящий сюрприз преподнесла Ханна Эберг, выигравшая индивидуальную гонку. Шведка почти не выступала на Кубке мира и оттого шла лишь 57-й (!) в тота́ле. Таких низкорейтинговых чемпионок в XXI веке не было!

Зато в 2022 году всё было спокойно и предсказуемо. Марте Олсбю-Рёйселанд даже в жёлтой майке спокойно вынесла всех на Олимпийских играх. Норвежка выиграла три золота (одно – в эстафете) и две бронзы. Сравниться с таким результатом не смог никто. Победы в Пекине также одержали Денизе Херрман-Вик (седьмое место в тота́ле) и Жюстин Бреза-Буше (18-е место).

Так что, получается, жёлтая майка приносит спортсмену удачу примерно в половине случаев. У мужчин – чуть чаще. У женщин – немного реже.

Разумеется, первое место в общем зачёте Кубка мира играет особую роль перед Олимпиадой, но тут нет никакой магии. Всё-таки, если человек считается лидером Кубка мира, значит, он физически, тактически или ментально сильнее других биатлонистов. Это подчёркивают примеры Вильхельм, Олсбю-Рёйселанд и Фуркада-младшего. Однако бывали и ситуации, когда те, кто блистал на Олимпиаде, пропускали половину сезона, чтобы лучше подготовиться к Играм. В таком случае очевидно, что те, кто занимал первую строчку в тота́ле, по сути, не были сильнейшими биатлонистами планеты в моменте.

Строить на основе этих подсчётов прогнозы на Олимпиаду не стоит. Это не более чем любопытное наблюдение. Те же Перро и Джакомель во время личных баталий вряд ли будут вспоминать, у кого какая майка на Кубке мира.